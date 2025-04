Valverde rescata al Real Madrid en una noche de pitos y bostezos

Hace tiempo que el Real Madrid navega a la deriva futbolísticamente. Juega a dar la pelota a sus estrellas y a esperar que pasen cosas. Pero han dejado de pasar cosas y por eso los de Ancelotti, que han dejado de ser un equipo, han quedado eliminados en Champions e iban camino de enterrar sus opciones en la Liga con un empate ante el Athletic. En una noche de pitos y bostezos, apenas Vinícius, Bellingham y Valverde dieron la cara ante un rival que se limitó a defenderse. Y cuando se daba por hecho el empate y el adiós a la Liga, en el tiempo de descuento, la fe de Valverde cazó un balón suelto en el área y lo clavó en la red rescatando a los blancos. Y a Ancelotti...

Todo en el Real Madrid se ha enrarecido en los últimos días. Desde el (3-0) ante el Arsenal de Londres el ambiente es plomizo y la desconfianza es el denominador común. El club calla mientras empuja silenciosamente a Ancelotti a una posición que en ajedrez se denomina ‘Zugzwang’ en la que cualquier movimiento que haga el jugador empeorará su situación. Quizás eso explique el once de Ancelotti para batirse a un Athletic en rotación en el que solo repetía Berenguer del once ante el Rangers. El italiano, por su parte, alineó un equipo inédito en nombre de la solidez defensiva, toda vez que los blancos suman 63 encajados este curso. La apuesta de Valverde y Camavinga en los laterales invita a pensar que anda engrasando la defensa por la que apostará en la final de Copa de Sevilla del próximo sábado para frenar al Barça. Y adelante, aprovechando la baja de Mbappé, apostó robustecer el juego con cuatro centrocampistas, después de pasarse todo el año priorizando la alineación de los ‘Cuatro Fantásticos’ para contentar a Florentino. Además, Modric y Ceballos compartían césped por primera vez en muchos meses. Un once asimétrico y asonante.

Pitos a Mbappé

El partido servía también de plebiscito para ver a quién señalaba la grada tras el fiasco en la Champions y la irregular temporada del equipo, algo que en el arranque fue imposible comprobar porque el club subió la megafonía a conciencia para mitigar los posibles silbidos. Así que hubo que esperar para conocer el veredicto de la grada, donde casualmente había más niños que nunca. Y lo más significativo llegó en el minuto 18, cuando las cámaras enfocaron a Kylian Mbappé en un palco y todo el Bernabéu respondió con pitos.

El encuentro amaneció sumergido en el tedio con un Madrid que proponía sin intensidad ni fútbol revoloteando alrededor de los meritorios del Athletic. Un tenaz Vinícius era el jugador más insistente de los blancos, mientras Rodrygo y Bellingham estaban desaparecidos, los laterales no aportaban en ataque y el ritmo a golpe de bostezo impuesto por Modric y Ceballos amodorraba al Bernabéu. Si hubiese sido balonmano habrían pitado ‘pasivo’. Tanto es así, que el primer remate a puerta fue un cabezazo de Valverde tibio en el minuto 35 tras un córner. No hubo más que llevarse a la boca.

Se animó la segunda parte con dos subidas de Camavinga que terminaron rondando el gol. A falta de fútbol, debió pedir Ancelotti corazón. El otro lateral, Valverde, se contagió del ímpetu de su compañero y se asomó al borde del área con un disparo que se marchó por poco. Alentaba Carletto desde la banda pidiendo dinamismo, pero hace tiempo que sus palabras suenan con eco en un vestuario que parece empachado del italiano. El Athletic se sostenía con entereza liderado por Vesga y un Unai Gómez que corría más que todo el mediocampo del Madrid. Precisamente Unai hizo trabajar por primera vez a Courtois, allá por el minuto 58, poco después de que saltase al campo Endrick por Ceballos intrascendente.

Del gol anulado a Vinícius, al de Valverde

Luego Bellingham estuvo a punto de descorchar el partido con dos testarazos antes de que 'Txingurri' desenterrase el hacha de guerra sacando a Iñaki Williams, Sancet y Maroan. El encuentro cambió de ritmo, se tensaron los pases, se afilaron las bandas y comenzaron a aparecer jugadores en los espacios. Desatadas las hostilidades, al Madrid se le estaba escapando la Liga y los minutos goteaban en un vaso a punto de rebosar, el de Ancelotti. Al Bernabéu se le paró el corazón en una carrera entre Asencio y Maroan en el que el defensa se llevó al ariete vasco al suelo, pero Martínez Munuera no señaló nada ante la indignaciónn visitante. Y entonces apareció Vinícius al rescate, recuperando un balón que atornilló a la cepa del palo de Unai Simón. Pero la jugada venía precedida de fuera de juego de Endrick. El gol fue anulado después de ser celebrado, recogiendo la cólera de una grada que entonó gritos de "Corrupción en la Federación!". Sin embargo, no bajó los brazos el Real Madrid, que en el descuento encontró premio a su tesón con un latigazo de Valverde que da a los blancos una merecida victoria y les mantiene vivos en la lucha por la Liga.