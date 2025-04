Pedro Acosta: «Soy al único al que no le interesa el dinero en el paddock»

El mal inicio de temporada de Pedro Acosta y la crisis financiera que vive KTM han disparado los rumores en torno al futuro del piloto de Mazarrón, que tiene contrato con la firma austriaca hasta 2026. Ducati y Honda no han ocultado el deseo de contar con ‘El Tiburón’. Pero el murciano, en declaraciones a MotoGP Weekend antes de la disputa este fin de semana del Gran Premio de Catar, ha querido acallar ese runrún afirmando que «mi relación con KTM es más personal de lo que mucha gente piensa» y que «he sido parte de la familia KTM durante siete años y no será fácil decirles adiós».

Un hecho que pone en valor en esa entrevista Acosta de su relación con la firma austriaca es que nunca le ha sometido nunca a una presión extra y que siempre le ha respetado y lo ha dejado tranquilo: «Nadie me ha presionado desde el primer día en esta empresa», comentó el mazarronero, quien también deslizó que «soy la única persona en el paddock del Mundial que no está interesada en el dinero», y recordó que «cuando estaba en Moto2 todo el mundo esperaba que ganara el título en mi primer año, pero nadie me presionó». Otro hecho que es importante para el murciano en su relación con KTM es que «el año pasado fui un piloto que sufrió muchas caídas y nadie me culpó de ello».

"Los buenos resultados llegarán"

«Estoy en KTM y puedo hacer lo que me gusta. A mí me gusta correr, y si me divierto, los buenos resultados llegarán. A veces será más fácil y otras más difícil, pero si me mantengo tranquilo, los buenos resultados vendrán», declaró el murciano sobre un inicio de temporada desconcertante, donde solo ha podido sumar 16 puntos en tres fines de semana pese a haber dado el salto al equipo oficial de KTM. Hace un año ya había logrado un tercer puesto en Portugal en la segunda cita del calendario, y un segundo en Austin en la tercera. En cambio, en 2025 su mejor resultado fue un octavo puesto en Argentina. Sin embargo, se mostró optimista porque «quiero ganar, eso está claro, y la RC16 llegará al nivel que se necesita para ello, de eso estoy seguro», concluyó.