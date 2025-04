Duda: "No somos los favoritos, pero queremos dar el golpe"

Restan tres días para que arranque la Final Four de la UEFA Futsal Champions League. El viernes a las 18:00 (televisado por Dazn), el Jimbee Cartagena se mide al Kairat Almaty de Kazajistán por una plaza en la gran final del domingo.

El cuadro cartagenero ha recibido a los medios de comunicación en el clásico Media Day para que conozcamos cómo tiene el pulso la plantilla y el cuerpo técnico antes del momento más importante y sobre todo más ilusionante de la temporada.

Duda, el que para muchos es el mejor entrenador de la historia de este deporte, no ha podido ganar nunca este título que agrandaría su palmarés. El técnico del cuadro cartagenero no piensa en ese aspecto: “No es importante, da igual que ya tengas el título o no lo tengas. Realmente, yo lucho con las mismas ganas por todos los títulos, da igual que ese ya lo tenga muchas veces como es el caso de la Supercopa o uno que no haya ganado”.

Duda, en el partido ante ElPozo Murcia. | ISRAEL SÁNCHEZ / Israel Sánchez

Es innegable que proclamarse campeón de Europa es algo que ilusiona a toda la ciudad, pero también a todo el club. "El equipo tiene una motivación extra porque es un momento muy bonito de la temporada y muy difícil de llegar. Anímicamente llegamos en el mejor momento posible porque además ayuda el buen resultado en el último partido”, explicaba el entrenador del cuadro portuario.

La fórmula para ganar no existe, pero Duda tiene claro que la preparación es clave y también el acierto: “Se necesita prepararse bien porque son rivales con los que no estás acostumbrado a jugar contra ellos, a excepción en este caso de Palma. Kairat, por ejemplo, usa mucho al portero y eso te despista”. Eso sí, la clave siempre es marcar goles: “Como siempre, la clave es el acierto”. Junto a ello, para ganar, Duda recalcaba que es necesario ser competitivos: “Hace falta tener competitividad, porque el arbitraje es distinto; hay que ser más listos o rápidos en todas las acciones de juego y luego atentos a los choques porque hay otro tipo de parámetros para arbitrar”.

El preparador brasileño, ante la cuestión de si es más fácil o más difícil llevarse el título siendo debutantes, cree que la experiencia influye: “El entorno de Palma, que por ejemplo lleva dos Champions seguidas, es distinto. Tienen ya controladas situaciones e intentan repetir todo lo que hicieron años anteriores. El Sporting, que tiene el mismo entrenador, prácticamente está en todas las Final Four, tiene esa experiencia”. Sobre el favoritismo, Duda reconoce que es normal que las quinielas le den más opciones a sus rivales: “No somos los favoritos y es normal viendo el palmarés de los otros equipos, pero queremos dar el golpe”.

Rival duro

Para ganar la Final Four primero hay que vencer al Kairat Almaty y Duda pone énfasis en las virtudes que tiene y lo duro que va a ser: “Tiene un entrenador español, Marlon Velasco, que tiene experiencia también en la Primera División de aquí; le gusta muchísimo el portero-jugador y tiene a Denis, que juega muy bien con los pies y es sin duda su principal arma. Pero no podemos centrarnos solo en eso, hay que centrarse en todo”.

El Jimbee Cartagena no estará solo, ya que más de cien aficionados viajarán hasta Le Mans. Duda solo tiene palabras de agradecimiento: “La verdad es que es un sacrificio tanto financiero como de tiempo y estamos muy agradecidos. Vamos a intentar de todas las formas hacerles felices en su estancia en Francia”, reconocía el técnico de Florianópolis.