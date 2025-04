El Real Murcia, obligado a una medular casi inaudita para no ceder más terreno

Si uno de los aspectos positivos con los que contaba el Real Murcia es que podía contar con la totalidad de su plantilla para el decisivo tramo final del campeonato, especialmente en el centro del campo, todo eso ha cambiado en cuestión de días. El conjunto grana ha pagado un peaje muy caro con su derrota en Alcorcón, ya que además de aumentar su diferencia con el primer clasificado, el Ceuta, perderá varias piezas importantes en sus esquemas para medirse este domingo al Villarreal B en la Nueva Condomina (17.30 horas, FEF.TV).

Ha ocurrido lo peor que le podía ocurrirle al Real Murcia con sus jugadores apercibidos. Y es que todos ellos deberán cumplir su sanción a la misma vez. El portero Gianfranco Gazzaniga y el centrocampista Joao Pedro Palmberg vieron su quinta amarilla, por lo que deberán cumplir un partido de sanción por acumulación de amoestaciones, a lo que se unen las sanciones de Isi Gómez e Yriarte, ambos expulsados en la derrota en Santo Domingo.

Si uno de los aspectos positivos para Fran Fernández es que por fin podía contar con su sala de máquinas al completo, después de una temporada en la que las lesiones y molestias físicas se habían cebado con esa posición, ahora el técnico grana deberá recomponer una medular que queda prácticamente en cuadro para el duelo ante el filial amarillo.

Sin Palmberg, Yriarte ni Isi Gómez, al entrenador del Real Murcia tan solo le queda por apostar por Richard Boateng y Moha Moukhliss para conformar el centro del campo y no trastocar demasiados los planes. Esta sería la opción más natural al contar con dos mediocentros y no mover más piezas de sitio para un partido en el que el portero Iker Piedra también debutará esta campaña ante la ausencia obligada de Gazzaniga.

No obstante, se da la circunstancia de que Moha y Boateng tan solo han partido de inicio en dos partidos durante todo el curso, y ambos fueron en la primera vuelta. Fue en las jornadas 13 y 14, cuando el Real Murcia empató a domicilio en Algeciras (1-1) y en casa ante el Atlético Sanluqueño (0-0) cuando Fran Fernández optó por estas dos opciones debido a las exigencias del guion por esas fechas, donde Yriarte arrastraba molestias físicas y Palmberg todavía no era una opción como mediocentro. Dos alineaciones que bien puede ser muy parecidas a la que presente el Real Murcia este domingo.

Y es que esa opción más conservadora parece ser la más factible para el conjunto grana después de que la variante de Antxon Jaso no funcionase en el encuentro ante el Sevilla Atlético. Un pequeño accidente de coche a la llegada al partido impidió que Boateng pudiera estar listo para ese encuentro, por lo que Fran Fernández apostó por el central en el centro del campo. Solución que no funcionó y que parece no contemplarse para este partido ante el Villarreal B, donde los granas no pueden ceder más terreno ante un Ceuta que se enfrenta al Real Madrid Castilla.

No obstante, una opción que puede ser más ofensiva sería la de ‘convertir’ a jugadores como Juan Carlos Real o Pedro León para ese puesto, dotando así de una mayor salida de balón. Aunque los riesgos en defensa, cuando la posesión sea del equipo contrario, pueden ser mayores y provocar un efecto contrario al que se busca.

La lectura positiva es que, si el Real Murcia vuelve a mostrarse férreo en casa y no falla en su duelo ante el filial del submarino amarillo, podrá recuperar a dos efectivos para las últimas cuatro jornadas -no así en el caso del centrocampista Isi Gómez, que deberá cumplir dos partidos más de sanción- en las que tratará de hacerse con un primer puesto que otorga el ascenso directo a Segunda División.