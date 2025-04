Álex Márquez gana, Aldeguer se cae y Acosta es séptimo

Falla un Márquez y triunfa otro. Así es, así se comportan, así han crecido, así se han entrenado, así son de bravos los Márquez Alentá. Cuando uno se equivoca (de nuevo, ya ocurrió en Austin, Texas, EEUU), el otro se convierte en el nuevo rey, en el nuevo monarca, vale, sí, todo momentáneo, de MotoGP. Marc, que perseguía su noveno triunfo en diez carreras, se fue al suelo en la tercera vuelta del Gran Premio de España, que citó en Jerez a más de 100.000 aficionados. Se levantó, siguió corriendo con su Ducati destrozada y acabó el duodécimo, sumando cuatro puntos y quedándose a solo un punto de su prodigioso hermano Àlex, que, con un pilotaje magistral, único, ‘a lo Márquez’, ganó su primer GP de la máxima categoría, convirtiéndose en uno de los pocos pilotos que ha ganado en las tres categorías.

Para los pilotos murcianos el gran premio tuvo dos caras. Fermín Aldeguer se fue al suelo cuando rodaba cuarto y estaba realizando una notable actuación. Le echaba el aliento a los tres pilotos que lideraban la carrera. Pero perdió el control de la moto y se acabó. Después estuvo en la zona de podio para celebrar el triunfo de su compañero en el Team Gresini, del que está aprendiendo mucho. Por su parte, el mazarronero Pedro Acosta aprovechó las caídas de varios rivales para acabar séptimo y firmar así su mejor resultado de la temporada, aunque no deja de ser un resultado agridulce después de un fin de semana complicado, frustrante como dijo el sábado tras la carrera al sprint.

Se cae un Márquez y se levanta otro. Deja el liderato del Mundial de MotoGP un Márquez y toma el relevo otro. Deja de ser un héroe un Márquez y aparece el ‘Pistolas’, el ‘hermanísimo’, para convertirse en el nuevo líder del campeonato. Tal vez por eso, sin duda, el primero que quiso felicitar a Àlex en el ‘corralito’, mientras mamá Roser lloraba de felicidad y papá Juliá disfrutaba de una victoria que sabía llegaría este año, dado el arranque brutal de su hijo menor, fue, cómo no, Marc, el ocho veces campeón, que aseguró que el día que Àlex gane su primer GP de MotoGP «yo seré mucho más feliz que él».

Marc Márquez, como ya ocurrió en EEUU, arruina su GP con una segunda caída en carrera y abre las puertas del triunfo a su hermano Àlex, que completa la mejor carrera de su vida y suma su primera victoria en MotoGP, la 200 de un piloto español.

El Mundial, tras este nuevo pinchazo de Marc y el discretísimo tercer lugar de ‘Pecco’ Bagnaia, que no pudo superar a un magnífico y determinado Fabio Quartararo (Yamaha), está metido en un puño. Àlex suma 140 puntos; Marc, 139 y Bagnaia, 120. El joven de Cervera (Lleida), que sumó para España la victoria nº 200 en MotoGP y siendo el 14º piloto español que se corona en MotoGP, corrió como le enseñó su hermano y estuvo a un nivel de perfección insuperable. Cuando vio caerse a Marc delante suyo, se lo tomó con calma, superó al ‘Diablo’ y se fue, se fue, se fue, hasta lograr un colchón de dos segundos para volar hacia su primera victoria en la máxima categoría.

«Dije que me veía capaz, dije que debía ser este año, dije que habíamos empezado tan, tan, tan bien que podía ocurrir y va y sucede en casa, ante nuestra afición», señaló el ‘Pistolas’ ante el micrófono de Dorna TV. «“Cuando he pasado por Nieto-Peluqui y he celebrado esta victoria, quería extender un colchón y ponerme a dormir allí, con ese runrún, hasta mañana. La verdad es que soy muy feliz y, sobre todo, soy feliz por todos los que me han acompañado en este viaje, que son muchos y buenos, especialmente mi familia y, cómo no, Marc».

La carrera fue realmente apasionante en las primeras cuatro vueltas, cuando Quartararo, Bagnaia, Marc y Àlex pelearon por los primeros puestos del pelotón. Pelearon tanto, tanto, que los dos pilotos oficiales de Ducati, Márquez y Bagnaia, llegaron a chocar con sus carenados, intimidándose con cierto tacto. Inmediatamente, Marc se fue al suelo, cometiendo su segundo error de la temporada y demostrando, una vez más, que solo él puede perder este título. Se levantó, rodó en tiempos (casi) de record, pese a tener la moto muy dañada, y sumó cuatro preciosos puntos.

Un triunfo merecidísimo

Mientras, Àlex, el otro gran Márquez Alentá, se adueñó del liderato y se comportó como todo un bicampeón de Moto3 (2014) y Moto2 (2019) y, quién sabe, si como todo un campeón de MotoGP. Desde luego, la manera que hoy gestionó el primer GP de casa, después de ser un líder intratable e inalcanzable, demuestra que el ‘Pistolas’ ha llegado para quedarse entre los favoritos de cualquier gran premio, se corra donde se corra y en las condiciones que se corra.

Àlex, que ha vivido, que vive, a la sombra de su hermano campeonísimo, ha recibido, por fin, la recompensa de su vida silenciosa, de su trabajo sacrificado, constante y, por descontado, ha demostrado, como ya lo hizo en las dos categorías precedentes, que no está aquí, en la cima de MotoGP, en el trono de MotoGP, por ser el hermano de…Àlex Márquez se ha convertido hoy, después de sus podios en Tailandia, Argentina, EEUU y Catar, en un serio candidato al título grande.

«Soy muy feliz, puede que más, incluso, que los culés», bromeó Àlex, nada más bajar del podio. «La verdad es que, por la mañana, tenía una sensación especial y hemos hablado con el equipo, pensando que esta vez podíamos, sí. Y, claro, cuando ví que Marc se iba al suelo, en la curva 8, pensé ‘hoy es el día, Àlex, hoy es el día, no puedes fallar’. Y, la verdad, ha sido un día único, fantástico y con esta afición. Cuando quedaban 10 vueltas, ¡uf!, he pensado que quedaba toda una vida, imaginate cómo serían las últimas cuatro, tres o dos últimas. Ha sido todo indescriptible. Aún estamos medio, ya no uno, medio pasito por detrás de Marc, la verdad».

Carlos Alcaraz, espectador de lujo

Acompañado por su hermano Álvaro y un amigo, el tenista murciano Carlos Alcaraz, ausente en Madrid por lesión, estuvo en Jerez. Pudo visitar el box de Ducati, donde habló con Marc Márquez y disfrutó como un aficionado más de las carreras.