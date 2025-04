Flakus da la victoria a un Real Murcia que no recorta al líder (1-0)

Después de ocho meses, la afición del Real Murcia sabe perfectamente qué puede y qué no puede espera de su equipo. Si alguno de los presentes en Nueva Condomina confía todavía en ver un Real Murcia dominador, es porque vive en un mundo al margen. Bastante supone ya pedirle a los de Fran Fernández que ganen. De ahí, que de nuevo, el marcador fue lo mejor de la tarde en el estadio murcianista. Obligados a ganar, después de la victoria matinal de un Ceuta que camina firme hacia el título del Grupo II, no podían fallar los murcianos ante el Villarreal B. Había que ganar como fuera, y ese como fuera fue un latigazo de Flakus que hizo olvidar a los aficionados otro partido decepcionante, en el que Iker Piedra se vistió de Gazzaniga para frenar varios intentos de los amarillos, especialmente un mano a mano contra Valverde cuando el 0-0 todavía aparecía en el marcador; y en el que la madera, en dos ocasiones consecutivas, se convertía en la mejor aliada de los locales, salvando primero un centro que se envenenó de Quintero y luego un tiro del exmurcianista Arnau Solá (21').

Quedó retratado el Real Murcia en la primera parte, maquillada solo con la acción aislada del gol de Flakus, y no logró sacudirse la presión durante muchos minutos del segundo periodo. De hecho hasta el 90 sufrió la afición grana, que siempre llegó a temer por que se escaparan los puntos. Como ocurrió ya con el reloj entrando en la prolongación, cuando Valverde fallaba en la boca de gol un remate clarísimo que muchos vieron como el empate.

Piedra saca nota en su debut

La primera parte, quitando el latigazo de Flakus antes del cuarto de hora, se vivió prácticamente en el área de Piedra. Porque tanto antes del gol, que llegó al cuarto de hora, como después, el dominio fue amarillo. Solo Carlos Rojas, este domingo la novedad en el once titular, intentó sacar a los suyos de la cueva, pero otra vez el Real Murcia colapsó por el centro del campo novedoso -Boateng y Moha- por las numerosas bajas, y al que le faltó y mucho creatividad. Creatividad que tampoco aportaron Real y Pedro León, muchas jornadas después otra vez juntos de inicio.

Que a la afición del Real Murcia no le gustaba lo que estaba viendo en el campo se notó y mucho en el inicio de la segunda parte. Con el Villarreal B encerrando completamente a los granas, la grada no pudo ocultar su malestar. El runrún se hizo más que evidente, con algunos pitos tímidos que demostraban que, aunque el marcador estaba a favor, el juego no era acorde con un equipo que no quiere bajar los brazos en su batalla por alcanzar al Ceuta.

Benito y Burón, en el 58

Intentaba Fran Fernández cambiar un poco el guion de un partido que condenaba a los granas a tareas defensivas. En el 58 saltaban al campo Pedro Benito y Loren Burón -ocupaban los sitios de Pedro León y Carlos Rojas-, y posteriormente, ante la ausencia de centrocampistas en el banquillo, el técnico probaba con un Jorge Mier que se convertía en el tercer cental, dando un poco más de vuelo a Ian Forns y a Vicente.

Consiguió el Real Murcia quitarse un poco la presión, apareciendo de nuevo en ataque, donde hasta ese momento el único tiro a puerta era el del gol de Flakus. Aprovechó Pedro Benito un robo en el centro del campo para cabalgar hacia el área amarilla, encontrando a un Loren Burón que no estuvo fino en el remate. Tampoco aprovechaban los murcianistas otra acción por la banda de Vicente, sacando Iker Álvarez el disparo final de Benito.

Parecía que el Villareal B se sentía desesperado por no haber aprovechado sus ocasiones y su dominio, lo que vino bien a un Real Murcia que, ya un poco más tranquilo en el campo, solo deseaba que corriera el reloj.

Agotaba los cambios Fran Fernández poniendo en el campo a Cadete y Davo cuando faltaban siete minutos para el final. Ganaba el Real Murcia tiempo como fuera, mientras que el Villarreal B seguía colándose con facilidad en el área grana, aunque ayer la defensa local fue una muralla, impidiendo rematar con claridad a los amarillos durante muchos minutos.

Iba a tocar sufrir y mucho. En el noventa Víctor Valverde falló lo que no se puede fallar. Fue un amigo el jugador amarillo para el Real Murcia, y es que su remate prácticamente en la línea y con todo a favor se marchó fuera.

Siguen a cuatro del Ceuta

Consiguió aguantar el Real Murcia. Sobrevivieron los granas con el latigazo de Flakus al cuarto de hora. Una victoria que afianza a los murcianistas en el segundo puesto, pero que no les permite recortar al Ceuta, que hizo los deberes y que mantiene sus cuatro puntos de ventaja cuando ya solo quedan cuatro jornadas para el final.