El Jimbee, a reencontrarse ante un rival propicio

El Jimbee Cartagena afronta una nueva jornada esta noche ante Osasuna Magna (a las 20.30, televisado por FEF.TV) de esta liga 2024-2025 que está siendo muy irregular para el cuadro portuario. Los de Duda, tras el revés sufrido en Tudela al caer 5-3 ante Ribera Navarra, ya solo aspiran a mantener la quinta posición de aquí a final de temporada. A falta de cuatro jornadas para el final, los puestos de play off no peligran, ya que aventaja en cinco puntos al noveno clasificado. El objetivo del cuadro rojiblanco es asegurar su quinto lugar, ya que en tres días recibe en su feudo al séptimo, que es el duelo de hoy, y al sexto clasificado (ElPozo Murcia, el viernes a las 21.00). Dos encuentros claves.

Para el choque de hoy, adelantado de la jornada 28, son duda tanto Mouhoudine como Cortés, que no pudieron jugar el pasado sábado ante Ribera Navarra. No se va a arriesgar nada de cara a todo lo que tiene por delante el cuadro portuario, por lo que solo irán convocados si se han recuperado y no se corren riesgos.

Los precedentes invitan al optimismo para el partido de hoy, ya que el Jimbee Cartagena ha ganado sus seis últimos partidos como local ante Osasuna Magna. El cuadro navarro no gana en Cartagena desde octubre del año 2017. Desde entonces, seis triunfos del cuadro cartagenero, 40 goles a favor en esos seis duelos y solo 18 en contra.

A diez días de la Final Four de la Champions League, que es sin duda el gran acontecimiento de la temporada para los meloneros, el encuentro de hoy y el derbi del viernes también son claves desde el punto de vista de la confianza para ese evento histórico para la entidad. El equipo ha mostrado muchas caras durante esta temporada y, en Tudela, en los primeros diez minutos donde encajó cuatro goles, mostró la peor y la que no puede volver a repetir. El reto del técnico de Florianópolis es conseguir esa regularidad y constancia en el juego desde hoy hasta que se disputen los play off de liga; llega el momento clave de la temporada y el Jimbee tiene que encontrar su mejor versión.