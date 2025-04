Valdebebas y Nueva Condomina, domingo de dos partidos para el Real Murcia

Le está costando y mucho al Real Murcia ganar en Nueva Condomina cuando su rival es un equipo filial. El Betis Deportivo y el Sevilla Atlético se llevaron los tres puntos del estadio grana, mientras que el Atlético B consiguió empatar en el último suspiro. Solo el Real Madrid Castilla se ha ido de vacío en esta campaña del recinto murciano. De ahí que hoy ante el Villarreal B, los de Fran Fernández no puedan despistarse, y eso que el filial amarillo no vive su mejor momento. Coqueteando con el descenso, no gana desde el pasado 14 de marzo. Sin embargo, su técnico, Miguel Álvarez, confía en un cambio de rumbo aprovechando la visita a Nueva Condomina, «un campo donde se puede jugar de tú a tú».

«En estos campos los chicos se desenvuelven bien. Es un gran escenario y un campo donde se puede jugar de tú a tú ante los rivales. Hemos hecho grandes partidos en campos como contra el Recreativo o el Hércules. Estos campos nos motivan», explicaba en rueda de prensa.

«Necesitamos ganar. Hay que preparar bien el partido para poder ganar. Para hacerlo habrá que demostrar mucho nivel. Será muy complicado. Esperamos un campo a reventar. Tienen un gran equipo y mucho nivel. Es un partido para estar motivado. Son los encuentros que más motivan a los chicos”, subrayó el técnico jienense sobre el duelo ante los murcianos.