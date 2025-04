Flick censura a los enfadados del Barça-Celta: "No entiendo esa reacción"

El Barça-Celta terminó con una fabulosa remontada que provocó sentimientos encontrados. Durante el partido y después. El partido pasó de un decepcionante 1-3 a un euforizante 4-3 y por el camino hubo lugar para todo tipo manifestaciones de frustración y alegría. Los enfados también fueron muy visibles.

Se marchó enfadado Ferran Torres al ser sustituido con el 1-2 pese a que había marcado el gol; soltó una patada al aire y desairó a Marcus Sorg, el ayudante de Flick. Más discreto fue Fermín, relevado en el mismo momento. Muy evidente fue el malestar de Ansu Fati al saber que no entraría en el campo, y Héctor Fort no estaba de humor al comprobar que Jules Koundé no le cede ni un minuto. Aunque es Flick quien se los niega.

"No entiendo esa reacción", respondía el entrenador este lunes al ver que esas manifestaciones tan evidentes eran de dominio público y salpicaban el sentimiento de entusiasmo por "la gran remontada" perpetrada. No solo manifestaba Flick su tristeza, sino que les reprendía: "Me gusta ver la reacción sobre el terreno de juego, no fuera". Un mensaje que emplazaba a los aludidos, y a cualquiera en el futuro, a mejorar su rendimiento.

"Puedo entender que haya jugadores que no están contentos, insatisfechos. Fui futbolista profesional y conozco esta situación. Todo el mundo quiere demostrar que pueden aportar cosas para conseguir los objetivos, lo entiendo perfectamente, pero no entiendo la reacción", argumentaba Flick. "Son decisiones que se tienen que aceptar porque tomamos decisiones acertadas, conseguimos la victoria remontando un 1-3, eso es lo que tienen que ver los jugadores", añadía el técnico, amparándose en el efecto positivo de los cambios, para rematar: "Queremos ver una buena reacción de los jugadores en el campo, cuando jueguen, porque eso es lo importante, no lo que pase después. Me gustará ver la reacción cuando jueguen".