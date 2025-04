Honda prepara una oferta de 30 millones para fichar a Pedro Acosta

Honda, el gigante japonés que dominó el Campeonato del Mundo de MotoGP con pilotos como Mick Doohan y Marc Márquez, está empezando a ver brotes verdes en 2025. Después de unas temporadas de crisis que le han costado incluso perder el patrocinio de la petrolera Repsol, empiezan a llegar resultados que le hacen mirar al futuro con optimismo. El francés Johan Zarco, del Castrol Honda LCR, fue cuarto en Qatar, mientras que Luca Marini y Joan Mir empiezan a ser competitivos.

Honda empieza a ser atractiva de nuevo para los pilotos de la parrilla. Y quiere dar un golpe de efecto con el fichaje del mazarronero Pedro Acosta. De hecho, según una información de Speedweek recogida por DAZN, la marca japonesa está dispuesta a poner encima de la mesa al representante del murciano, Albert Valera, un contrato por tres temporadas que ronda los 30 millones de euros, 10 por año, para convertir al campeón del mundo de Moto3 y Moto2 en su piloto franquicia.

El futuro de Acosta está en boca de todos desde el pasado invierno, cuando salieron a relucir los problemas financieros de KTM. El runrún se ha acrecentado con el discreto inicio de temporada de ‘El Tiburón’ y la escasa fiabilidad mecánica que está mostrando la moto de la marca austriaca. En Qatar, sin embargo, creció el optimismo porque Maverick Viñales, aunque después fue sancionado, acabó la carrera segundo.

Lucio Cecchinello, propietario del equipo LCR Honda, no ha ocultado en alguna ocasión que «desde el punto de vista de Honda, solo hay dos pilotos con un potencial excepcional, Marc Márquez y Pedro Acosta», dijo. Antes de firmar hace un año su renovación con KTM por dos temporadas hasta 2026, los japoneses ya intentaron convencer al mazarronero, quien recientemente declaró que «soy el único piloto del paddock al que no le interesa el dinero» y que le dolerá, en caso de llegar el momento, dejar KTM, con la que tiene una fuerte vinculación.

El representante de Acosta, Albert Valera, en declaraciones a Speedweek, medio alemán, ha indicado también que de momento no hay negociaciones con otras marcas, pero que si la KTM no mejora, tendrán que buscar otras opciones. «Hasta la fecha, no hemos hablado con nadie sobre el futuro de Pedro, y mucho menos negociado. No hay motivos para el pánico. Pero Pedro necesita una moto ganadora para alcanzar sus objetivos y no puede esperar eternamente a que esa potencia esté a su disposición», comentó. Además, en GPOne, el agente añadía que «mi trabajo es buscar la mejor moto para Pedro Acosta. Veremos dónde la encontramos. Ojalá sea en KTM, pero de lo contrario buscaremos otras alternativas».

Este fin de semana llega el Mundial a Europa con el Gran Premio de España en Jerez. KTM espera confirmar allí las buenas sensaciones que dejó en Qatar, donde Acosta fue octavo. Varios cambios en la posición del manillar generaron algunos problemas en la segunda parte de la carrera al murciano. Ya más adaptado a esas variaciones espera Acosta mejorar sus resultados, que hasta el momento han sido discretos en un arranque complicado de 2025.

Máximo Quiles, pendiente del reconocimiento médico

El piloto murciano Máximo Martínez Quiles, quien debutó en Austin en Moto3 con un quinto puesto, se perdió el último gran premio por una lesión en el dedo pulgar de la mano derecha. El joven de 17 años de edad está prácticamente recuperado y solo está pendiente de que los servicios médicos del campeonato le realicen el próximo jueves una exploración para dar luz verde a su participación en Jerez. Quiles, que no pudo disputar las dos primeras carreras porque hasta el pasado 19 de marzo no cumplió la edad mínima, milita en el equipo Aspar-Gaviota, con el que se estrenó con un segundo puesto en los entrenamientos y un quinto en la prueba. El piloto tuvo que ser intervenido hace dos semanas y desde entonces está realizando rehabilitación. Todo apunta a que dada su evolución, sí que podrá estar en el primer gran premio del año en nuestro país en una categoría de Moto3 donde también estará Álvaro Carpe.