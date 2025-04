El derbi regional hace respirar tranquilo al UCAM Murcia

El derbi regional se lo quita el UCAM Murcia a la Deportiva Minera (3-2). El conjunto de Pepe Aguilar saltó al campo con la tranquilidad de saber que estaban salvados definitivamente tras la victoria del Estepona al San Fernando y librarse del play out. Los mineros fueron de más a menos, dominando en el primer tiempo, y yéndose por delante al descanso. En el segundo tiempo las piernas les empezaron a fallar, y el UCAM Murcia dio un paso hacia delante y acabó dándole la vuelta al marcador. Los universitarios, con el triunfo, volvieron a recuperar la tercera posición de la tabla.

El último derbi de la temporada entre el UCAM Murcia y la Deportiva Minera se preveía que iba a ser un encuentro duro y con alguna que otra polémica. La primera llegó nada más sacar de centro. Fueron los mineros quienes tuvieron la primera ocasión, y Perdomo, que recibió en la frontal, con varios driblings se deshizo de la zaga y sufrió una caída dentro del área. La afición visitante saltó en contra de la decisión del colegiado, el cual dijo que no hubo nada y que se continuaba el juego.

La Deportiva Minera, pese a llegar ya salvado, después de la derrota del San Fernando en la noche del sábado, no iba a dejar de pelear por sumar 3 puntos. Al llegar al cuarto de hora de partido, Perdomo recibió un balón largo, encarando a portería. El jugador minero iba acompañado de otro compañero, pero Juan Palomo: yo me lo guiso, yo me lo como. Perdomo entró al área y disparó al palo corto de Ackermann, firmando el primer tanto de la Deportiva Minera.

El UCAM Murcia, como bien sabía, no se podía permitir una nueva derrota. Los playoffs corrían peligro si la Deportiva Minera se hacía con los 3 puntos en el feudo universitario. Luque salió al rescate de los suyos, anotando un golazo desde dentro del área. El futbolista del UCAM Murcia entró desde la frontal, y se escoró hacia la derecha para buscar el disparo con la diestra al palo más largo y devolver las tablas al electrónico.

Con el paso de los minutos, el ritmo del partido se mantenía elevado. Ambos equipos estaban gozando de buenas oportunidades para volver a ponerse por delante. La primera parte parecía que iba a terminarse con el 1-1 en el marcador, pero Pipo se inventó un pase entre líneas que cambió las tornas. La asistencia del jugador minero llegó a las botas de Rubén Mesa, quien desde dentro del área y con la zurda, buscó el disparo raso al segundo palo. Los de Pepe Aguilar volvieron a coger la ventaja antes del descanso.

Con el arranque del segundo tiempo, se volvieron a ver las costuras del UCAM Murcia en ataque. Nada más sacar de centro, Alexis García consiguió plantarse en un 2 contra 1 dentro del área, con Del Campo acompañándole. El extremo universitario no supo qué hacer, y cuando se decidió en asistir al punta, fue tarde y el pase fue interceptado.

La Deportiva Minera bajó los brazos en el arranque del segundo tiempo. Salió más replegada y buscando mantener su ventaja, pero no pudo ser. Los dos jugadores más determinantes del UCAM Murcia se concentraron para volver a empatar el partido. Urcelay, desde la izquierda, colgó un centro raso que se paseó por el área pequeña, y Rubén Del Campo, con un sutil toque, puso el 2-2.

La Minera se quedó sin pilas. Los de Pepe Aguilar no estaban consiguiendo llegar a línea de fondo, y menos generarle peligro a los universitarios por el interior. Los mineros no supieron aguantar el elevado ritmo que desplegaron en los primeros 45 minutos, donde consiguieron anotar dos goles.

Salir y besar el santo. Eso vivió Julito, quien apenas llevaba 5 minutos en el terreno de juego cuando mandó el esférico al fondo de la red. Los de Germán Crespo respiraban tranquilos con ese gol que les ponía por delante en el partido, y les daba momentáneamente 3 puntos importantísimos.

El encuentro no dio para más, y el UCAM Murcia venció a la Minera en el último derbi de la temporada. Los universitarios ganaron la batalla y recuperaron la tercera plaza.