El UCAM Murcia suma un punto para mantener la tercera posición

El UCAM Murcia se reparte los puntos con el Almería B (0-0). El encuentro estaba marcado por la pelea por la tercera posición, y ninguno de los dos equipos quiso arriesgar durante los 90 minutos. El UCAM Murcia no estuvo afortunado, errando un penalti que hubiera cambiado el rumbo del encuentro. Los de Javi Motos estuvieron muy bien en defensa, pero en ataque se quedaron escasos. La clasificación se mantiene como estaba, con el Almería B a dos puntos y el Antoniano a uno solo. Los 4 partidos restantes van a ser finales para el UCAM Murcia de cara a tener una posición ventajosa en los playoffs.

Con un nuevo objetivo por delante, el UCAM Murcia afrontaba su nueva realidad ante un Almería B que luchaba por lo mismo. Los de Javi Motos saltaron concentrados al terreno de juego, sabiendo que los dos últimos deslices han hecho que sus rivales directos le comieran terreno. El conjunto almeriense quería asaltar el BeSoccer La Condomina y arrebatarle la tercera plaza a los locales.

Sobre el minuto 15 de partido, al UCAM Murcia le tocó las dos caras de la moneda. El Almería B cometió una falta dentro del área, y el colegiado no dudó en señalar la pena máxima. Urcelay fue el encargado de transformar el penalti, pero la fortuna no estuvo de su lado y el guardameta acabó atajando el lanzamiento. Los de Javi Motos tuvieron la ocasión más clara de todo el encuentro, pero no supieron sacarle provecho.

La importancia del partido era notable. Ninguno de los dos equipos quería arriesgar demasiado para evitar posibles errores que costasen un gol en contra. Sin duda alguna, una parte crucial de que la portería del UCAM Murcia se mantuviese imbatida era la gran labor defensiva de Miki Bosch y Javi Ramírez.

Al borde del descanso, el UCAM Murcia volvió a tener una clara ocasión de gol. El guardameta del Almería B se equivocó en la salida de balón y provocó un rápido contraataque de los universitarios. Alexis vio como se desmarcaba solo Amin por la izquierda y le metió un balón al espacio. El delantero del UCAM Murcia no estuvo fino en el control, ya que se lo echó muy largo, pero aun así logró conectar el remate, pero el portero achicó bien y despejó el disparo. Nueva ocasión que desperdician los locales.

Los segundos 45 minutos arrancaron siendo un reflejo de lo visto en la primera mitad. Dos equipos que no querían cometer errores y sus jugadas en ataque eran pobres. El UCAM Murcia llegaba con más frecuencia al área rival, pero no terminaba de ser letal de cara a puerta. Esta situación no es nueva para la afición universitaria que lleva viendo toda la temporada como a su equipo le falta garra en el ataque.

Con el paso de los minutos los dos equipos lograron generar algo de peligro. Amin no consiguió conectar el remate en el área pequeña por milímetros. Facundo Ackermann puso el cerrojo a su portería y atajó un disparo peligroso del Almería B. Los cambios que habían efectuado ambos conjuntos estaban dando más electricidad al partido.

El UCAM Murcia se estaba encontrando cómodo sobre el césped. La labor defensiva de Javi Ramírez y Miki Bosch estaba siendo impecable, logrando llegar a todos los balones, y no dejando pasar ninguno. Arriba, Ale Marín empezó a generar peligro, y Yeremy desde el carril izquierdo apoyaba mucho buscando centros laterales.

El encuentro no dio para más; se agotaron los 90 minutos y el marcador con el que arrancó el encuentro terminó. Los dos equipos se repartieron los puntos en un choque vital para ambos por esa pelea por la tercera posición. El UCAM Murcia lo intentó hasta el final, pero no tuvo la fortuna necesaria para acabar mandando el esférico al fondo de la red. La tabla de clasificación no se mueve y la distancia entre los universitarios y los almerienses sigue siendo de dos puntos, mientras que el Antoniano se coloca a uno de distancia con los de Javi Motos.