La Deportiva Minera busca llenar el Ángel Celdrán: esta es la promoción y los puntos que necesita para salvarse

La Deportiva Minera logró un triunfo trascendental en Don Benito. La victoria por 1-2 es clave en la pelea en la que está inmerso el club por salvar la categoría. Ahora mismo el cuadro de Llano del Beal está con 39 puntos, cinco más que el play out y siete más que los puestos de descenso directo, pero todavía el trabajo no está hecho ni mucho menos. Estos 39 puntos que tiene en estos momentos en principio no son suficientes para lograr mantenerse en la cuarta categoría del fútbol español, por lo que en las cuatro jornadas que restan debe seguir sumando.

Promoción para el Minera – Xerez Deportivo

Este domingo a las 12:00 ante el Xerez Deportivo, la Deportiva Minera tiene el encuentro más importante de los cuatro que faltan por disputarse, ya que se mide al único rival directo en la pelea por mantener la categoría. El cuadro jerezano está justo debajo de los rojillos en la clasificación con dos puntos menos. Ambos fuera del descenso y ambos con la sensación de que un triunfo el domingo les daría más de media salvación.

La directiva del club cartagenero ha sacado la primera promoción de la temporada para premiar, por un lado, a los abonados y buscar el primer lleno en liga de la presente campaña. Cada abonado podrá sacar dos entradas totalmente gratis y además todos los jugadores de las bases podrán ir al decisivo encuentro con dos acompañantes también sin tener que pagar.

La Minera celebra la importante victoria ante el Don Benito / Prensa Deportiva Minera

La campaña está siendo histórica por lo hecho en la competición copera y por el gran inicio de temporada en la Segunda Federación y ahora busca el cuadro que preside José Blaya ponerle un buen broche al curso con la salvación. El club era más ambicioso y busca jugar el play off, pero cuando se esfumaron esas opciones, el objetivo de la permanencia se convirtió en prioritario y el domingo puede dar un paso casi definitivo.

¿Cuántos puntos necesita la Minera para salvarse?

Es imposible saber en estos momentos con cuántos puntos se conseguirá la permanencia esta temporada. Sabemos dónde están los límites ahora para eludir tanto el play-out como el descenso de manera directa, pero lógicamente es muy difícil que sus rivales directos logren todos los puntos y, por lo tanto, estas cifras irán descendiendo.

La Minera depende de sí mismo para lograr la salvación, pero si no hace los deberes tendrá que mirar a Xerez Deportivo, San Fernando, Cádiz Mirandilla, Balompédica Linense y Villanovense. Los dos últimos quedarían fuera de juego si la Minera logra tres puntos o ellos no hacen pleno, por lo que se da prácticamente por hecho que ya no son rivales.

El equipo que dirige Pepe Aguilar, al haber un Cádiz Mirandilla – San Fernando en la última jornada, sabe que si llega a 44 puntos evitaría matemáticamente el descenso directo, mientras que para quedarse tranquilo del todo ahora mismo tendría que alcanzar los 48 puntos, ya que el cuadro isleño podría alcanzar esa cifra todavía, pero la Minera le tiene el gol average ganado.

El San Fernando tiene, al igual que la Minera, un calendario muy complicado, ya que ambos deben enfrentarse a UCAM, Estepona y Torremolinos. Son duelos muy complicados que hacen pensar que el cuadro gaditano tenga muy difícil hacer pleno.

Imagen del encuentro Deportiva Minera - San Fernando / Paco Sarabia

Ahora las previsiones marcan una salvación matemática en torno a los 41-42 puntos, por lo que si la Minera consiguiera vencer el domingo, para muchos expertos obtendría la salvación virtual. Hasta que las matemáticas no digan lo contrario, la Minera tendrá que pelear por eludir el descenso y este domingo, ante el Xerez Deportivo, tiene su gran oportunidad y desde el club se espera que se gane con un campo lleno.