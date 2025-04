Un Real Murcia con nueve se baja en Alcorcón del tren por el liderato (2-1)

Si ya le cuesta ganar al Real Murcia, hacerlo contando con el enemigo en tu propia casa, se vuelve imposible. Algo así le ha ocurrido a los granas en Santo Domingo. El día que tenían que ganar para seguir la estela del Ceuta, que había hecho los deberes el sábado, el Real Murcia se empeñó en ir poniéndose trampas a sí mismo. Se autoexpulsó Isi Gómez en el minuto 35, cuando no se cortó pese a saber que llevaba amarilla desde el minuto 2; e hizo lo propio Yriarte justo después de que Cadorini consiguiese igualar un marcador que se había puesto feo con el 1-0 de Vladys. Veinte segundos necesitó el brasileño para meter a los visitantes en el partido, pero dos minutos después, cuando los aficionados confiaban en una nueva remontada, Yriarte se olvidó de la facilidad del colegiado para enseñar tarjetas, entrando por detrás de forma innecesaria y llevándose una roja directa que dejaba al Real Murcia con nueve y caminando hacia la derrota, una derrota que se confirmó en el 93, con un gol de Renato a saque de córner.

Dolorosa derrota que desvía a los granas de la pelea por el ascenso directo. Después de no pasar del empate contra el líder Ceuta, llega el pinchazo en Santo Domingo ante un Alcorcón que sacó de nuevo a la luz las grandes carencias de un equipo grana que solo da un paso al frente cuando las cosas se ponen feas. Pero este domingo esa reacción, con gol de Cadorini y detalles de Carlos Rojas, acabó en nada cuando Yriarte se puso el traje de enemigo, un traje que también vistió Isi Gómez, dos futbolistas que llevan semanas sin tener la transcendencia que deberían tener en una plantilla que quiere ser campeona del Grupo II, pero que ahora se ve a cuatro puntos del líder.

Sostenidos por Gazzaniga

Gazzaniga se empeñó en dar esperanzas de victoria al Real Murcia. Isi Gómez se encargó de hipotecarlo. Así se puede definir una primera parte en la que el marcador no se movió, pero en la que se pasó de pensar en el triunfo a firmar prácticamente el punto después de que en el minuto 35 Isi Gómez fuera expulsado por doble amarilla. Porque el madrileño, que lleva dinámica descendente en las últimas semanas, estuvo muy lejos este domingo de ser el más listo de la clase. Después de encontrarse con una amarilla en el primer minuto del partido, no se le ocurrió otra cosa que, pasada la media hora, ponerse a agarrar a un rival que enfilaba en la frontal del área sin oposición. Pecó de pardillo el futbolista madrileño, y lo hizo ante un árbitro de gatillo fácil con las tarjetas. Y entre una cosa y otra, el gran perjudicado fue el Real Murcia, que, obligado a ganar, se veía en inferioridad cuando apenas se había superado la media hora.

Aficionados del Real Murcia en las gradas de Santo Domingo / LOF

Isi Gómez fue el protagonista negativo de ese primer tiempo. Todo lo que restó el centrocampista, lo sumó Gazzaniga. Gracias a sus paradas el Real Murcia se marchó al descanso con el 0-0 en el marcador. Con una mano salvadora evitó un disparo de Rayco, para poco después estirarse como un chicle para sacar a córner un intento lejano de Yael. Y no acabó ahí el peligro del Alcorcón. Porque en el 43, Aparicio aprovechaba la caraja defensiva de los murcianistas para rematar prácticamente solo un cabezazo que se marchó a la madera.

Nulo en ataque

En el otro área ni una ocasión clara. Y es que el Real Murcia volvió a ser nulo en ataque. Empeñado en entrar por el centro, algo imposible, se echó y mucho en falta la verticalidad por las bandas. Ni Davo ni Pedro Benito dieron alivio ofensivo a los granas. Solo David Vicente entró por banda, pero sus compañeros no leyeron sus intenciones. Tampoco estuvo fino Davo en un remate que se fue por poco. Eso sí, los granas reclamaron un penalti en una acción en la que Ayesa se llevó por delante a Saveljich en un salto tras el saque de un córner. El colegiado, de nuevo a lo suyo, pitó falta del defensa grana, posiblemente lo único que no era.

Aprovechaba Fran Fernández el descanso para modificar cosas y recomponer a su equipo tras la expulsión de Isi Gómez. Palmberg, este domingo suplente ante la titularidad de Moha, recuperaba su posición nada más iniciarse la segunda parte. Por su parte, Loren Burón ocupaba el sitio de un Davo que sigue siendo el jugador diferencial que nos prometió Goiria en el mercado invernal.

Los cambios no alivian

Pero no dieron alivio los cambios al Real Murcia, porque el Real Murcia se empeñó en caminar sobre el alambre. Con el Alcorón crecido, los granas sufrieron y mucho, y más sintiendo cómo los madrileños llegaban cada vez con más facilidad al área defendida por Gazzaniga. Menos mal que el conjunto alfarero no estaba fino en el área, posiblemente por eso esté lejos de ser un equipo aspirante al play off.

Nulo el Real Murcia en ataque, incapaces de tener cabeza en las pocas ocasiones de salir a la contra, solo quedaba defender, y ni ahí daba sensación de seguridad el conjunto grana, un conjunto grana que era superado por bandas y que salía perdedor en las segundas jugadas.

Premio a la insistencia del Alcorcón

Encerrado, achicando balones, sobreviviendo a los centros laterales del Alcorcón, el Real Murcia seguía siendo incapaz de acercarse al área de Ayesa. Y tampoco parecía ese el plan de Fran Fernández. Se vio con el tercer campo. Tenía un problema el técnico murcianista. Ian Forns estaba viéndose superado una y otra vez por su banda. Aunque había intentado frenar la sangría cambiando de lado a Pedro Benito, el gaditano apenas tenía ya fuerzas en las piernas. La solución fue sacar del campo al andaluz para poner a Jorge Mier, jugando los últimos veinte minutos con un doble lateral en la izquierda.

Todo parecía cuestión de tiempo. Si el marcador no se movía no iba a ser por no intentarlo. Oliendo la sangre, sabedor de que el Real Murcia lo estaba pasando realmente mal, el Alcorcón no bajó el ritmo. Y su insistencia tuvo premio. Como no podía ser de otra forma, fue en un centro lateral. Yael metía el balón al área y Vladys puso el balón donde Gazzaniga no llegaba.

Si el empate no era válido teniendo en cuenta que el Ceuta había ganado el sábado, la derrota dejaba contra las cuerdas a los granas en su lucha por el liderato. Y, pese a que había tiempo, no parecía ser el tiempo el principal problema del Real Murcia, un Real Murcia que volvió a demostrar que no juega absolutamente a nada.

Cadorini y Rojas, la cara; Yriarte, la cruz

Carlos Rojas fue el comodín utilizado por Fran Fernández, que también puso en el campo a Cadorini. Y el brasileño demostró que tiene una estrella bajo el brazo. No juega nunca, no entra en los planes del técnico, pero aprovecha cada segundo como si fuera el último. Apenas veinte segundos llevaba en el campo cuando se cruzó en un disparo de Loren Burón para meterlo a la red. En el primer tiro a puerta, el Murcia tenía premio. Destacar también el centro de Rojas, que fue el que inició una jugada decesiva y que da mucho aire a los murcianistas en la clasificación.

Pero si alguien esperaba que el gol de Cadorini fuese el comienzo de la remontada, ya se empeñó Yriarte en confirmar que el principal enemigo del Real Murcia está en casa. Porque justo después del gol, olvidando que el colegiado del encuentro repartía tarjetas como si nada, el venezolano entraba por detrás, cometiendo una falta innecesaria que le costaba la roja directa.

Con nueve afrontaría el Real Murcia el tramo final. Siete minutos tocaba sobrevivir, siete minutos que añadía el colegiado. Pero en el 93 llegó el jarro de agua fría. Javier Rentero ponía el 2-1. Al final, una derrota que complica de nuevo el objetivo de los granas de acabar la liga en primera posición.