Izan Almansa: "Me presento al draft de la NBA"

A las 9:35, Izan Almansa hacía oficial lo que era un secreto a voces: "Me presento al draft de la NBA", anunciaba el ala pívot murciano. Fue el primer anuncio de una rueda de prensa histórica para el baloncesto regional.

El baloncestista murciano reconoció que se han hecho largos estos dos años, tras la decisión la pasada temporada de no presentarse al Draft 2024 y disputar esta temporada 2024-2025 en Australia: “La verdad que sí, que se me ha hecho bastante largo. El año pasado, después de no presentarme al draft, quizás tenía esa espina clavada. No tuve vacaciones, ni paré de entrenar en ningún momento de nada y luego enganché con el sub-20 y ya me fui a Australia. No he parado, llevo estos dos años sin parar, así que quizás sí que se me ha hecho un poco largo, pero bueno, creo que ha merecido la pena y a ver lo que ocurre”.

El ala-pívot ha confirmado que se marcha en unos días a EEUU para prepararse y entrenar con los equipos de allí; estos meses es lo que le toca para llegar en la mejor forma al inicio de la próxima temporada, que, según el puesto y el equipo del Draft que lo seleccione, marcará su futuro.

Confía en ser segunda ronda

Es muy difícil predecir el futuro porque el Draft siempre depara sorpresas, pero Izan Almansa tiene la esperanza de estar entre el puesto 30 y 60: “Espero ser seleccionado en segunda ronda y a partir de ahí aprovechar las oportunidades”, aclaraba confiado Almansa. En ese aspecto, aunque el año pasado había reconocido que su franquicia favorita de la NBA eran los New York Knicks, Izan Almasa ahora no tiene preferencias: “Me gustan los Knicks, pero también cualquier otro equipo, eso es lo de menos”, reconocía la promesa murciana.

Su futuro está muy abierto y la promesa murciana no descarta ningún escenario: “Sí, creo que jugar en la G-League sin duda es una posibilidad y a partir de ahí también tener posibilidades en la NBA. Creo que sería una opción realista y, si por cualquier cosa toca venir a Europa, pues quizá sería una opción”, reconocía Izan Almansa, que además confirmaba que la elección del equipo puede influir en su presencia con la selección española, pero Izan Almansa aclara que por él siempre estará disponible: “Yo voy a querer ir siempre, así que si el equipo en el que estoy me lo permite, yo iré encantado”.

Izan Almansa en Universae anunciando que se presenta al Draft / Juan Carlos Caval

Un jugador más versátil

Izan Almansa tiene claro que ahora, tras la decisión que tomó, es mucho mejor jugador que el año pasado: “Ahora soy mucho más versátil que puedo hacer un poco de todo. Ahora estoy añadiendo el tiro de tres para intentar ser lo más versátil posible. Puedo aportar un poco en defensa, en ataque, en rebotes, en puntos, en lo que se necesite e incluyendo también el tiro de tres”. En ese sentido, concluía Izan Almansa reconociendo que a Pau Gasol lo ha admirado mucho y siempre se fija en cómo juega Jokic.