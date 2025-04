El UCAM ha ganado 12 de sus últimos 20 partidos a domicilio

Desde que arrancaron los play off por el título de la Liga Endesa 2023-2024 hasta hoy, el UCAM Murcia CB ha jugado 20 partidos fuera del Palacio de los Deportes. Y de esas dos decenas de encuentros ha ganado 12, es decir, un sorprendente 60% de efectividad que contrasta con ese 38% que tiene en el actual ejercicio en el Palacio. El triunfo en la pista del Valencia Basket mantiene al conjunto de Sito Alonso como uno de los mejores del curso a domicilio de toda la competición. Y también en la lucha por entrar en los play off por el título pese a sus continuos fallos en los encuentros de casa.

La campaña pasada la cerró con cinco triunfos a domicilio entre los cuartos de final y las semifinales contra el Valencia Basket y el Unicaja Málaga. Solo sufrió dos derrotas, en la pista del Real Madrid en la final. Y en la presente temporada ha mantenido la tendencia. En la primera vuelta solo necesitó tres encuentros para sumar su primer éxito lejos de casa. Fue en Girona y repitió una jornada después en Andorra. En el cierre, en La Coruña, obtuvo la tercera. Y en la segunda se ha desmelenado. Ha triunfado en cuatro de sus cinco desplazamientos -solo perdió contra el Real Madrid- y ha ganado cinco de sus últimos seis duelos lejos del Palacio.

El éxito en la Fonteta también rompió otra dinámica. Los universitarios no habían sido incapaces hasta la fecha de ganar a uno de los equipos que ocupan las ocho primeras posiciones de la clasificación. Todos los habían sumado ante están del noveno puesto hacia abajo. Y lo hizo en un pabellón donde solo el Barça había sido capaz de vencer esta campaña.

Ahora, en dos semanas consecutivas, volverá a su infierno particular el UCAM. De forma consecutiva se enfrentará al Baskonia, el sábado 12 de abril a las 20:45 horas, y el sábado 19, en el mismo horario, al Joventut de Badalona. Dos encuentros clave, antes de volver a la carretera para viajar a Bilbao y Lleida, en esa lucha por entrar en los play off de la que no se descuelga pese a su pobre balance en Murcia.

Solo falla el Gran Canaria

Después de los resultados de la jornada vigésimo sexta jornada, el triunfo del UCAM Murcia en Valencia cobra una mayor dimensión, ya que salvo el Dreamland Gran Canaria, todos los implicados en la lucha por la octava plaza saldaron con victoria sus partidos.

Así está la clasificación de la Liga Endesa

El Baskonia, que visita el sábado próximo Murcia, derrotó al Básquet Girona (92-76), por lo que se sitúa con 13 victorias, una más que los murcianos. Por su parte, el Baxi Manresa superó en el Nou Congot al Casademont Zaragoza (95-83) con una gran actuación de Alston. El equipo que dirige Diego Ocampo avanza a la séptima posición y se coloca con 14 triunfos, los mismos que un Gran Canaria que sucumbió ante el Surne Bilbao (96-78). Además, el Joventut de Badalona, por su parte, venció a domicilio al MoraBanc Andorra (86-99) y alcanza las 15 victorias.

A falta de ocho jornadas para el final, cuatro equipos, entre ellos el UCAM Murcia, están en un margen de dos victorias y a los tres se tiene que enfrentar el conjunto de Sito Alonso en el sprint final.

El Madrid gana el Clásico al Barça

El Real Madrid, con 19 puntos de Sergio Llull, y 15 de Tavares y Musa, logró la victoria en el Clásico ante el Barça (89-91) y se mantiene invicto en la segunda vuelta. El líder de la Liga Endesa sobrevivió en un último cuarto donde los azulgranas, con Kevin Punter (19 puntos) como líder, estuvieron a punto de dar la vuelta al marcador en un sprint final donde también brilló Brizuela.