Después de mucho sufrimiento, la temporada 2024-25 puede acabar esta misma semana para el Fútbol Club Cartagena. Después del choque frente al Almería en tierras indálicas, el cuadro albinegro puede verse sin opciones matemáticas de conseguir la permanencia, a excepción de una victoria improbable. Una permanencia que ha perseguido el equipo durante todo el curso, pero que siempre ha tenido muy lejos por méritos propios. El empate o la derrota en el UD Almería Stadium certificará la pérdida de categoría del club portuario. El último clavo en el ataúd del FC Cartagena.

Porque hace tiempo que el equipo de Guillermo Fernández Romo está ‘muerto’ en términos futbolísticos. Y no todo es culpa del último entrenador que aceptó el reto. Antes, ni Abelardo ni Jandro Castro -quien dirigió al equipo durante el mayor número de jornadas- pudieron encauzar el rumbo. Los tres se encuentran entre los técnicos con menos puntos por partido de la historia del FC Cartagena. Castro consiguió una media de 0,95, mientras que el ‘Pitu’ sumó 0,50 y Romo se mantiene en un 0,17 tras doce partidos.

El rendimiento de este último es aún más impactante. No sólo por no haber conseguido ni una victoria después de tres meses en el cargo, sino también por haber establecido la peor racha de la entidad en Segunda con nueve encuentros consecutivos perdiendo. Con otros dos empates y una última victoria, aumenta a doce los partidos en el banquillo cartagenero sin ganar. La estadística empeora sumando la racha anterior.

Dieciséis partidos sin ganar

Los últimos cuatro partidos de Jandro Castro tuvieron como resultado dos derrotas y dos empates, lo que aumenta el periodo sin victorias a dieciséis encuentros. Inviable en cualquier competición, este desempeño ha llevado inevitablemente al Cartagena al borde del descenso matemático, que se puede dar este mismo fin de semana.

Las cuentas albinegras

El próximo domingo, contra el Almería en el UD Almería Stadium, tiene el cuadro albinegro un ultimatum. O gana, o desciende. Así de crudo se presenta el encuentro de la trigésimo quinta jornada. Con 17 puntos en su casillero, una derrota le dejará sin opciones matemáticas de alcanzar las 40 unidades en los que ahora se sitúa el Real Zaragoza con siete encuentros por delante y sólo 21 puntos por disputar. Un empate sería igual de insuficiente.

Segundo descenso más rápido

Si no gana al conjunto andaluz, y a tenor de los resultados parece algo casi imposible, el FC Cartagena se convertiría en el segundo equipo más rápido en perder la categoría en Segunda División. Por delante, sólo está el Sevilla Atlético de la campaña 2008-09, que perdió sus opciones matemáticas en la jornada 34 con 13 puntos.

Por una jornada no ha igualado el equipo de Romo el peor registro de la categoría, aunque todavía puede ser el peor colista si no supera los 19 puntos que alcanzó aquel filial sevillista. Algo que no está claro a pesar de que dispone el equipo cartagenero de ocho jornadas de margen.

Después del citado Almería, que pelea por entrar en el play off, recibe el Cartagena a un Granada en la misma situación, a un único punto de distancia de los almerienses y a dos del sexto puesto. Tendrá una tregua en el Carlos Belmonte contra un Albacete que puede estar salvado dentro de tres jornadas, pero no se dejarán nada Racing ni Real Zaragoza a continuación, luchando por el ascenso directo y la permanencia respectivamente.

En el tramo final, el Cartagena viaja a Tenerife, recibe al Sporting y visita al Mirandés para cerrar una campaña que ha supuesto la ruptura definitiva del proyecto.