Carlos Rojas mantiene en la batalla por el liderato a un Real Murcia muy gris

El Real Murcia viajaba a Sevilla a por los tres puntos. El Real Murcia afrontaba la jornada dispuesto a superar a un Betis Deportivo que ya le pintó la cara en la primera vuelta. No solo quería el Real Murcia la victoria, porque el Real Murcia estaba obligado a ganar después de los triunfos matinales del Ceuta y del Antequera. Pero como tantas veces, cuando los aficionados confían en que las cosas van a salir de cara, los murcianistas apostaron muchos minutos por la cruz.

No parecía que el Real Murcia fuera a ganar en terreno bético; cuando faltaban dos minutos para el final, parecía que el empate era lo mejor que podía pasar. Pero un protagonista inesperado apareció para mantener al Real Murcia por el liderato. Un protagonista inesperado llamado Carlos Rojas, un Carlos Rojas que saltó al terreno de juego en el 76, cuando el Betis Deportivo ganaba 1-0, cuando el Betis Deportivo caminaba firme hacia la victoria, un Carlos Rojas que, con un doblete, daba la victoria a los murcianistas. Si en el 78 ponía el empate con un golazo; en el 88 se coló entre la defensa para confiar en su inspiración con un disparo que desató la locura en el bando murciano.

La victoria, de esas que valen ascensos, permite al Real Murcia mantenerse a un punto del líder, el Ceuta, a la espera de que los de Romero visiten la próxima jornada Nueva Condomina.

Pedro León e Yriarte, en el once

Prometía cambios Fran Fernández y hubo cambios. Pero los cambios de Fran Fernández pocas veces cambian nada. Los cambios de Fran Fernández se limitan a poner una pieza donde había otra, y sin innovación, el Real Murcia jugó a lo mismo de siempre, que es a nada. Sobreviviendo en los primeros minutos gracias a las acciones a balón parado, que le permitió estar más cerca del área bética que de la suya, a partir del cuarto de hora se desarrolló el guion esperado por los menos optimistas. Daba igual que el técnico murcianista prometiese en la previa que había que mejorar ante un rival que ya fue superior en la primera vuelta. Porque el Betis Deportivo volvió a ser superior. Muy superior en lo que se refiere al centro del campo. Porque el Real Murcia volvió a hacer crac por el medio. Yriarte, novedad en el once, e Isi Gómez pagaron la inferioridad en esa zona, una zona en la que en esta ocasión no estaba Palmberg, baja por lesión, y en el que la pelea de Pedro Benito no era suficiente.

Fue Yriarte una de las novedades. La otra llegaba en la media punta. Pedro León aparecía en lugar de Real. Mientras tanto Benito y Davo se mantenían por las bandas y Flakus era el hombre más adelantado.

Sin pelotazos no hay vida para el Real Murcia

Cuando la opción del pelotazo en busca de sus guerrilleros no sale, el Real Murcia se evapora. Lo único positivo fue el buen trabajo en defensa, aunque a los pocos minutos Saveljich veía una amarilla que, además de condicionarle, también le hará perderse el choque frente al Ceuta. Prácticamente bajo los palos, los granas conseguían anular en los últimos metros a los béticos, superiores pero poco inspirados cuando se acercaban al área.

Aficionados del Real Murcia en Sevilla / lof

Pero hasta así, el filial verdiblanco obligó a Gazzaniga a salvar a los suyos. Apareció el meta grana en el 23 para enviar a córner un disparo de Mateo Flores. Posteriormente intervino en dos acciones de Pablo García.

Poco se puede destacar ofensivamente del Real Murcia. Un centro de Pedro León a Flakus a la media hora fue de lo poco que se puede contar, aunque el delantero se equivocó al renunciar a mirar a puerta, cediendo a un Pedro Benito que no pudo llegar al balón.

El Betis mete una marcha más

Aunque la segunda parte comenzaba con un disparo manso de Pedro León, el Betis Deportivo confirmó que era el único dispuesto a luchar por los tres puntos, y eso que si alguien necesitaba ganar era el Real Murcia, un Real Murcia que conocía las victorias matinales del Ceuta y el Antequera. Pero mientras que los granas bastante tenían con mantener el 0-0, lo único a lo que aspiraban visto lo ofrecido en el terreno de juego, los locales intentaban dar un paso más. La madera repelía un disparo de Ismael, evitando que los béticos desnivelaran el marcador nada más comenzar el segundo tiempo.

Con el Real Murcia cargándose de amarillas, Fran Fernández ya movió el banquillo en el minuto 55. Moha aparecía en lugar de Yriarte, mientras que Juan Carlos Real entraba en sustitución de Pedro León. Aunque los cambios parecían meter en el partido a los granas, que por lo menos evitaban el dominio absoluto de los béticos a la hora de mover el balón, lo de jugar era otra cosa. Un juego demasiado plano y sin inspiración anulaba a los murcianistas ofensivamente.

Era el Betis Deportivo el único que merecía ganar, y el gol no tardaría en llegar. En una falta lanzada por Pablo García, uno de los mejores en el cuadro local, se convertía en el 1-0 en el minuto 67.

Carlos Rojas, el héroe inesperado

Mucho tenía que cambiar de cara el Real Murcia para intentar sacar algo positivo de su visita a Sevilla. Y ese algo empezaba por reactivarse ofensivamente, y es que es imposible sumar si no pisas el área rival y si no tiras ni una vez a puerta.

Intentó reaccionar rápido Fran Fernández. Alcaina entraba en puesto de Davo en el minuto 68. Posteriormente Loren Burón y Carlos Rojas eran los elegidos para intentar sacar del fango al Real Murcia. Y el ex del Almería se convirtió en protagonista cuando nadie lo esperaba. Porque se atrevió y el atrevimiento tuvo premio. Con un golazo en el minuto 78 metió a los granas en el partido.

Si alguien pensaba que con el gol de Carlos Rojas el Real Murcia se vendría arriba, se equivocó. Ni las exigencias permitieron ver a un grana ambicioso, con hambre, dispuesto a darlo todo después de oler sangre. De hecho, tras el gol del Real Murcia, fue el Betis Deportivo el que volvió a buscar la victoria, exigiendo de nuevo a un Gazzaniga que volvía a dar aire a su equipo.

Pero curiosamente, uno de los futbolistas más cuestionados en esta temporada, uno de los futbolistas a los que nadie echaba de menos ni en el banquillo, fue el encargado de remontar un partido en el que el Real Murcia no hizo nada para ganar. Porque cuando los aficionados ya firmaban hasta el empate, el Real Murcia se puso por delante en el minuyo 88 gracias a otro gol de Carlos Rojas, un Carlos Rojas que demostró que cuando se mira a puerta es más fácil marcar.

Tocó sufrir y mucho en los minutos finales. Había dado todo el Betis Deportivo por ganar y no estaba dispuesto a ceder en el tiempo de descuento. Pero aguantó el Real Murcia, y valió la pena todo el sufrimiento, porque los tres puntos eran más que necesarios. Tres puntos que mantienen al Real Murcia en la lucha por el liderato, un liderato que podrán alcanzar el próximo sábado si consiguen ganar al Ceuta en Nueva Condomina.