El Hozono Jairis saca adelante un partido con muchas trampas

El Hozono Global Jairis superó un partido trampa frente a un rival que se juega la salvación (73-54) en su regreso al Fausto Vicent. No fue el mejor encuentro de las jugadoras de Alcantarilla, pero resolvieron gracias al juego interior de Massey y Gray.

Los fastos en el Fausto al inicio de partido, un equipo rival que esta temporada lucha por no bajar cuando su planteamiento al comienzo del curso era otro y una semana de vivir en la gloria, eran muchos condicionantes para caer en un partido que entrañaba muchos peligros.

Sin embargo, las cicatrices, la experiencia y las ganas de quererse hicieron que las decanas pudieran escapar de estas triquiñuelas como las que planteó el IDK Euskotren. Tuvieron la suficiente paciencia para esperar a que la policía bajara un poco la guardia para asaltar la canasta rival y volver a ese microcosmos de juego que tiene enamorada a media España baloncestística. Esta vez fue desde un juego interior que funcionó de manera armoniosa para conseguir una victoria que va a poner la cuarta plaza en una fotofinish con el Casademont Zaragoza.

Sabiendo de que podía ser un trampa de partido, las chicas de negro salieron muy concienciadas desde el principio, conocedoras de los pasos a dar para no caer en ninguna rara estrategia que pudiera plantear un Eukotren que se jugaba la vida en el Fausto Vicent. Para que la policía no pillara a las chicas de negro, Lou López y Berstch se encargaron de abrir la caja de los puntos de las vascas. Sin despeinarse, las campeonas de Copa, trofeo que ofrecieron a su afición antes del inicio del partido, lograron un parcial de 8-0 de arrancada. Las del barrio de Ibaeta no habían aterrizado en Alcantarilla y ya se veían maniatadas por el vendaval negro, que era resolutivo en su zona y efectivo en la pintura adversa. Con todo, las de Canut firmaron un plácido primer cuarto con un +12 (20-8).

Reacción visitante

Pero la policía llegó y echó el cerrojo a su aro. Las decanas llegaron a tener una máxima renta de +13 (28-15) y, a partir de ese momento, le entró la pájara a las de Bernat Canut. El ataque dejó de fluir y el Eukotren aprovechó para, como las hormiguitas, entrar de nuevo en un choque que, hasta ese momento, le era muy extraño a las donostiarras. Capitaneadas por Prieto, endosaron un parcial de 0-11 gracias a la continuación de la base visitante, que las puso a tiro de empatar (28-26). Sin embargo, las batallas y cicatrices de esta temporada han hecho crecer a un equipo que, en otras circunstancias, se hubiera venido abajo. No eran los mejores minutos del equipo, pero ahora hay confianza y las bolas no queman tanto, es un estado mental y el triple de la jugadora de hielo, Frida Eldenbrick, detuvo la creciente racha del Euskotren para volver a abrir la canasta visitante y llegar al descanso con un cómodo +8 (34-26).

La aficion del Hozono Global Jairis, en el partido ante el IDK Euskotren / Juan Carlos Caval

Pero no estaban bien las de Canut. El equipo de Alcantarilla iba a arreones y de esos tiras y aflojas, el Euskotren siempre encontraba un hueco para colarse en la fiesta del Jairis. A nada que había algo de pérdida de intensidad por las decanas, las donostiarras apretaban el tanteo, y así fue como se colocaron a cinco puntos (43-38). Tocó rehacer la táctica y montar una nueva teoría de partido. La salida de Gray a pista dio más control de rebote a las locales. Con esta premisa el Jairis empezó a correr por el parqué por dentro. La exjugadora de UCLA hizo daño a sus oponentes, que podía contener la potencia de la estadounidense. Esta circunstancia abrió la defensa vasca, que mostró muchos más huecos en su aro que aprovecharon las de Alcantarilla para repetir la máxima diferencia al final del tercer acto (59-45).

Y es que con la ‘triple G’ del Jairis (Grande, Ginzo y Gray) la cancha se abrió de par en par frente a los intentos rivales de empequeñecerla y de jugar en pocos espacios. Las interiores del Jairis terminaron por romper un partido que extrañó los puntos de la base internacional Aina Ayuso, pero que se vio compensada con los aciertos de Gray, que firmó su mejor tarjeta desde que se incorporó al Jairis (15 puntos). Así fueron cayendo los minutos y el equipo murciano escapó de este partido con sabor a trampa de forma holgada (73-54).

El triunfo, el sexto consecutivo entre liga y Copa, permite al Hozono seguir vivo en la lucha por la cuarta plaza con el Casademont Zaragoza, que también ganó su encuentro. A dos jornadas para el final de la temporada regular, ambos equipos están con 18 victorias, pero el average favorece a las mañas.

Ficha técnica

CB Hozono Global Jairis: Ayuso, Eldenbrick (6), Lou López (13), Berstch (10), Massey (14) -cinco inicial-; Gray (15), Grande (2), Ginzo (4), Holesisnka (4), Alarcón (5) y Molina.

IDK Euskotren: Prieto, (17), Erauncetamurgil, González (4), Bulgak (11), Becky Massey (2) -cinco inicial-; Cornelius (11), Mbulito, Buch (3), Halvarsson y Pendade (6).

Árbitros: Hurtado Almansa, Garvin Domingo y Sierra Carrillo.

Marcador cada cuarto: 20-8, 34-26 (descanso), 59-45 y 73-54.

Cancha: Pabellón Fausto Vicent de Alcantarilla. 2.000 espectadores.