La Audiencia Provincial pone fecha a la sentencia del Plan de Reestructuración del Real Murcia

A la espera de saber cómo acabará el Real Murcia en esta temporada en Primera RFEF, a dos meses de conocer si los granas lograrán el deseado ascenso a Segunda División, ya sea de forma directa o a través del play off, lo que ya se conoce es que el 9 de julio el Real Murcia afrontará una verdadera final, y en este caso el ‘partido’ se trasladará del terreno de juego a los juzgados. Porque, aunque todas las miradas están en lo deportivo, la entidad murcianista también se la juega económicamente con el Plan de Reestructuración, un Plan en el que puso toda la carne en el asador, consiguiendo la homologación por parte del Juzgado de lo Mercantil, pero cuya legalidad será determinada por la Audiencia Provincial el 9 de julio, según se ha comunicado desde el juzgado a los implicados.

Ese día los tres magistrados de la sección 4 de la Audiencia Provincial deliberarán, votarán y fallarán sobre un Plan de Reestructuración que, de ser confirmado por el máximo tribunal de la Región, podría ser ejecutado definitivamente, rebajando la deuda privada del club de 11 millones a apenas 500.000 euros, y todo gracias a las quitas del 90% con las que desde Nueva Condomina se ha castigado a los acreedores sin ni siquiera darles la oportunidad de la negociación. Es más, la aprobación del Plan de Reestructuración también convertiría en válida la reducción de capital que dejó a cero a todos los accionistas minoritarios y que confirmó a Felipe Moreno como dueño absoluto del Real Murcia. Porque, como ya consideró la propia Audiencia en respuesta a un escrito de los propios abogados de la entidad murcianista, un proceso va unido a otro.

Si el 9 de julio los magistrados fallan a favor del Real Murcia, el Real Murcia podrá sacar el champán de la nevera, pero si los tres jueces de la sección 4 estiman las impugnaciones llevadas a cabo por distintos acreedores afectados, tirarían abajo el plan maestro en el que el Real Murcia había puesto toda la carne en el asador para no asumir el pago del 90% de la deuda privada. «El objetivo fundamental del plan de reestructuración es que el club siga funcionando y tenga viabilidad», explicaba el propio Felipe Moreno, en mayo de 2024, tras obtener la homologación por parte del Juzgado de lo Mercantil, una homologación que no ha sido suficiente para poder ejecutarlo. De hecho, el club todavía no ha sido capaz de inscribir el nuevo capital social en el Registro Mercantil.

Y es que el Plan de Reestructuración y la Operación Acordeón que permitió a Felipe Moreno hacerse con el control del 82% del club, dejando a cero a más de 25.000 pequeños accionistas, van de la mano, por lo que si se estiman las impugnaciones, el nuevo capital social también quedaría completamente en el aire.

Aunque ninguno de los socios afectados con la reducción de capital impugnó la Junta en la que se aprobó el proceso, la Audiencia, ante una solicitud de los abogados granas, rechazaba dar por válido el nuevo capital social, determinando que tanto el Plan de Reestructuración como la Operación Acordeón van de la mano, y por tanto ambas dependerán de lo que determinen los magistrados de la sección 4 el próximo 9 de julio.