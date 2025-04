Al Alhama le basta con el empate frente al Lleida para ascender

El Alhama ElPozo recibe este domingo al AEM Lleida, ante el que le vale un empate para ascender a la liga F, máxima categoría de fútbol nacional femenino, en esta vigésima sexta y última jornada liguera en primera federativa.

Las del Guadalentín son líderes con 55 puntos, por los 53 del segundo, el Alavés, contra el que tienen ganado el duelo particular -empate a cero en casa y victoria por 0-2 a domicilio-, con lo que si las vitorianas Alavés no vencieran al Getafe, incluso la derrota ante el AEM Lleida, que es cuarto con 44, no afectaría al ascenso murciano.

«Preparamos el partido de la misma manera que siempre, manteniendo la calma y con responsabilidad para competir y darlo todo ante un rival que transita muy bien y que se siente muy cómodo en los duelos y en las disputas aéreas», comentó la delantera Raquel Pinel.

La jienense de 30 años dejó claro que «no hay ninguna fiesta preparada y tiene que llegar este domingo a partir de las doce del mediodía».

Para este choque, la alineación podría ser la formada por Nay Cáceres en la portería; Alba Santamaría, Yannel Correa, Nuria Martínez y Carla Castiñeyras en la defensa, Estefa Lima, Ana Velázquez y Kuki en el centro del campo y Belén Martínez, Astrid Álvarez y Raquel Pinel en la delantera.

El conjunto catalán fue, precisamente, el equipo que acercó el ascenso al Alhama, pues derrotó al Alavés, quien pelea por el mismo objetivo que el cuadro murciano. La pelea ha sido intensa y ha sufrido variaciones en las últimas jornadas de la competición, decantándose a favor de unas y de otras alternativamente hasta que, llegadas al punto de partido en la última fecha, la cuestión es muy favorable para el cuadro dirigido por Dani Álvarez. Puede volver a la élite el Alhama a la élite dos años después de su descenso.