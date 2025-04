Fran Fernández: "No vamos a echar en falta a nadie"

No podrá contar Fran Fernández ante el Villarreal B con hasta cuatro de los jugadores que fueron titulares el pasado domingo en el campo del Alcorcón. Isi Gómez e Yriarte acabaron expulsados en Santo Domingo, mientras que Gazzaniga y Palmberg vieron la quinta amarilla. Así, tanto la portería como el centro del campo quedan debilitados para un partido tan importante como el de esta jornada. Pese a ello, el técnico del Real Murcia no quiere excusas. Lo decía ayer en rueda de prensa. Para Fran Fernández «todo el mundo está preparado». «Tanto para Iker Piedra -segundo portero-, que es su primer partido de titular, como para el resto es una buena oportunidad y van a demostrar que tenemos una buena plantilla». «De verdad, yo sé que no vamos a echar en falta a nadie, ha pasado durante toda la temporada y los que salgan van a demostrar que van a estar bien y que nos van a ayudar», añadía.

Aunque Fran Fernández decía que todavía no tiene un once definido, lo que sí está claro es que Iker Piedra estará en la portería, debutando en liga esta campaña. Sobre el segundo meta grana, el técnico almeriense comentaba que «para mí la función de segundo portero es algo fundamental en todos los equipos. Creo que Iker ha asumido esa responsabilidad de una forma excelente porque entrena y trabaja bien, ayuda y apoya al portero que esté jugando y a sus compañeros siempre. Vive los partidos de una forma increíble, es un gran compañero y, sobre todo, se ha estado preparando para cuando llegase su oportunidad». También dijo que «puedo asegurar de que en algún momento de la temporada ha estado muy cerca de jugar, porque ha estado a un nivel muy alto. Ahora llega su oportunidad, tiene que ser él, competir como es él como portero y no le vamos a pedir nada más».

De vuelta a Nueva Condomina, el Real Murcia busca un triunfo que le permita seguir soñando con alcanzar al Ceuta, ahora a cuatro puntos, pero también tendrán los jugadores granas que limpiar sus cabezas después de la polémica arbitral vivida hace una semana en Alcorcón. Fran Fernández explicaba que «entre el comunicado y las sanciones» ha sido difícil olvidar lo ocurrido en Santo Domingo, pero que ya está todo el mundo «centrado en el partido» de este domingo ante el Villarreal B.

«Lo que yo hablé con los capitanes y luego con el grupo desde el lunes es que ya no nos hace ningún bien pensar en lo que pasaría. Son situaciones que está viendo todo el mundo durante la temporada y que nosotros ahí no podemos entrar, porque nos va a llevar a un terreno que nos va a despistar y tenemos que ser lo que estamos siendo, un equipo que es muy fuerte mentalmente y que va a luchar por todo. Y para luchar por todo, tenemos que focalizar la atención en lo que nosotros podamos hacer y en lo que dependa de nosotros. Entonces, para nosotros ese discurso está acabado», concluyó sobre la polémica. n