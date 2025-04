El Cartagena vuelve a la nada

Si habían llegado a algún lugar Guillermo Fernández Romo y su equipo en las últimas semanas, ayer volvieron a la casilla de salida tras el horrible partido frente al Eldense. Un Eldense que no brilló en ningún momento, pero que siempre superó al Fútbol Club Cartagena. Lo superó en intensidad, ganas e intención. La diferencia estuvo en el objetivo que perseguía cada equipo.

El conjunto de José Luis Oltra llegó al Cartagonova a jugarse la vida y se encontró a un equipo inerte en un estadio muerto. La batalla estaba ganada desde antes de empezar. Aunque se resistió el agónico Cartagena en la primera parte, incluso a un disparo desde el punto fatídico, el rival asestó la estocada final en la segunda casi sin querer. Un centro de Marc Mateu en dirección a portería se terminó colando sin que nadie pudiera o quisiera evitarlo.

En sus últimos coletazos pudo empatar el cuadro cartagenero con dos jugadas muy claras, pero ni el acierto ni la suerte estuvieron de su lado. Luna no encontró la portería a medio metro y El Jebari se estrelló con el palo. Los cambios no cambiaron nada y el partido fue muriendo como muere el Cartagena. Vigésimo quinta derrota del curso, a seis del récord absoluto de la categoría con ocho jornadas por delante.

Comienzo lento

Comenzó lento el encuentro entre Cartagena y Eldense, con un juego trabado que no dejó a ninguno de los dos acercarse al área rival con peligro. Las imprecisiones y la lucha en la medular fueron protagonistas durante los primeros instantes y un fuerte golpe de Kiko Olivas con el balón contribuyó a las numerosas interrupciones.

El conjunto visitante fue consiguiendo poco a poco el control de la pelota y, fruto de ese control ante el desorden albinegro vio la cartulina amarilla Assane Ndiaye. En ese contexto, el Eldense fue el primero en llegar por su banda derecha. El primer balón en el área causó indecisión, pero bloqueó la zaga y Diawara disparó fuera en segunda jugada. Respondió con su primer acercamiento el Cartagena con un pase filtrado de Kiko Olivas a Dani Escriche ya sobre el minuto 8. Pisó área, pero el centro atrás no fue acertado.

Pasado el décimo minuto dio un paso adelante el Cartagena, se asentó en el partido y comenzó a amenazar. Una conducción de Nacho por la banda derecha generó espacios y Aguirregabiria dobló por fuera para recibir el pase adelantado. Disparó sin ángulo el lateral y se topó con una gran parada de Dani Martín. En el córner, Luna intentó finalizar la jugada con criterio, pero fue taponado por la defensa del cuadro alicantino.

Extraña buena suerte

Crecía el Cartagena y una jugada aislada pudo cambiar el partido negativamente como le suele suceder al conjunto de Romo. En un saque de esquina al primer palo, Víctor García disparó a portería para estrellar su chut en el brazo abierto de Alfredo Ortuño. No señaló nada Pérez Hernández, pero el VAR le avisó de la acción y, tras consultar el monitor, no lo dudó el colegiado y señaló la pena máxima. Por suerte para el Cartagena, una buena suerte que extraña en el Cartagonova, Juanto Ortuño, hermano del punta albinegro, erró el tiro desde los once metros apuntando por encima del larguero. Parte de culpa la tuvo Pablo Campos, que aguantó en el centro hasta hacer dudar al delantero.

Después del fallo bajó el ritmo del encuentro y en el segundo cuarto de hora nadie se acercó al gol. Los alicantinos tuvieron más posesión. No se mostraron los atacantes albinegros en el partido y, especialmente El Jebari, anduvo desaparecido. Sólo supo llegar el cuadro local a balón parado sin peligro.

Calamitoso Kiko Olivas

Sí encontraron las ocasiones los alicantinos. Un error de Kiko Olivas en un pase filtrado permitió a Víctor García una clara ocasión que desaprovechó a diez minutos del descanso y Juanto remató de cabeza un gran centro desde el costado zurdo. Se fue cerca del palo largo y evidenció el mejor ritmo del equipo de José Luis Oltra. Pocos minutos después, otro despeje fallido de Olivas regaló otra opción para Juanto, que esta vez cruzó demasiado el balón ante Campos.

En los últimos minutos del primer acto, el Eldense hundió al Cartagena en su área. Asedió, aunque no pudo concretar. Estuvo cerca Víctor desde lejos. Finalmente, aguantó el cuadro portuario y se marchó a vestuarios con empate en el marcador y muchos aspectos a mejorar. Tanto fue así, que el entrenador realizó dos cambios en la reanudación. Vukcevic y Andy ocuparon los sitios de Nacho y Escriche para intentar mejorar el desempeño del equipo hasta el momento.

Gol esperado

No dieron el resultado esperado. La primera fue para el Eldense y a la segunda llegó el primer gol. Marc Mateu sirvió una falta lateral con potencia y Juanto la dejó pasar en el primer palo consciente de la buena dirección del golpeo. Botó en el área pequeña y entró por la escuadra en el segundo palo, lejos de la estirada de Campos.

La insuficiente respuesta llegó por parte de Luna, con dos ocasiones casi seguidas. En la primera golpeó arriba desde la frontal y en la segunda se plantó sólo ante Dani Martín tras la dejada de cabeza de Ndiaye, pero golpeó demasiado cruzado en el área pequeña a bote pronto.

Tras ello, el Eldense mejoró y combinó con calidad en campo contrario. Romo respondió dando entrada a Rafa Núñez por Jesús Hernández para cambiar su ineficaz línea de cinco a cuatro. También se fue Luna por Clemente poco después y poco a poco despertó el Cartagena.

Precipitación en ataque

Pudo empatar El Jebari en su único destello del partido después de recortar ante dos defensores en la frontal y golpear con la izquierda raso al palo corto. Golpeó en el poste y en la espalda del meta antes de salir a córner por centímetros. Segundos más tarde se precipitó el marroquí en un pase al hueco de Aguirregabiria que le puso por delante de la defensa.

En el tramo final entró Álex Millán para poner toda la carne -poca- en el asador. Tampoco resultó. No generó nada el Cartagena en la segunda mitad a excepción de las opciones puntuales de Luna y El Jebari. El Eldense se salió del Cartagonova tres puntos vitales en su lucha por la permanencia y sale momentáneamente del descenso. El Cartagena, por su parte, vuelve a perder tras dos empates.

Romo: «Hemos estado muy lejos de lo que queríamos con balón»

Después de la derrota del FC Cartagena frente al Eldense en el Cartagonova, el entrenador cartagenerista, Guillermo Fernández Romo, atendió a los medios de comunicación en rueda de prensa. El técnico diseccionó el encuentro entre la primera y la segunda parte. «La primera parte ha sido mala. Ha estado condicionada por el viento y estábamos muy incómodos. Ellos tenían posesiones largas y no sabíamos si presionar o juntarnos. Si ves sus ocasiones eran sin construcción, por nuestras pérdidas o situaciones que no venían de su juego», comentó. «Hemos estado muy lejos de lo que queríamos con balón, de generar. Sólo hemos tenido una y después ha sido soportar la incomodidad», añadió para explicar el mal desempeño del primer acto.

Romo manifestó que el tanto en contra «aleja» al equipo «de la emoción positiva del resultado»- El gol hizo «mucho daño» al conjunto albinegro, pero que el rival «no se ha impuesto» como en otros partidos. «El partido seguía abierto y hemos tenido dos ocasiones muy claras», dijo haciendo referencia a las de Luna, El Jebari y Álex Millán al final del partido.

Por último, Guillermo Fernández Romo expresó que el equipo debe «pedirse mucho más» para ganar. «Es insuficiente y un resultado que nos aleja de lo que queríamos, pero hay que seguir», afirmó antes de finalizar dando reconocimiento al «esfuerzo» y la «actitud positiva» de su plantilla en el encuentro.