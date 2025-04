El Alhama ElPozo, a un paso del ascenso tras ganar al Getafe

El Alhama ElPozo tiene al alcance de su mano el regreso a la máxima categoría del fútbol femenino. El equipo alhameño cumplió con los deberes y ganó a favor del pronóstico al Getafe, ya descendido, por 0-2. Todo ello con un ojo puesto en el choque que se estaba jugando en Lleida entre el Aem y el Alavés, que se decantó para las locales (1-0).

De esta manera, el cuadro de Alhama recupera el liderato con dos puntos mas que el Alavés, al que también supera en el golaveraje particular. De manera que al Alhama ElPozo solo le falta un punto para obrar el milagro. Será el próximo domingo en el campo José Kubala, a las 12:00 del mediodía ante el Aem, que también tiene garantizado el play off de ascenso. El Alavés, por su parte, terminará en su campo ante el Getafe. El Complejo Bajo Guadalentín se quedará pequeño para ver como un pueblo como Alhama volverá a codearse con la élite del mejor fútbol femenino, quizá, del mundo.

Las alhameñas salieron muy concentradas ante el Getafe, intentando que no les pudiera la ansiedad, sabedoras que eran superiores a su rival. La primera parte estuvo nivelada, pero el Alhama ElPozo fue mejor. Tuvo el control del partido y no pasó apuros, e incluso dispuso de ocasiones para marcharse al descanso con ventaja en el marcador.

Sin embargo, fue en la segunda mitad cuando las visitantes dieron un paso adelante, conscientes de que no les valía otro resultado que no fuera la victoria para no depender de nadie.

Así, apareció la figura de la camerunesa, Raissa Mbappé, quien se ha mostrado irregular durante toda la temporada debido a las numerosas lesiones. No marcó, pero de sus botas salieron los pases de los dos goles de su equipo.

El primero lo marcó Yannel tras un saque de esquina, y el segundo lo hizo la mejicana Mariana, cerca del final para ahuyentar fantasmas y sentenciar un partido cuya victoria pudo llegar antes para ahorrar un sufrimiento que acabó mereciendo la pena.

Ficha técnica

Getafe: Llacer, Teresa, Eva, Fariña, Elsa (Tena, 89), Hernández (Valeria, 80), Lara, Miri, Toko, Chaflé (Blanca, 80) y Tavares (Pali, 80).

Alhama ElPozo: Nay, Aithiara, (Mbappé, 46) Nuria, Yannel, Alba, Estefa, Kuki, (Cindy, 68), Ana (Vega, 88), Astrid (Carla, 83), Raquel Pinel (Mariana, 68) y Belén.

Goles: 0-1. Min. 53: Yannel. 0-2. Min. 89: Mariana.

Árbitro: Beatriz Arregui Gamir, amonestó a las visitantes Alba y Cindy.

Campo: Polideportivo Juan de la Cierva, ante unos 450 espectadores.