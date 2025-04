El Hozono Jairis renueva a Aina Ayuso, su jugadora más codiciada

Aina Ayuso, la MVP de la Copa de la Reina, seguirá una temporada más con opción a otra en el Hozono Global Jairis, que de esta forma se asegura a una de las jugadoras más cotizadas en el mercado del baloncesto nacional. La base catalana, que llegó en el verano de 2023 a Alcantarilla procedente del Olympiakos griego, se ha afianzado como internacional con el club murciano y esta campaña se ha convertido en la líder de un equipo que ahora mismo es quinto en la clasificación de la Liga Femenina Endesa y que logró un título histórico en la última Copa de la Reina celebrada en Zaragoza.

«Cuando hace dos años vine al proyecto mi instinto me dijo que aquí está mi sitio. Y dos años más tarde puedo ratificarlo. Yo quería encontrar un sitio donde crecer, donde confiaran en mí y donde poder hacer que un proyecto fuera adelante, y en Hozono Global Jairis lo hemos conseguido. Estoy muy feliz y con muchas ganas de seguir», dijo ayer la base durante un acto celebrado en la sede de la empresa patrocinadora donde estuvo acompañada por Salvador Costa, presidente de la entidad, y José Masegosa.

Jugar la Euroliga, un objetivo

Con Aina Ayuso empieza a construir el Hozono Jairis un proyecto ambicioso para la temporada 2025-2026, en la que pretende jugar la Euroliga femenina, pero para ello debe quedar el club de Alcantarilla entre los tres primeros de la clasificación. Para ello, teniendo en cuenta que está en la quinta plaza y que la tercera plaza es inalcanzable, no solo debería superar el cruce de cuartos de final sino también la semifinal y plantarse en la final. Pero el techo de este equipo que rompió moldes en la Copa de la Reina, donde Aina Ayuso fue la mejor jugadora con promedios de 13 puntos, 9 rebotes y 7 asistencias, es incalculable.

Para Aina Ayuso, que tiene 25 años de edad- nació el 1 de agosto de 1999 en la localidad catalana de Sant Just Dervern-, no ha sido complicado decidir quedarse en Alcantarilla pese a que tenía sobre la mesa varias ofertas: «Tomar una decisión siempre es difícil, pero creo que yo pertenezco a este club, siento que aún queda mucho por crecer y por hacer, y creo que mi sitio está aquí. Es el sitio donde quiero estar porque me quieren y valoran mucho trabajo. El equipo ha hecho dos temporadas excepciones y quiero que siga creciendo», expresó.

Zaragoza fue su primera casa

Ayuso dio el salto al baloncesto profesional desde el Siglo XXI. En la temporada 2019-2020 debutó en Liga Femenina con el Zaragoza y ya fue convocada por la selección absoluta. Fue drafteada en la WNBA por Los Ángeles Spars y en la campaña 2022-2023 se marchó el Olympiakos, donde ganó la liga griega. Ahora cumple su segunda campaña consecutiva en el Hozono Jairis, con promedios esta campaña en liga de 9,5 puntos 5,4 rebotes y 4,5 asistencias que le han valido para estar nominada a MVP nacional y a estar en el quinteto ideal de la competición.

Costa: "Se está preparando un proyecto ilusionante"

Aina Ayuso es solo la primera piedra del ambicioso proyecto del Jairis para la próxima campaña:«Este es un proyecto sólido. Es un orgullo que Aina quiere seguir con nosotros porque lo hace más fuerte aún. Lograda su continuidad, que era complicada porque tiene muchas ofertas tanto en España como Europa, conllevará que puedan venir más jugadoras. Se está preparando un proyecto muy ilusionante y próximamente se irá viendo el nombre de nuevas jugadoras», desveló Salva Costa, quien no ocultó que después de jugar esta campaña la EuroCup Women, «una de las metas del club es entrar en la máxima competición europea femenina, y según se den los resultados, iremos viendo», terminó diciendo.