Kaiser Gates, seria duda en el UCAM para medirse al Bilbao Basket

El UCAM Murcia CB se enfrenta este domingo al Bilbao Basket en la Liga Endesa (17.00 horas, Movistar +) y lo hará con la seria duda del ala-pívot Kaiser Gates. "Es difícil, casi imposible que pueda llegar al partido", ha dicho el entrenador Sito Alonso en la previa de un encuentro en el que visitará al reciente campeón de la FIBA Europe Cup. El conjunto bilbaíno recibirá a los universitarios después de conquistar su primer título europeo, al vencer al PAOK en la final, y tras varios actos de celebración que finalizarán este mismo viernes. No obstante, el club murciano tiene claro cuál es su objetivo y tratará de enlazar su segunda victoria consecutiva para seguir a rebufo de un octavo puesto en la Liga Endesa que se encuentra a una victoria.

Lesión de Kaiser Gates

"Está lesionado de ese intento de mate a falta de poco minutos ante el Joventut que le obligó retirarse y se ha complicado. Es difícil, casi imposible que pueda llegar al partido. La semana pasada también tuvimos problemas físicos con Dani García, aunque yo creo que va a estar para poder ayudarnos", explicó el técnico universitario sobre el estado físico de la plantilla.

El Bilbao Basket, campeón

El UCAM Murcia se medirá el domingo a un Bilbao Basket que viene de conquistar la FIBA Europe Cup, una gesta de la que se mostró contento el propio Sito Alonso, equipo al que dirigió durante dos temporadas. "Quiero felicitar al Bilbao Basket, no solo por el título, que es una cosa importantísima, sino por la manera de conseguirlo. Es una plantilla que tiene algo especial, y por lo que pasó en ese partido significa que es un título muy merecido. Es un equipo que cuenta con 10 victorias en la Liga Endesa, pero porque el desgaste de la doble competición es muy grande. Me alegro muchísimo por la gente que ha levantado el club en momentos muy complicados, hace poco bajaron a la LEB y subieron de manera inmediata con lo díficil que es eso, y verlos disfrutar me alegra", comentó Sito Alonso.

"El tema de jugar contra el Bilbao Basket en esta situación es que nunca se sabe lo que puede pasar. Hay que celebrarlo, sobre todo disfrutarlo de una manera impresionante, porque el año que viene la exigencia va a ser muy alta. No sé como va a afectar esto, ni a ellos ni a nosotros, pero hay que compartir esta alegría con un club de la Liga Endesa", añadió el técnico.

En esta misma línea, el entrenador del UCAM Murcia comentó que "nosotros fuera de casa estamos muy concentrados durante toda la temporada, ellos juegan a un rtimo muy dinámico y tienen mucho peligro porque juegan muy estructurados. Pueden jugar de diferentes maneras y ahora se han juntado con más jugadores tras recuperar a lesionados, por lo que dependiendo de quiénes estén convocados se pueden dar varias situaciones en el juego interior, por ejemplo".

Kurucs y Radovic, las opciones

Sobre la ausencia de Kaiser Gates, el técnico madrileño no se mostró muy preocupado al confiar en las opciones que cuenta en su plantilla para suplirle. "No creo que su ausencia tenga que ser un problema, es un jugador versátil que nos da una polivalencia muy grande, pero hemos jugado muchas veces con Rodions Kurucs y Radovic en esa posición cuando él no ha estado bien o ha tenido problemas. Vamos a ver si podemos incluir a Joao Neves en la convocatoria, que me gustaría, pero le coincide con el campeonato júnior. Además, también tenemos la posibilidad de DJ Stephens, así que contamos con variables y vamos a ver la decisión que tomamos", afirmó.

Competición europea

Además de poder pelear por el play off, que se encuentra a una victoria a falta de seis jornadas, el UCAM busca finalizar la temporada en una posición que le permita optar a una vía para disputar la Basketball Champions League. En caso de no conseguirla, se podrían plantear otras opciones, como la FIBA Europe Cup que recientemente ha conquistado el Bilbao Basket. "Hay muchos jugadores que el jugar competición europea supone un prestigio y para cualquier equipo de la Liga Endesa también es diferente porque puedes contar con diferentes patrocinios. A los jugadores les gusta también tener un partido entre semana y eso es muy importante. Lo que sí es verdad es que a falta de seis jornadas tenemos la posibilidad matemática de todo, y no me paro a pensar cuál me gustaría más. Siempre digo que la Champions es una competición de Mendoza, de nuestro presidente, y si podemos jugarla sería fantástico. Pero si tiene que ser otra, la jugaremos e intentaremos llegar lomás lejos posible", añadió.

Una temporada exigente

Además, sobre la exigencia del UCAM Murcia esta temporada tras el éxito logrado en la anterior, el entrenador universitarió comentó que lo veía "como un éxito" el que los aficionados quieran pelear por las cotas más exigentes. "Esto de que a veces parece que la gente no está valorando lo que estamos haciendo, y que hace seis años estaríamos muy contentos por estar luchando por ser décimos, lo veo como un éxito porque trabajos para que eso no sea una costumbre. La gente claro que valora lo que hace el equipo, pero lo le gusta lo que ha vivido con anterioridad. Le gusta estar mirando la última jornada para ver si entras en play off, para ver si eres quinto o sexto o por entrar en la Copa del Rey. No tiene por qué dejar de pasar, porque esa exigencia viene de una construcción del trabajo y no se debe perder. Lo importantes que nosotros no perdamos la perspectiva de quiénes somos. Cuando vine aquí yo critiqué varias veces esa negatividad que había en el ambiente, en los aficionados, y que ahora me exijan todo esto estoy encantado. Estoy encantando de que la exigencia sea querer estar entre los mejores", concluyó.