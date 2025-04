El UCAM sobrevive en el Bilbao Arena para igualar su récord (80-83)

El UCAM Murcia CB no se quiere desviar de su camino para terminar la temporada con buenas sensaciones y mantener intactas sus opciones de poder optar a un billete para el play off de la Liga Endesa esta temporada. El equipo universitario es consciente de las dificultades que tiene que superar para que eso ocurra, y de hecho está demostrando que también sabe moverse en el alambre, en el sufrimiento y sacar adelante cualquier adversidad. La última de ellas la de este domingo en el Bilbao Arena, cuando después de contar con 18 puntos de ventaja en los diez últimos minutos de partido, el conjunto local ha logrado forzar una prórroga en la que los de Sito Alonso lograron salir con vida (80-83).

Suma así el equipo murciano su segunda victoria consecutiva, algo que no ocurría desde enero, cuando se impuso al Hipos Lleida y al Leyma Coruña, e iguala su mejor balance como visitante en la ACB con ocho triunfos lejos del Palacio de los Deportes en una misma temporada. Una cifra que puede seguir aumentando a partir de la próxima semana, con su segundo encuentro seguido como visitante ante el Lleida el próximo domingo 4 de mayo.

El UCAM, que supo sobreponerse a la baja de Kaiser Gates, aquejado de problemas en su rodilla que arrastraba desde el pasado sábado en la victoria ante el Joventut, desplegó su plan en una primera mitad en la que puso más trabajo que brillo sobre el parqué. Aun así, le sirvió para llevar la voz cantante en el marcador ante un Bilbao Basket que buscaba el triunfo como guinda para su reciente conquista con la FIBA Europe Cup. El paso por vestuarios sentó mejor a los de Sito Alonso, mucho más fluidos en ataque, para redondear un tercer cuarto en el que llegó a contar con 20 puntos de ventaja.

Una distancia que detonó el Bilbao Basket en un tramo final en el que los universitarios cortocircuitaron y a los que les tembló el pulso y pudo la ansiedad en varias ocasiones. No obstante, el timpo extra sirvió para poner todo en orden, gracias en parte al duelo desde el tiro libre en el que el UCAM estuvo mejor que su rival y le permitió tomar mejores decisiones.

Con este triunfo, los de Sito Alonso se sitúan a una victoria del octavo puesto, el último que da acceso al play off y se instala en una buena posición en la tabla para optar a una plaza que le permitía poder disputar competición europea la próxima temporada.

Primer cuarto

Sito Alonso apostó por Kurucs de inicio en la posición de ala-pívot para cubrir la ausencia por lesión de Kaiser Gates junto a DJ Stephens en el alero, y lo cierto es que funcionó durante unos primeros minutos en los que el UCAM consiguió igualar el buen inicio impuesto por el Bilbao Basket (6-5). Consiguió despegarse del marcador el conjunto universitario, gracias a su concentración defensiva y lucidez en ataque, sin embargo, no pudo aprovechar varias oportunidades parar abrir más brecha debido a sus fallos desde el perímetro (7-9). No se mostró tampoco muy cómodo en el partido el equipo de Ponsarnau y las rotaciones sentaron algo mejor a un UCAM que tomó oxígeno con un mate de Antetokounmpo ante el arreón del Bilbao (12-16). No obstante, los tiros libres dejaron el marcador aún más apretado (16-17).

Segundo cuarto

El UCAM mantuvo el guion de más trabajo que brillo en un segundo cuarto en el que dominó en el marcador y supo salir airoso cuando su rival apretó para acercarse. Radebaugh abrió este periodo desde el triple, y una antideportiva de Rabaseda sobre Kurucs, anterior a un triple de Sant-Roos que dieron válido, permitió a los de Sito Alonso contar con la máxima ventaja tras una contra (20-28). El jugador cubano dotó de criterio y tranquilidad a un juego ofensivo de un UCAM que supo sacar adelante su plan, a pesar de que la fluidez no era del todo buena. Tras el tiempo de Ponsarnau, el Bilbao Basket reaccionó y se acercó de nuevo (27-30). Sin embargo, un espectacular mate de concurso de Stephens y un triple de Hakanson, le permitieron ir por delante al descanso después de perdonar varias acciones en ataque que dieron vida al Bilbao (32-37).

Tercer cuarto

El paso por vestuarios sentó mucho mejor a un UCAM que en los primeros cinco minutos del tercer cuarto consiguió anotar con más facilidad que en los anteriores veinte. El parcial de 0-5 de salida, con un triple de Ennis y una canasta de Kurucs, elevó la máxima distancia hasta los 10 puntos (32-42) y Hakanson encontró las grietas en la defensa bilbaína para entrar a canasta en varias ocasiones, lo que provocó el tiempo muerto de Ponsarnau (36-48). Un 'alley oop' de Stpehens confirmó el buen momento universitario en el partido, y su concentración defensiva le ayudó a seguir ampliando distancias con una canasta de Radovic (36-52). El Bilbao Basket intentó asumir más riesgos, y el UCAM no perdonó. No aflojó hasta castigar cada error de su rival y eso le llevó a contar con una renta de 20 puntos con las canastas de Radebaugh y Antetokounmpo, aunque se cerró este periodo con el 42-60.

Último cuarto

El triple de Rahkman sirvió para recortar a un equipo local que se lanzó hacia la remontada frente a un UCAM dispuesto a gestionar la ventaja (50-64). El segundo lanzamiento de Rahkman dio algo más de vida al partido al romper la defensa en zona que había encontrado el equipo universitario y neutralizó el anterior sobre la bocina de Sant-Roos (53-66). Rahkamn continuó anotando, ahora sacando petróleo desde el tiro libre ante un UCAM en bonus a cinco minutos del final, y el Bilbao Basket consiguió colocarse a diez puntos de nuevo (58-68). Un nuevo triple de Pantzar hizo creer al Bilbao Arena cuando el reloj avanzaba más y los tiros libres convertidos por Frey dieron más alas (63-70). El UCAM cortocircuitó en este tramo decisivo del partido y obligó a Sito Alonso a tener que pararlo tras una canasta de De Ridder que colocaba el 65-70 a falta de dos minutos y medio. No le tembló más el pulso a los universitarios, con dos tiros libres convertidos por Ennis y un mate de Antetokunmpo. Sin embargo, cuando parecía que había pasado la tormenta, con el 67-74, otro triple de Rahkman y una falta de Radebaugh sobre Frey, dejaron 37 segundos de infarto en el Bilbao Arena (72-74). No logró convertir el UCAM en su posesión y Ennis se vio obligado a mandar al tiro libre a Rahkman. El jugador del Bilbao Basket, con 18 puntos en el último cuarto, anotó el primero pero falló el segundo, y Ennis no erró en su serie (73-76). Sin embargo, un triple de Frey en el saque de banda, permitió empatar a cuatro del final (76-76). El UCAM falló de nuevo en su posesión, al escaparse el balón a Kurucs, y el partido se fue a la prórroga.

Prorróga

La prórroga se abrió con un primer intercambio de canastas con el que el UCAM impidió que el Bilbao Basket pudiera adelantarse en el marcador (78-78). Aunque no pudo evitarlo una vez superado el ecuador de este tiempo extra, al no convertir y mandar al tiro libre a Pantzar (79-78). Apareció Radovic para sacar petróleo de un rebote ofensivo y solicitar tranquilidad a su equipo en un último minuto que pudo pasar cualquier cosa hasta que Hakanson consiguió anotar uno de sus dos tiros libres a 14 segundos del final (79-81). Marvin Jones falló el primero de su serie y dejó el 80-81 en una última posesión en la que Sant-Roos nos falló al hacerle falta. Aún así el Bilbao Basket contó con dos triples que repelió el aro y pudo llevarse así la victoria (80-83).