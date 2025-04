Alcaraz no despeja la incógnita sobre su presencia en Madrid

El tenista murciano Carlos Alcaraz dijo ayer que físicamente se encuentra «bien» y que se ha hecho pruebas, tras los problemas musculares que sufrió en el Trofeo Conde de Godó, y está «a la espera de lo que digan los resultados», y subrayó que «a veces hay que escuchar al cuerpo».

Alcaraz, que confía en poder participar en el Masters 1.000 de Madrid, atendió a los medios de comunicación en la presentación de su documental ‘A mi manera’, que se estrena en Netflix, y apuntó: «Físicamente me encuentro bien, me he hecho pruebas y vamos a ver qué dicen los resultados, estoy acostumbrado a jugar con molestias, esperemos que pueda disfrutar de Madrid».

«Estoy con ganas y todo es posible, Madrid siempre es especial e intento hacer lo imposible por venir aquí, aunque a veces hay que escuchar al cuerpo», destacó el número 3 del mundo.

Sobre su estado anímico, señaló que mentalmente está «bastante bien», que está «contento con cómo han ido las últimas semanas» y que afronta «con mucha ilusión todo lo que se viene».

Acerca del serbio Novak Djokovic, que podría ser su rival en semifinales del Masters 1.000 de Madrid, dijo que es un jugador que «te puede sorprender de todas las maneras posibles».

«Puede llegar a un torneo y ganar perfectamente, como también puede perder. En Madrid le gusta jugar, seguro que vemos un Djokovic muy completo y podremos disfrutar de su tenis», añadió.

Feliciano López, director del Mutua Madrid Open, también habló del estado físico del murciano, explicando que Carlos Alcaraz está «bien» y «preparado para jugar».

«No le he visto hoy, pero entiendo que está bien y que lo de Barcelona fueron solo unas molestias y que no le impiden jugar en Madrid. Me preocupé cuando vi la final de Barcelona, pero parece que todo está bien y que estará preparado para jugar. Ayer -por el lunes-, en los Laureus, por lo poco que pude interactuar con ellos y con el equipo, estaba todo bien», señaló ante los medios de comunicación en la presentación del documental de Netflix ‘Carlos Alcaraz: A mi manera’.

A la espera de rival

A la espera de que se resuelva la incógnita sobre su estado físico, el murciano, que hoy ya tiene previsto entrenarse en la Caja Mágica, todavía no conoce al rival ante el que debutaría en Madrid. Será el jueves cuando se dispute el encuentro entre el belga Zizou Bergs y el japonés Yoshihito Nishioka. El ganador de ese choque se mediría con Alcaraz este mismo viernes.