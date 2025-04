El FC Cartagena ya solo aspira a evitar la infamia de ser el peor de la historia de Segunda

Cada jornada que disputa el FC Cartagena deja la misma sensación en todo el mundo que ve sus partidos. La buena noticia es que ya queda un encuentro menos para que acabe la agonía que está suponiendo la campaña 2024-2025. La temporada es muy dura, pero especialmente la segunda vuelta está siendo vergonzosa.

Los resultados son muy malos, pero lo que transmite como club y como equipo es mucho peor. La sensación es que no hay nadie al mando, que el equipo se quedó sin un líder en el mercado invernal y que la decisión que se tomó en el mes de enero es de abandonar a su suerte a un grupo de jugadores, que ha quedado claro que no tienen el nivel medio suficiente para competir en la Segunda División, y a un entrenador, Guillermo Fernández Romo, al que engañaron en el mes de enero, porque es imposible que nadie acepte lo que le harían dos semanas después y que, además, ha sido incapaz en todo este tiempo de dar con la tecla para potenciar a un equipo que ya no es que no gane, es que está muy lejos de hacerlo. Está a años de luz de ser un equipo lo suficientemente competitivo para pelear en la liga de fútbol profesional.

Los datos empeoran

Es muy difícil que ya no le suenen a todos los datos de la campaña del Cartagena en este curso, pero plasmarlos sigue generando reacciones y sobre todo preguntas. Preguntas del tipo: ¿cómo es posible que se haya conformado un equipo tan alejado de los otros veintiuno?, ¿por qué se decidió bajar los brazos en el mes de diciembre con el precedente del curso anterior? y ¿cuál es la razón para intentar reforzarse con jugadores que no habían hecho nada los meses anteriores? Preguntas que se hacen y que unas pueden tener respuesta o por lo menos intuirlas y otras no.

Los datos hablan por sí solos: el Cartagena lleva cuatro partidos consecutivos perdiendo, ha sumado dos puntos de 45 con Guillermo Fernández Romo al mando y no deja su portería a cero desde el 11 de enero, último encuentro de Jandro Castro como entrenador, por lo que esa circunstancia no se ha vivido con el actual técnico. Pero hay más, ya que no consigue ganar desde el pasado 9 de diciembre, lo que quiere decir que son 19 encuentros sin conocer la victoria y fuera de casa. Hay que seguir pasando hojas en el calendario, ya que no vence desde el 30 de septiembre, es decir, el día que debutaba el técnico asturiano como entrenador sustituyendo al ‘Pitu’ Abelardo.

Los 19 del Sevilla Atlético

Con todos esos ingredientes, el resultado es que el Cartagena lleva 17 puntos en 37 jornadas y ya es virtualmente el farolillo rojo de la Segunda División. El Racing de Ferrol es el único equipo que matemáticamente puede alcanzar, pero es una quimera pensar que el Cartagena puede encadenar varias victorias consecutivas en estas últimas cinco jornadas para superar al cuadro gallego.

El único objetivo que tiene el Cartagena es sumar tres puntos para superar los 19 puntos que logró el Sevilla Atlético en la temporada 2008-2009. Sumar una victoria o tres empates en cinco encuentros parece una empresa sencilla para cualquier equipo, pero en el caso del conjunto albinegro no está siendo así. Tres puntos son los que ha sumado de momento en la segunda vuelta (en 16 encuentros) el cuadro portuario. Ha empatado en A Malata, el feudo del Racing de Ferrol (0-0), también en Riazor ante el Deportivo de La Coruña (2-2, en un choque que estuvo todo el encuentro con un jugador más) y en el Cartagonova frente al Castellón (2-2). Es decir, tiene que hacer en cinco partidos lo mismo que ha necesitado en 16. Todo ello unido a la desconexión existente entre el club y la afición, y también a la desconexión mental de la plantilla, que en cada partido se nota que no tiene las mismas ganas de ganar que su rival.

Calendario complicado

Viendo la campaña que está haciendo el Cartagena, no tiene sentido hablar de los rivales que tiene el equipo, ya que los problemas los tiene el propio equipo albinegro, pero lo cierto es que tiene las últimas cinco jornadas ante cinco equipos con algo en juego. Recibe al Real Racing Club, último equipo al que ganó de visitante y que se juega el ascenso, al igual que el Mirandés en la última jornada. Entre medias, visita al Real Zaragoza, recibe al Tenerife y viaja a Asturias para medirse al Real Sporting de Gijón. Es decir, tres duelos ante equipos históricos que están o sufriendo por salvarse o intentando evitar el descenso matemático, como es el caso del club canario. Cinco duelos muy complicados, pero que debe vencer en alguno para que no quede en los libros de historia a nivel nacional el nombre del FC Cartagena 2024-2025.

El Racing de Santander, en play off

El Racing de Santander, que el próximo domingo visitará el estadio Cartagonova, lo hará en puestos de play off después de superar al Deportivo de la Coruña (2-1) gracias a los goles de Castro y Karrikaburu en la primera parte. El conjunto gallego reaccionó en la segunda parte, pero ya fue tarde porque su gol llegó en el minuto 86 obra de Genreau. De esta forma, los racinguistas suman 66 puntos y están a dos del líder Elche, que se dejó un empate en su visita a Granada. También se ha instalado en zona de play off el Real Oviedo gracias a su triunfo ante el Levante de Julián Calero. En la parte baja de la clasificación, el Eldense se queda como el equipo que marca el descenso con 40 puntos después de empatar en su campo contra el Córdoba (1-1).