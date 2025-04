Flakus vuelve a sacar del atolladero al Real Murcia

Tenía que ganar el Real Murcia y el Real Murcia ganó. No era un día fácil. Se acumulaban las bajas. Y se acumulaba la presión tras la victoria matinal del líder Ceuta ante el Real Madrid Castilla. Pero lo que nadie esperaba es que, ante un Villarreal B empeñado en coquetear con el descenso, el Real Murcia empeoraba todavía la mala imagen que viene regalando a sus aficionados en las últimas jornadas.

Y este domingo ya sin la excusa de la remontada, como ocurrió frente al Betis Deportivo, ni de las actuaciones arbitrales, como sucedió en Alcorcón, muchos aficionados murcianistas abandonaron Nueva Condomina con la mosca detrás de la oreja. Sabedores de que las opciones de alcanzar el liderato son muy complicadas -hay que recortar cinco puntos en cuatro jornadas-, la grada ya piensa en el play off y, viendo que los de Fran Fernández cada vez juegan peor, pocos ven a su equipo superando dos eliminatorias para alcanzar la Segunda División.

Aunque todavía falta un mes para que comiencen las eliminatorias por el ascenso, mucho tiene que cambiar su cara el Real Murcia si realmente quiere ser un candidato real. Porque lo que sucedió ayer en Nueva Condomina frente al Villarreal B solo hizo aumentar las dudas de los aficionados alrededor de un equipo que no juega a nada y de un entrenador más perdido que sus jugadores. Solo la inspiración de Flakus permitió a los murcianos conseguir los tres puntos. Un latigazo, que durante gran parte del encuentro fue el único tiro entre los tres palos y que puso el 1-0 en el marcador al cuarto de hora y que ya nadie movió.

A ese gol fue a lo poco que pudieron agarrarse los aficionados. Porque el partido de los granas dejó mucho que desear. Es verdad que pocos esperan ya ver a un Real Murcia mandón sobre el campo, pero también es verdad que cada jornada que pasa las sensaciones en el juego son mucho más preocupantes.

Dio igual que el Villarreal B llegase a Murcia metido de lleno en el lío del descenso, dio igual que el filial amarillo acudiese a Nueva Condomina encadenando hasta cinco jornadas sin ganar, y daba igual porque ni en esas fue capaz el Real Murcia de poner en aprietos a los de Miguel Álvarez.

Flakus vuelve a sacar del atolladeroal Real Murcia

Entre Piedra y la madera

Quitando el latigazo aislado de Flakus, no hay otro tiro que contar en la primera parte para los granas. Una primera parte en la que, en el área contraria, Iker Piedra debutaba con nota. Vistiéndose de Gazzaniga, el meta de Terrassa ya había salvado a los suyos en el minuto 12, frenando a Valverde en un uno contra uno. Fue la primera de muchas. Porque solo un milagro evitó que el Real Murcia sobreviviera al dominio amarillo. Un milagro en forma de madera. Porque en el 21 tanto Quintero como Arnau Solá se estrellaron contra el palo.

El marcador, con el 1-0 de Flakus, solo era un espejismo. De hecho, antes de la media hora, el nuevo planteamiento de Fran Fernández ya había quedado completamente anulado. Porque el centro del campo, esta vez con Boateng y Moha, no desahogaba y porque Pedro León y Juan Carlos Real desaprovecharon su enésima oportunidad. Solo Carlos Rojas, otra de las novedades, intentó tirar de los suyos, trabajando también mucho en defensa, pero tampoco fue suficiente para ver a los locales en el área de Iker Álvarez.

Pitos en la grada

Le tocó a Fran Fernández desmontar otra vez su propio planteamiento. Empezó a hacerlo en el minuto 58 cuando el runrún de la grada empezaba a hacerse más que evidente. Y es que parece que la paciencia cada vez es más escasa en un estadio donde apenas han visto dos buenos partidos en lo que va de temporada.

Pedro Benito ocupaba el sitio de Carlos Rojas y Loren Burón entraba por Pedro León. No tardó mucho el gaditano en demostrar que en estos momentos es imprescindible. Un robo suyo en el centro del campo permitió a los granas asomarse al área rival después de muchos minutos, aunque Loren Burón no estuvo nada fino en el remate (68).

La reacción grana duró escasamente dos minutos. Porque tras otra acción protagonizada por David Vicente y en la que Iker Álvarez frenaba el disparo de Benito (70), el Real Murcia volvió a venirse abajo ante un Villarreal B, desesperado por no obtener premio a su insistencia, pero que no bajaba los brazos. Hubo minutos de completamente asedio, en los que los jugadores amarillos se colaban hasta la cocina, aunque no eran capaces de superar el tráfico que había por el centro.

Sin centrocampistas por las bajas por sanción de Isi Gómez, Yriarte y Palmberg, Fran Fernández tiraba del lateral Jorge Mier, colocándolo como una especie de tercer central, dando un poco más de aire a las bandas, pero las bandas bastante tenían con sobrevivir a la presión amarilla. Metidos prácticamente bajo las faldas de Iker Piedra, tocaba rezar para que los de Miguel Álvarez siguieran fallando cada uno de sus remates.

Valverde, un amigo

Pero, para suerte de los granas, ayer el Villarreal B no tuvo su mejor día en ataque. Se volvió a ver en el minuto 90. Ya con el reloj entrando en la reanudación, los amarillos volvieron a tener una clarísima. En falta lateral, Valverde solo tenía que empujar bajo palos, pero no andó fino el atacante, cuyo cabezazo se marchaba fuera a la vez que los aficionados del Real Murcia suspiraban a la vez que rezaban para que el colegiado señalase el final cuanto antes.

Llegó el deseado final y llegó la victoria del Real Murcia. Una victoria que no permite recortar al líder -el Ceuta había ganado por la mañana al Madrid Castilla-, pero que permite mantener la esperanza mientras las matemáticas lo digan. Otra cosa son las sensaciones, y viendo el enfado con el que ayer se marcharon muchos aficionados del estadio, mucho tendrán que cambiar las cosas en el juego de los granas para que la campaña acabe con final feliz, aunque sea a través de las eliminatorias de ascenso.