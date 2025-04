El Jimbee Cartagena cae con honor en el clásico moderno

Paso atrás del Jimbee Cartagena en su intento de persecución de los primeros puestos de la liga. En un encuentro trepidante y donde el equipo que preside Miguel Ángel Jiménez Bosque lo intentó de todas las maneras, finalmente no pudo evitar la derrota por 2-3 ante un Barça que se mostró muy efectivo en el primer tiempo y supo defender la ventaja en el segundo periodo. Los goles del Jimbee fueron obra de Mellado y Osamanmusa. Una vez más, Jimbee y FC Barcelona regalaron otro partidazo a los aficionados en un choque que ya espera todo el mundo que se celebre porque cumple con las expectativas. Esta vez el gato al agua se lo llevó el cuadro culé.

La primera parte no se jugó a lo que le gusta a Duda que se juegue. No fue inferior el cuadro cartagenero al Barça, pero lo cierto es que fue más efectivo el conjunto culé y sobre todo se vio durante el primer tiempo que ocurrieron demasiadas cosas. En ningún momento el cuadro portuario sintió que controlaba el choque ante el ritmo tan alto que propuso el conjunto barcelonista. Se adelantó el equipo azulgrana en una buena acción colectiva que Matheus finalizó a la perfección. Eso sí, este primer gol no hizo daño al conjunto cartagenero que, menos de un minuto después, consiguió la igualada. Un gol que marcó Mellado, pero que también se lo puede apuntar el técnico Duda. Jugada de estrategia que acabó en un buen disparo cruzado para poner el empate a un gol.

Linhares lo intenta en un acción del partido / Iván Urquízar

El Barça golpea por partida doble

En menos de dos minutos el marcador pasó de 1-1 a 1-3. Era un buen momento del Jimbee, pero Pito, que acababa de entrar a la pista por primera vez, ponía de nuevo por delante el cuadro catalán. Sin tiempo para digerir el inmerecido gol culé, llegó el segundo jarro de agua fría para los de Duda. Eric Martel finalizaba una rápida transición para poner más tierra de por medio en el partido. No había sido inferior en el partido el cuadro portuario, pero era incapaz de frenar las embestidas de la escuadra azulgrana. Finalmente, este minuto fatídico para el Jimbee resultó definitivo.

El cuadro cartagenero, tanto en el tramo final del primer periodo como en el segundo tiempo, siguió la misma línea. Con el paso de los minutos ya se empezó a jugar a lo que más le gusta al técnico de Florianópolis. El premio a la buena actuación local llegó al inicio de la segunda mitad cuando Mouhoudine encontró a Osamanmusa en la posición de pivot y el tailandés, tras girarse, puso el esférico en la escuadra para recortar distancias.

Osamanmusa, autor del segundo gol del Jimbee Cartagena / Iván Urquízar

Didac evitó el empate

El tramo final del encuentro, salpicado con ciertas transiciones del Barça y que Chispi, que volvió a tener una buena actuación, fue desbaratando, fue de dominio absoluto del Jimbee Cartagena. Con el paso de los minutos se fue agudizando ese control del partido que, ya con portero jugador, se convirtió en un asedio. Didac, guardameta culé, se hizo enorme y se dispuso a detener y despejar una a una todas las ocasiones que iba generando el cuadro de la trimilenaria. Darío Gil, en dos ocasiones, sobre todo a falta de diez segundos, otra de Motta clara y Tomaz que se plantó solo ante el meta y que no pudo superarlo. Todas ellas ocasiones claras de gol, pero que ninguna acabó en el fondo de las mallas.

El Jimbee Cartagena cayó con honor haciendo un gran partido e intentándolo hasta el último segundo. Derrota 2-3 que no se puede considerar un paso atrás en cuanto a sensaciones, aunque sí lo es en el objetivo de acercarse a los cuatro primeros puestos.