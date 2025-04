El Yeclano resurge en Antequera

El Yeclano recuperó en Antequera su versión rocosa que le está convirtiendo esta temporada en el equipo menos goleado, y disfrutó del dulce sabor de la victoria a domicilio ante el tercer clasificado (0-1). Toda una reafirmación a sí mismo como equipo competitivo, que se refleja en que el hasta ahora conjunto más goleador no disparara ni una vez entre los tres palos en su propio campo, vislumbrando la cohesión y el trabajo táctico de los de Adrián Hernández.

Esta vez, por fin, tuvieron una sonrisa del destino en forma de penalti en un evidente derribo a Juanje dentro del área y el pertinente acierto en la materialización de Víctor Olmedo desde los once metros en uno de los dos únicos disparos a puerta del partido, ambos azulgranas.

Los más religiosos pueden acudir al fervor de la resurrección en un día tan señalado donde, de acuerdo con la fe cristiana y la biblia, Jesús resucitó de entre los muertos. Los más místicos pueden incluso apelar a la buena vibra de dólmenes y torcales. Y más de un agnóstico advertirá que este Yeclano ni ha pasado por un calvario ni ha vuelto a la vida, sino que el milagro del equipo más humilde de la categoría se viene sustentando en la doctrina de su particular mesías con la que, hasta ahora, solo ha sufrido en el alambre tres jornadas de 33.

El caso es que los jugadores del Yeclano no tuvieron en cuenta sus pecados, sino la fe de su escuadra en los mandamientos de su técnico, porque cuando Adrián es su pastor, nada les falta. El de Churra se rodeó en El Maulí de sus once discípulos más fieles, todos de los que comenzaron en verano la temporada. Y con ellos, resurgieron las señas de identidad del equipo. Consistencia, presión, lectura correcta de los partidos, esfuerzo colectivo y tener la bola en los momentos y las zonas que quería.

En la primera mitad no sucedió nada de nada. Un par de faltas laterales y un córner verdiblanco por otros sendos acercamientos azulgranas. Con el hormigón y la columna vertebral de Antonio Sánchez- Satoca-Juanje ausentada hace quince días en Huelva, el Yeclano de Adrián era el Yeclano de Adrián. Y el plan de partido activó rápidamente su segunda fase tras el descanso. A los tres minutos, Juanje se permitió varios regates dentro del área en la búsqueda de situación de disparo, y Marcelo le derribaba de forma evidente dando lugar a penalti. Con el fallo de Ibiza todavía en el subconsciente colectivo, Víctor Olmedo como primer lanzador y nuevo pichichi despejó dudas pese a que Jero Lario le adivinó el tiro.

Además, por fin un trencilla obviaba cosas que hasta ahora solían penalizar a los azulgranas, como la desproporcionada ansiedad de Mounir en la búsqueda de posible rechace en el penalti o un apurado brazo de Satoca cuando trataba de despejar un balón en área propia. Las mejores del Antequera fueron una falta de Chema Núñez y un centro-chut envenenado de Elejalde. Pesaban más en las botas azulgranas las fatalidades anteriores de los últimos minutos de partido que las sensaciones del Antequera.

Con más agonía que sufrimiento, el Yeclano volvió a ganar. Eso si, ni la salvación era un acto de fe antes de Antequera ni la permanencia está hecha si no se le da continuidad en La Constitución. Y para ello no sólo se necesita a los apóstoles del verano; necesita que los talentosos Carmona, Masogo o Javi Martín sean conscientes de eso de 'reza y no corras' y que ningún San Pedro niegue tres veces al estandarte del equipo, su entrenador.

Ficha técnica

Antequera: Jero Lario, Lueno (Xemi, 79), Iván Pérez, Fomeyem (Guillén, 58), Agus Moreno (Rodríguez, 79), Marcelo, Chema Núñezm Pol Roigé (Elejalde, 76), Biabiani y Álex Rubio (Longo, 58).

Yeclano Deportivo: Iván, Víctor Olmedo, Gabri, Mayorga, Morros, antonio Sánchez, Satoca, Juanje (Masogo, 93), Teddy (Serpeta, 59), Mounir (Solsona, 70) y Naranjo (Pau, 59).

Gol: 0-1. Min. 48: Víctor Olmedo.

Árbitro: Morona del Campo, amonestó a los locales Iván Pérez, Luismi y Agus Moreno; y a los visitantes Morros y Pau.

Campo: El Maulí, ante 2.500 espectadores.