Fran Fernández: "Estoy feliz porque estas victorias valen doble"

El Real Murcia se hizo con el triunfo frente al Villarreal B, gracias al gol de Flakus en el primer tiempo. Pese a sumar de 3, el cuadro grana no convenció y sufrió en varios momentos, algo que no ocultó Fran Fernández en su rueda de prensa.

«Estoy superfeliz de ganar estos 3 puntos. Ha sido una semana difícil por muchos factores. Claro que el rival ha sido mejor que nosotros, hay que reconocerlo; han jugado muy bien y nos han puesto las cosas muy difíciles. La autocrítica me la guardo para hacerla en privado con los jugadores», comentó.

«No ha sido nuestro mejor día compitiendo, no voy a poner paños calientes. Lo importante ahora es ganar y ganar, y el equipo se lo ha dejado todo en el campo y no tengo nada que reprocharles», alegó el técnico del Real Murcia, que sabía perfectamente el mal juego de los suyos, pero se queda con la importancia de esos 3 puntos.

La situación de los granas para el encuentro ante el Villarreal B no era fácil. Después de las expulsiones del día de Alcorcón, Fran Fernández tuvo que hacer rotaciones y experimentar con jugadores. Mier acabó disputando los últimos minutos como mediocentro.

«Nos hemos adaptado a las circunstancias. Sabíamos que el partido iba a ser largo, y en la segunda parte necesitábamos piernas y hemos tenido que recurrir a recolocar a Mier», dijo.

«He celebrado este triunfo, porque, como he comentado, para mí estas victorias valen el doble. Había muchos partidos en la primera vuelta que nos merecíamos haber ganado por 2-0 o más y acabamos perdiendo. Siempre le digo al vestuario que todo se equilibra, y hoy ha sucedido», comentó.

«Contra el Ceuta merecíamos más, al igual que contra el Ibiza. La segunda vuelta en casa está siendo más positiva y por eso estamos consiguiendo sumar en nuestra casa», añadió Fran Fernández sobre el buen papel del Murcia como local, sumando 4 encuentros sin perder: 3 victorias y un empate.

«Vamos a luchar por todo. Tenemos que descansar muchísimo porque han acabado muertos los chavales. Ahora el siguiente objetivo es sacar los 3 puntos ante el Intercity», concluyó Fran Fernández.