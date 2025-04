Nadal, Duplantis, Biles y Lamine Yamal triunfan en unos Laureus de protagonismo español

Los Laureus demostraron la fortaleza del deporte español: en el mundo y en la historia. Desde los jóvenes como Lamine Yamal, confirmado como estrella mundial; hasta el bloque pétreo que triunfó el año pasado en la Champions. Un Real Madrid que encontró en el reconocimiento al mejor equipo del año un modo de cerrar las heridas recientes. De un extremo, al otro, como el que representa Rafa Nadal, a quien los 'Óscars del deporte' pusieron en el centro de la ceremonia con un galardón al conjunto de su carrera. Una noche para el recuerdo en el 25 aniversario del movimiento basado en el dictado de Nelson Mandela: "El deporte tiene la capacidad de cambiar el mundo".

El primer premio de la noche no causó sorpresa. Desde el mismo momento en el que se confirmó la presencia del pertiguista Mondo Duplantis, el sueco que ha desafiado todos los límites de altura, se daba por hecho su galardón en la categoría de mejor deportista masculino. Los 6,27 son un límite temporal, porque en cada prueba aparece un nuevo reto, como le sucede Simone Biles, la virtuosa gimnasta que logró su cuarto Laureus, igulando a Serena Williams, y cogiendo el testigo de Aitana Bonmatí.

"Espero que mi carrera haya inspirado"

¿Hasta dónde llegará? Sólo lo sabe el deportista que se impuso a Carlos Alcaraz, también presente en la gala, entre otros. El tenista se dio un profundo abrazo con Rafa Nadal en la alfombra roja, antes de que el mallorquín fuese premiado en la categoría de icono después de una retirada que supuso un antes y un después en el tenis. "Espero que mi carrera haya inspirado a los aficionados al deporte más allá del tenis. Lo di todo", reivindicó.

"No estaría sosteniendo un premio como este si no fuese por estas personas que me han inspirado tanto y me han hecho ser mejor persona. Queda todavía tiempo para los JJOO de Los Ángeles, ojalá pueda romper el récord del mundo más veces, y ojalá poder hacerlo también ahí", ambicionó Duplantis, que recogió el premio de manos de Djokovic, el hombre que más Laureus ha ganado.

Tampoco existieron sorpresas en el premio al mejor equipo, que se llevó el Real Madrid, al que todos daban por ganador en el Palacio de Cibeles desde horas antes de una gala que concentró a las estrellas del deporte mundial. "Fuimos los mejores y nos merecimos ganar", defendió Luka Modric, capitán blanco, quien recogió el galardón junto a Dani Carvajal.

"Es el mejor momento para levantarse. Tenemos varios títulos en juego y tenemos que demostrar qué escudo llevamos en el pecho", explicó otro de los baluartes madridistas, todavía lesionado, pero presente en la recepción del premio. El vigente, pero efímero campeón de Champions, superó al Barça femenino, a los Boston Celtics, a la Selección Española o la escudería McLaren.

Lamine y el agradecimiento colectivo

La categoría de deportista revelación también estuvo clara. Se lo llevó, con merecimiento, Lamine Yamal, un futbolista que ha hecho de la juventud bandera. Jugador capital en el Barça que aspira al triplete. La estrella azulgrana no estuvo presente en la gala de Madrid, porque su equipo juega este martes ante el Mallorca (21.30) como local. Un enfrentamiento decisivo en la lucha por el campeonato. "Quiero dar las gracias por este premio. Es un orgullo recibir este premio. No quiero olvidar a mi familia ni a los staffs del Barça o la selección", reivindicó el extremo.

Completaron la lista de galardonados la gimnasta Rebeca Andrade, galardonada en el mejor regreso a la competición; la paranadora Jiang Yuyan se alzó con el reconocimiento en la categoría de deportistas discapacitados; el ciclista Tom Pidcock se coronó en la categoría de deportes de riesgo; el surfista Kelly Slater, muy emocionado, fue reconocido por su carrera; y Kick4Life FC, equipo fundado para crear impacto social, se llevó un reconocimiento en la categoría Good Award. Un reparto plural y merecido para los mejores atletas del año.