Carlos Alcaraz, ante un mes y medio con mucho que ganar y poco que perder

La temporada de tierra batida, que tiene como punto fuerte Roland Garros, comienza para Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de Montecarlo, un torneo donde no ha estado en los dos últimos años y que arrancó ayer, aunque su debut ante Fabio Foggini o Francisco Cerundolo, que juegan hoy, no será hasta mañana martes o el miércoles. Después continuará en Barcelona (14 al 20 de abril), donde también estuvo ausente por lesión en 2024, y posteriormente estará en otros dos Masters 1000, el Mutua Madrid Open (23 de abril al 4 de mayo) y Roma (7 al 18 de mayo). En Roland Garros, donde le tocará defender el título, jugará del 25 de mayo al 8 de junio. Será el reencuentro con la tierra batida, una superficie donde no juega desde que cayó en la final de los Juegos Olímpicos de París el 4 de agosto de 2024.

Debido a los problemas en el antebrazo que sufrió el año pasado, Carlos Alcaraz, defiende en este tramo de la temporada 2.200 puntos de los 6.720 que tiene actualmente en el ránking, de los que 2.000 corresponden a Roland Garros.

En Montecarlo parte como segunda cabeza de serie puesto que Jannik Sinner no podrá volver a competir hasta el 4 de mayo por una sanción por dopaje de tres meses. No defenderá ningún punto, por lo que solo sumará. Después, en Barcelona, un ATP 500 que ya ha ganado en dos ocasiones (2022 y 2023), se dará la misma situación. Será en el Masters de Madrid donde sí que le tocará defender los 200 puntos que sumó hace un año, cuando llegó hasta los cuartos de final. Su presencia en Roma, donde sí que estará ya Jannik Sinner, dependerá de los resultados que obtenga en los tres torneos anteriores y el desgaste físico que acumule. Tampoco estuvo el año pasado en el Foro Itálico, por lo que no le tocará defender nada.

El triunfo el año pasado en Roland Garros provoca que en París tenga que defender los 2.000 puntos que sumó. Por ello, hasta esa fecha solo obtendrá ganancias en el ránking con las que poder amortiguar las pérdidas que ha tenido tanto en Indian Wells como en Miami. Por tanto, en el mejor de los casos, Alcaraz podría finalizar esta gira de tierra batida con 1.100 puntos más, pero para ello debería ganar todos los torneos.

Sinner, solo 1.400 puntos

El número 1 del mundo, Jannik Sinner, no podrá reaparecer hasta el torneo de Roma, donde el año pasado no estuvo presente. Sin embargo, antes de volver perderá 600 puntos por los 400 que sumó en Montecarlo y los 200 de Madrid. Por tanto, cuando regrese al circuito lo hará con 9.730 puntos, por lo que su liderato no está en peligro. En el global de la gira de tierra batida, como logró 800 en Roland Garros, donde cayó en semifinales contra Carlos Alcaraz, defiende 1.400 puntos.

Zverez, el que más defiende

El alemán Alexander Zverev, que es segundo en la clasificación, es el tenista de los tres primeros del ranking que más puntos defiende. 100 en Montecarlo, 50 en Múnich, 100 en Madrid, 1.000 en Roma, donde logró el título, y 1.300 en Roland Garros, torneo donde fue derrotado en la final por el murciano. En total, 2.550 puntos de los 7.645 que tiene actualmente, por lo que su segunda plaza sí que está al alcance de la mano de Carlos Alcaraz.

La amenaza de Novak Djokovic

El serbio Novak Djokovic es quinto en la clasificación con 4.510 puntos después de sumar 650 en la final de Miami. Hace un año fue semifinalista en Montecarlo (400 puntos), solo superó una ronda en Roma (50), fue semifinalista en Geneva (100) y se despidió de Roland Garros en cuartos de final (400). En total, 950 puntos, por lo que el actual campeón olímpico sí que es una amenaza tanto para Alcaraz como para Zverev.

Asimismo, el estadounidense Taylor Fritz, cuarto en la clasificación con 5.290 puntos, no está en Montecarlo por una lesión. El finalista el año pasado en el US Open y las Finales ATP desconoce cuándo podrá volver a competir. En su caso, en la gira de tierra batida defiende 10 puntos en Montecarlo, 165 en el ATP 250 de Munich, 400 en el Masters de Madrid donde fue semifinalista, 200 en Roma y también 200 en Roland Garros, donde se despidió en octavos de final. En total, 975 puntos, un hecho que también le convierte en un tenista peligroso en la clasificación.