La Minera se despide del Ángel Celdrán con derrota

No pudo ser y la Deportiva Minera no consiguió cerrar la temporada como local con un triunfo. Los de Pepe Aguilar cayeron derrotados por 0-1 ante un Estepona, que con esta victoria se asegura jugar la fase de ascenso.

Una vez más, el cuadro rojillo encajó un gol en los minutos finales que le costó puntos, una tónica habitual de la temporada que se ha agravado sobre todo en la segunda vuelta. Si se jugara a hacer fútbol ficción y los partidos finalizaran antes del 85, la Deportiva Minera hubiera estado en zona de play offs de ascenso, pero los partidos no acaban hasta que el colegiado pita el final y es el gran problema que deberá solventar de cara al próximo curso.

Ante el Estepona, Pepe Aguilar quiso premiar el trabajo de Oleg Oliynyk y fue el guardameta titular, disputando así sus primeros minutos oficiales de la temporada. El portero ucraniano respondió a la confianza y realizó un gran partido, ya que en el gol nada pudo hacer. Nada más comenzar el choque, tuvo que intervenir en un mano a mano ante Eric Gómez que hubiera sido el primer tanto del choque, pero que con mucha confianza aguantó ante el atacante visitante, no se venció y salvó el gol. La intervención más destacada de una actitud global notable.

Minera 0-1 Estepona / L.O.

El hecho de apostar por el portero suplente no significó que la Minera ya estuviera de vacaciones. El conjunto rojillo fue mejor que su rival en diferentes tramos del choque, en especial en la primera mitad. Le faltó claridad en los últimos metros y eso le impidió tener ocasiones claras de peligro. El Estepona no estuvo cómodo en muchos momentos y nunca arriesgó más de la cuenta. Eran conscientes de que un punto en el Ángel Celdrán no era malo y lo que no podían permitirse era irse de vacío a falta de una jornada.

Jorge García decidió el choque

El partido iba encaminado a terminar como empezó y con la sensación de que el empate hacía justicia a lo que se había presenciado en el césped, pero Jorge García recogió un balón suelto tras un centro lateral y con un zurdazo espectacular desde el balcón del área, anotó el gol que metía al Estepona en el play off y amargaba la mañana a los aficionados de la Deportiva Minera que se habían acercado a ver el último encuentro como local de su equipo esta campaña.

Queda un partido, una sola jornada, y la Deportiva Minera puede ser juez por el campeonato y ascenso. El próximo domingo a las 12:00, visita al Juventud Torremolinos y le puede echar una mano a su vecino y rival histórico, La Unión Atlético, para que logre el ascenso a la Primera Federación.

Ficha técnica:

Deportiva Minera: Oleg Oliynyk, José Mas, Cifu, Escudero, Juanmi (Santi Jara, min. 74), Damián Petcoff (Britos, min. 46), Javi Vera (Arjona, min. 61), Sandji, Pipo (Arturo, min. 74), Omar Perdomo (Muller, min. 74) y Rubén Mesa.

Estepona: Alfonso Liceras, Antonio Marín, Titi, José Caro, Candelas, Juanan (Mati Castillo, min. 81), Keita (César Gómez, min. 87), Nacho Goma (Ekhiotz, min. 69), Jorge García, Eric Gómez (Mirapeix, min. 81) y Dago (Marchena, min. 87).

Gol: 0-1. Min. 89: Jorge García

Árbitro: Baiges Dones (Comité aragonés). Amonestó por parte local a Javi Vera, Juanmi Heredero, José Mas y Muller y por parte visitante a Juanan y Marchena.

Campo: Ángel Celdrán.