La Minera busca un triunfo para evitar males mayores

Recta final de temporada para la Deportiva Minera que tiene hoy (12.00, FootballClub) una gran oportunidad para asegurarse media salvación. Visita al Don Benito, que va colista y que, salvo una carambola de resultados, será equipo de Tercera RFEF tras esta jornada. Para mantener sus opciones de salvación sin play out, necesita ganar a la Minera, mientras que, si no gana este mediodía, solo podría aspirar al play out y necesitaría que el San Fernando sacara más puntos que ellos.

El cuadro rojillo, con un calendario que se va a ir complicando, tiene hoy el partido más factible para vencer y acercarse a una salvación que se intuye que puede estar por encima de los 41 puntos. Con 36 en el casillero, dos triunfos en cinco jornadas le podrían dar la permanencia. Pepe Aguilar cuenta con la baja de Javi Vera por sanción.