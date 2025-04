Carlos Rojas levanta al Real Murcia de la lona

Cuando Carlos Rojas saltó al terreno de juego en el minuto 76 muy pocos, por no decir nadie, confiaba en que el colombiano fuera capaz de rescatar a un Real Murcia noqueado por el Betis Deportivo, un Real Murcia que inferior en el marcador (1-0) e inferior en el campo. De hecho, muchos aficionados incluso habían cuestionado la presencia del colombiano en el banquillo.

Pocos entendían que él entrase en la convocatoria mientras que Antonio Toral se quedaba en casa. Es más, hasta hace unos días, Fran Fernández había perdido toda la confianza en el extremo cedido por el Almería. Lo confirmaban sus cero minutos desde el de 1 febrero hasta el 30 de marzo, cuando salía del ostracismo para jugar 28 minutos frente al Recreativo de Huelva.

Aficionados murcianistas en las gradas de la ciudad deportiva bética. / LOF

Pero el destino le tenía preparado un día especial a Carlos Rojas, un día que ni él mismo posiblemente esperaba. Porque no solo se convirtió en el héroe de la victoria frente al Betis Deportivo, es que, si finalmente el Real Murcia logra el ascenso directo, los aficionados del Real Murcia siempre recordarán el día en el que un cuestionadísimo y criticadísimo Carlos Rojas levantó al Real Murcia de la lona para mantener más que abierto el pulso por el liderato, un liderato que se podrá alcanzar el próximo sábado si se gana al Ceuta en Nueva Condomina.

Porque gracias a Carlos Rojas el Real Murcia sigue a un punto del Ceuta, porque gracias a Carlos Rojas un pusilánime Real Murcia pudo poner en un segundo plano la falta de ambición en un partido en el que solo valía ganar, y más teniendo en cuenta que el líder y el Antequera no habían fallado por la mañana.

Porque cuando Carlos Rojas saltó al terreno de juego el Real Murcia no solo perdía por 1-0. Cuando Carlos Rojas saltó al terreno de juego, el Real Murcia ya había desesperado hasta sus seguidores más optimistas.

Pedro Benito en una acción del partido. / LOF

No fue un mal día, fue el mal día ya habitual cuando no llega la inspiración de los pelotazos. Porque el Real Murcia o arrolla a base de pelotazos o le pintan la cara. Y en eso estaba el Betis Deportivo, pintándole la cara, como ya hizo en la primera vuelta, cuando se llevó la victoria de Nueva Condomina. Pero cuando nadie daba un duro por el Real Murcia, cuando Fran Fernández, tocaba aquí y allí en busca de un milagro, el jugador más inesperado apareció de la nada para provocar un orgasmo en la afición murcianista.

Aunque el Real Murcia había agradecido la entrada al campo de Moha -Yriarte e Isi Gómez habían sido los elegidos para el once titular-, ni esa mejoría era suficiente para poner en cuestión el 1-0 logrado por Pablo García en el 67 para el filial bético.

Solo cuando dos minutos después de entrar al campo, el colombiano se atrevió a lo que no se habían atrevido sus compañeros en los minutos anteriores, se vio una pequeña luz en medio de tanta oscuridad. Y el atrevimiento se limitaba a tirar a puerta.

Fran Fernández, técnico del Real Murcia. / LOF

Quitando un disparo manso de Pedro León, una de las novedades del once, Guilherme se encaminaba a irse a casa sin ni mancharse la camiseta. Pero Carlos Rojas solo necesitó recibir un balón en el área para inventarse un golazo. A veces la suerte también juega, y la suerte parecía aliarse con el Real Murcia, sin embargo, mientras que cualquier equipo como los granas, con aspiraciones al ascenso directo, sabedor de la victoria del líder, se hubieran lanzado al ataque nada más oler la sangre, los de Fran Fernández se mostraron incapaces de morder, aunque fuera solo por orgullo.

Por eso, entrados ya en los cinco últimos minutos del partido, con el Betis Deportivo siendo el único que buscaba el triunfo, lo mejor que le podía pasar al Real Murcia era asegurar el empate en un encuentro que parecía claramente para los locales -Pablo García puso el 1-0 en el 67 después de que Ismael estrellara un balón en la madera y de que Gazzaniga tuviera que salvar varias veces a los suyos-.

Sin embargo, cuando ya todos veían otra vez alejarse al líder, los astros se alinearon para que Carlos Rojas volviera a aparecer en el área para llevar la locura al bando murcianista. No es extraño que el colombiano acabara hasta manteado por sus compañeros, y es que sus dos goles significan una de esas victorias que valen ascensos. Victorias en malos días, victorias no merecidas, pero que acaban con los puntos en el casillero y elevando al máximo la moral de la tropa. Porque por primera vez en mucho tiempo, aunque el juego siga sin acompañar, el Real Murcia tiene en su mano lograr el ascenso directo a Segunda División, un ascenso directo sin play off de por medio, play off en los que se acumulan más fracasos que éxitos.

Y todo gracias a dos goles del héroe inesperado. Dos goles de Carlos Rojas que permitirán al Real Murcia salir líder el próximo sábado si gana al Ceuta en Nueva Condomina.

Saveljich no estará ante el Ceuta al ver la quinta amarilla

La vuelta de Esteban Saveljich al once del Real Murcia será efímera. Porque los granas volverán a quedarse sin el central para el partido del próximo sábado ante el Ceuta. Después de cumplir un choque de sanción por la roja en Valdebebas, este domingo era de nuevo de la partida desde el inicio.

Sin embargo, seguía estando amenazado por las cuatro amarillas que acumulaba. Una quinta cartulina le obligarían a tener que parar, y esa tarjeta que nadie quería llegó muy pronto. A los 20 minutos el defensa era amonestado. De ahí, que se pierda la final del próximo sábado ante el Ceuta en Nueva Condomina.

Será una baja importante para Fran Fernández, un Fran Fernández que tendrá que recurrir a Antxón Jaso, como ya hiciera hace una semana en el encuentro contra el Recreativo de Huelva, donde el Real Murcia lograba mantener su portería a cero, como ya había logrado frente al Fuenlabrada y en la visita a Valdebebas para enfrentarse al Real Madrid Castilla.

El otro jugador apercibido era Palmberg, pero el brasileño no viajó a territorio sevillano al tener problemas musculares. Porque también cuentan con cuatro amarillas tanto Jorge Mier y Carlos Rojas, pero ambos apenas estaban jugando, de hecho ayer el colombino se convirtió en el héroe inesperado de los granas.