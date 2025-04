El Alhama ElPozo completa la hazaña y asciende a la Liga F

El Alhama ElPozo regresa a la liga de las estrellas femenina tras sumar el punto que le hacía falta ante el Aem Lleida (1-1) en un partido tenso, nivelado, donde hubo sufrimiento en los aficionados que llenaron el José Kubala, hasta que las colegiada extremeña hizo sonar el silbato para decretar el final del encuentro tras cinco minutos de tiempo añadido.

Un sábado, el veinte de mayo del 2023, el Alhama ElPozo jugó el último encuentro en la Liga F, empatando ante el Alavés (1-1) en tierras vitorianas. Dos años después, de la mano del técnico Daniel Álvarez, la entidad que preside Antonio García regresa con los mejores equipos femeninos del mundo. Una ciudad de 24.000 habitantes se codeará con Real Madrid, FC Barcelona, Athletic de Bilbao, esta vez con los primeros equipos.

El choque disputado ante el Aem fue tenso. Desde el pitido inicial se pudo comprobar que las locales se jugaban mucho más que las visitantes. Las catalanas ya estaban clasificadas para el play off de ascenso, solo les faltaba dilucidar si como terceras o cuartas. En el tramo final del choque tampoco se lo pusieron complicado al equipo alhameño.

En la primera parte, el Alhama empezó dominando. Tuvo más el balón y las internadas por la izquierda de una intermitante Raissa Mbappé inquietaban la zaga del equipo visitante. En el minuto diez, la propia Mbappé se internó por izquierda, puso un balón de oro raso, pero Mariana no estuvo acertada cuando lo fácil hubiera sido marcar.

El debe del Alhama ElPozo en este partido estuvo en los balones parados. Cada vez que el cuero volaba por el área de las locales, era peligro, aunque en algunas ocasiones lo solventó muy bien la portera Nay, quien con valentía salió de puños y evitó males mayores. En el minuto diecisiete pudo adelantarse el Aem. Tras un córner, Paula estuvo a punto de batir a Nay.

La meta alhameña salvó de nuevo a su equipo en el minuto veintiseis. Nay voló a la escuadra izquierda tras disparo desde fuera del área de la visitante Marta. Cerca del descanso, pudo marcar el Aem. Tras un saque de banda, otro desacierto defensivo de las locales, y Noelia, de cabeza, estrelló el cuero en la madera. Las catalanas se mostraban mas tranquilas y muy bien situadas en el terreno de juego.

Con mucho sufrimiento se llegó al descanso sin goles. En ese momento, el Alhama era de superior categoría, pero no podía perder, ya que el Alavés estaba ganando al Getafe.

El técnico, Daniel Álvarez, hizo un cambio en el descanso. Salió al terreno de juego la canaria Astrid por la camerunesa Mbappé. Astrid le dio mucho al equipo tanto en ataque como en defensa.

A los tres minutos del segundo tiempo, las gradas del José Kubala explotaron de júbilo con el gol de Bélén. Despeje defectuoso de la defensa del Aem, y Belén, dentro del área, sacó un derechazo que batió a María. Gol muy importante como los once que ha anotado la jugadora del Alhama en la presente campaña.

La alcaldesa de Alhama, celebrando el triunfo con las jugadoras / Israel Sánchez

Ese tanto parecía que podría dar tranquilidad a las locales, pero no fue así ya que diez minutos después llegó el empate. Tras un córner botado por el Aem, Marina, de cabeza, puso la igualada y la incertidumbre en el marcador. Otra vez el equipo alhameño encajó a balón parado.

Muy poco se jugó hasta el final. El Alhama puso un muro atrás. No le importó que el choque no tuviera ritmo, despejó con contundencia todos los balones que merodeaban el área, pero Nay estuvo muy segura y no hubo ocasiones en ninguna de la porterías.

Las jugadoras del Alhama ElPozo, celebrando el ascenso / Israel Sánchez

El técnico local siguió moviendo el banquillo. Se vio obligado a sacar a Carla, con solo dieciséis años, quien ocupó el lateral zurdo en lugar de la lesionada Aithiara. Más nervios cuando la colegiada añadió cinco minutos a los noventa reglamentarios. Daniel Álvarez puso en el campo al muro, la eterna capitana, ocho años en el Alhama ElPozo, Judith Caravaca, quien puso su granito de arena para asegurar la igualada que le daría su segundo ascenso a la Liga F. Judith ha superado una grave lesión.

Las jugadoras del Alhama ElPozo, celebrando el ascenso / Israel Sánchez

Tambien es cierto que el Aem tampoco metió presión en el tramo final del choque, quiso no enturbiar el éxito de las locales, teniendo en cuenta que también habían cumplido con su objetivo y quizá se vean, otra vez, la próxima campaña en la máxima categoría del fútbol femenino.

Con el pitido final del choque se desató la locura y el éxtasis. La comunión que durante toda la temporada ha habido entre afición y equipo quedó plasmada en los abrazos. El Alhama ElPozo había logrado algo impensable, el ascenso a la Liga F por segunda vez en tres años.

Ficha técnica

ALHAMA ELPOZO: Nay, Aithiara (Carla, 76), Nuria, Yannel, Alba, Anita, Kuki (Cindy, 76), Estefa, Belén (Judith, 90), Mariana (Raquel Pinel, 60) y Mbappe (Astrid, 46).

AEM: María, Loba (Marilén, 13), Silvia, (Evelyn, 60), Maryame, Noelia (Mariajo, 60), Lara (Laia, 87), Blasco, Marina, Marta, Paula y Vero.

ÁRBITRO: Mari Ángeles Fernández (Extremeña). Amonestó a la local Astrid y a las visitantes Silvia y Marta.

INCIDENCIAS: Campo José Kubala. 800 espectadores.

GOLES:

1-0. Minuto 48: Belén

1-1.Minuto 58: Marina