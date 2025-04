Belmonte cumple 10 años en el FC Cartagena sin nada que celebrar

El próximo 27 de abril se cumplen 10 años de la entrada de Paco Belmonte al FC Cartagena. Ese día arrancaba un proyecto que dependía de la permanencia esa temporada del club albinegro en la antigua Segunda B. El contrato era en régimen de alquiler hasta el 18 de mayo, es decir, solo tres semanas, en el que su grupo nada más entrar le hizo un pago a la primera plantilla y se encargó de la gestión económica y deportiva del club. Tras ese plazo se ejecutó la opción de compra del club que estaba prevista si el equipo mantenía la categoría. Ahora no se sabe si continuará como máximo responsable de la gestión del club la próxima temporada.

La situación del Cartagena hace una década era un desastre en lo institucional y en lo deportivo. El equipo estaba en el precipicio, cerca del descenso directo a la Tercera División y, en lo económico, estaba en la más absoluta ruina. La última nómina que se había pagado fue la de enero, es decir, a la plantilla y cuerpo técnico se les debía febrero, marzo y prácticamente abril, que ya estaba finalizando, y con la certeza de que si no entraba nadie, no se iba a poder pagar más ese curso. En ese momento, al mando del club estaba una gestora, pero los dueños eran el grupo Sporto Gol Man. Su cabeza visible era Florentino Manzano. Él había cogido las riendas del club que pertenecía a Paco Gómez y tras un año en el que fracasó en la búsqueda de inversores y empresarios que quisieran unirse a su proyecto, finalizando la temporada 2014-2015, la situación parecía abocada a un descenso con un riesgo real de desaparición.

El 29 de abril de 2015, dos días después del acuerdo, un Paco Belmonte feliz e ilusionado con el futuro que vislumbraba al frente del Cartagena compareció en rueda de prensa junto a Deseado Flores, al que calificaba de «empresario, compañero y miembro de todo esto que estamos intentando darle forma desde hoy». Es inevitable la comparación de esa primera rueda de prensa donde el actual presidente de la entidad decía frases cercanas a todo el mundo: «Agradezco la presencia de la prensa, de la plantilla, del cuerpo técnico a esta rueda de prensa. Nuestra única idea aquí es echar una mano, poner la solvencia económica y nuestro criterio futbolístico y poder sacar esto».

La situación del club era dramática y así lo exponía el máximo dirigente de la entidad en su primera intervención pública hace ahora 10 años: «La deuda con Hacienda es de 1.350.000 euros en concurso, la deuda con la Seguridad Social es de 275.000 y luego hay deudas con acreedores importantes», explicaba Paco. Aclaraba, además, en ese momento que si finalmente se quedaban al mando del club a partir del 18 de mayo, como así fue, se encargarían de negociar el concurso de acreedores.

Felipe Moreno apareció en la rueda de prensa de inicio de esta etapa en el Cartagena. El actual presidente del Real Murcia, que luego se supo que aportó cerca de 5 millones de euros en el club albinegro. Paco Belmonte explicaba así quién era, en aquel entonces un desconocido para el fútbol regional: «Felipe es amigo mío y tiene un club en la Liga de Fútbol Profesional (refiriéndose al Leganés, que en ese momento estaba en Segunda División) y tenemos negocios juntos. Cuando le cuento lo del fútbol, sonríe y cuando haya que apoyar de gente del entorno de Madrid, va a apoyar», puntualizaba Belmonte.

Sobre las razones de aceptar un reto en el que de primeras solo se refería a que le toca pagar las deudas que correspondían según las indicaciones del administrador y el trabajo que tocaba hacer en ese momento, Paco Belmonte explicaba con naturalidad las razones de meterse en un club con tantos problemas: «Es por la ilusión de sacar algo adelante, solo, sin más. No nos mueve nada económico, es más la ilusión», expresaba el actual presidente.

Terminaba la rueda de prensa de inicio de ese proyecto que ahora cumple 10 años aclarando que dependía de él y su grupo se quedarían única y exclusivamente si se salvaban: «Si sale bien nos quedaremos, si descendemos a Tercera nos iremos; confiamos en que salga bien».

Diez años de Duino

El Cartagena evitó el descenso aquel año gracias a superar la eliminatoria de play out ante Las Palmas Atlético y el cuadro albinegro se mantuvo en la Segunda B con el nuevo grupo empresarial al frente. Duino Inversiones se quedaba con el conjunto de la trimilenaria y el reparto accionarial fue de un 15% para Paco Belmonte y 85% para Duino, que administra Fernando Carreño y que todo el mundo tiene claro que en las decisiones tiene mucho que decir Felipe Moreno. En esa primera rueda de prensa se habló de porcentajes, pero no lo pudo aclarar Paco Belmonte: «Hay empresarios fuertes que tienen la solvencia suficiente para afrontar el concurso. No sabemos qué porcentaje van a tener cada uno porque todavía no se ha producido ningún cambio en el Consejo de Administración», aclaraba Paco Belmonte.

Cinco años en Segunda B que culminaron con el ascenso en el verano de 2020 en Málaga a la Segunda División y, después de otros cinco años en el fútbol profesional, el club vuelve al tercer escalón. La sensación actual, tras estos diez años en los que Paco Belmonte ha sido realmente querido y valorado por su gran gestión tanto deportiva como institucional en sus primeras ocho temporadas, es que en las últimas dos campañas, muy acentuada esa sensación en esta última campaña, su periodo ha llegado a su fin. El Cartagena que en 2015 no tenía nada fue salvado y llevado a años de prosperidad deportiva e institucional; al final de la campaña 2024-2025 se ha llegado con una desconexión mayúscula con la afición y con un futuro bastante incierto.

Los mensajes del club desde el descenso son de mirar hacia adelante y con el lema de que se va a hacer todo lo posible para volver a donde estaban, pero lo cierto es que, tras 10 años de aquella rueda de prensa ilusionante, hace falta otro giro para volver a resucitar a un club que representa a una de las ciudades más importantes, no solo de la Región de la Murcia, sino de todo el país y que ahora mismo ha sido superado por el Jimbee Cartagena, club de fútbol sala, tanto en atención como en público.