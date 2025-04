Al Real Murcia le crecen los enanos en el sprint final más difícil

Si algo ha demostrado el Real Murcia en esta liga es que siempre es capaz de callar la boca cuando le dan por muerto. Cada vez que se le presenta un ‘match ball’, ahí están los de Fran Fernández para salvarlo. Muchos han perdido ya la cuenta de las veces que ha resucitado el conjunto grana en lo que va de liga, pero no han sido suficientes. Este domingo deberá volver a hacerlo, y la misión parece más complicada que nunca. Porque no queda tiempo -solo cinco jornadas por delante-, porque tiene cuatro puntos de desventaja con el líder, porque el Ceuta cuenta con el golaveraje a favor y porque, después de siete meses de competición, los granas nunca han sido capaces de mostrar el ADN de campeón. Pero, por si todo esto fuera poco, la derrota en Santo Domingo ante el Alcorcón obligará a Fran Fernández a poner patas arriba el once del próximo domingo frente al Villarreal B. Las bajas de Yriarte, Isi Gómez y Palmberg, todos ellos por sanción, dejan al técnico sin prácticamente alternativas en el centro del campo, a lo que hay que sumar una ausencia todavía más dolorosa. Y es que los murcianistas perderán al que tantas veces ha sido su ángel de la guarda. Por primera vez en esta liga, Gazzaniga no podrá estar bajo los palos. El meta argentino vio la quinta amarilla en Santo Domingo y será castigado con un partido.

Muy feas se le han puesto las cosas al Real Murcia, sin embargo, si algo han demostrado los granas en esta temporada es que sacan su lado más competitivo en los peores momentos. Lo hicieron en octubre, después de las derrotas contra el Hércules y el Betis B; lo consiguieron también antes del parón navideño, impulsados por un triunfo in extremis en Ibiza; y no bajaron los brazos tras el batacazo en Antequera. Incluso cuando el Ibiza se llevaba los puntos de Nueva Condomina y el liderato parecía un imposible, los de Fran Fernández volvieron a resurgir, con dos victorias en casa y una remontada en Sevilla, para plantar batalla al Ceuta.

Pero esa resiliencia ha vuelto a no ser suficiente. Tuvieron la oportunidad de ponerse líderes ganando al Ceuta en Nueva Condomina, pero se tuvieron que conformar con un empate y gracias, y es que los visitantes llegaron a adelantarse en el marcador. Y esta semana, sabedores de que los norteafricanos no habían fallado en su partido contra el Marbella, se vieron completamente desbordados en Santo Domingo frente al Alcorcón, un duelo marcado por la actuación colegial, pero en el que incluso antes de la expulsión de Isi Gómez, Gazzaniga ya había hecho dos paradones para salvar a los suyos.

La derrota, que permite al Ceuta aumentar su ventaja a cuatro puntos más el golaveraje, deja al Real Murcia en su situación más complicada en lo que va de campeonato. Y es que alcanzar el primer puesto ya parece una misión casi imposible. Pero el Real Murcia quiere volver a hacer posible lo imposible. «No nos van a parar, nos vamos a levantar del palo y lo vamos a demostrar», decía Fran Fernández en la rueda de prensa posterior al partido del domingo. Un mensaje parecido al que muchos jugadores pusieron en sus redes sociales.

El domingo, día clave

A falta de cinco jornadas para el final, el domingo los aficionados del Real Murcia estarán muy pendientes de lo que ocurra en Valdebebas. Y es que el Ceuta visita al Real Madrid Castilla en uno de los dos duelos más complicados que en teoría le quedan a los de Romero, que en la última jornada jugarán en Ibiza. Ese encuentro ante los madridistas será a las doce del mediodía, por lo que el Real Murcia, que juega a las 17.30, comparecerá en Nueva Condomina ante el Villarreal B sabiendo el resultado de su rival.

Después del enfrentamiento ante el filial amarillo, el Real Murcia encarará las últimas cuatro jornadas en las que su partido en teoría más complicado será el del 10 de mayo frente al Antequera en Nueva Condomina. Porque el una semana antes visitará al colista Intercity, mientras que cerrará la liga a domicilio contra el Sanluqueño y como local frente al Algeciras.