El UCAM Murcia recupera su esencia en la Fonteta (71-86)

Después del mazazo de la Basketball Champions League, al caer eliminados ante el Nymburk y la derrota ante el Morabanc Andorra en el Palacio unos días más tarde, necesitaba el UCAM Murcia CB tiempo para sí mismo. Para meditar y reconducir su camino en una Liga Endesa en la que ya tan solo restan ocho partidos y en la que quiere seguir dando que hablar. Así lo ha demostrado en una de las canchas más difíciles de la competición, puesto que hasta este sábado tan solo un equipo había conseguido asaltar la Fonteta este curso (71-86). El equipo universitario ha sido el segundo en imponerse al Valencia Basket en su casa, el Barça fue el primero, y lo ha hecho recuperando la esencia en su juego y que tan buen rendimiento le permitió conseguir hace un año.

Y es que si el UCAM derrotó conquistó la Fonteta en dos ocasiones la pasada campaña en el play off de la Liga Endesa para acceder a las semifinales, Sito Alonso no varió prácticamente el plan. Apostó por una defensa en zona desde el inicio, como hizo en las eliminatorias, para desconectar a un equipo taronja que se atascó a las primeras de cambio. La frustración de no poder encontrar un solo agujero al plan murciano se sumó a la que ya acumulaba la mochila hace unos días, al caer eliminado de la EuroCup en semifinales, una competición en la que habían puesto altas expectactivas.

Si el UCAM volvió a se reconocible en su juego, especialmente desde la defensa, como había demandado su entrenador en la previa, lo fue porque también se volvieron a ver sobre la pista a jugadores reconocibles. Primero a un Simon Birgander (14 puntos y 9 rebotes) que sin máscara protectora para su nariz se mostró mucho más liberado e importante en el plan diseñado por su técnico, y después a un Howard Sant-Roos que si bien hace unos días también había sido crítico con su aportación esta temporada, volvió desplegar su mejor versión con 13 puntos y cinco asistencias.

También tuvieron una influencia importante Rodions Kurucs, con 14 puntos, y un Jonah Radebaugh que volvió desatascar a los suyos en los momentos más importantes. Todos ellos junto a un siempre incisivo y eficaz Dylan Ennis (20 puntos y 3 asistencias), que está siendo muy constante tanto en su juego como en la anotación este curso para que el UCAM Murcia siga enganchado a la pelear por optar a un puesto entre los ocho primeros.

Inicio arrollador

El plan del UCAM Murcia salió a la perfección durante los primeros cuatro minutos de partido en la Fonteta, donde logró un parcial de 2-10 que tuvo que cortar con tiempo muerto Pedro Martínez. El equipo universitario fue paciente e incisivo en ataque, compartió el balón y encontró a un Simon Birgander excelso, ya sin máscara protectora para su nariz, que fue un quebradero de cabeza para la defensa taronja. Mientras tanto, en defensa, los de Sito Alonso apostaron por el guion que tan bien le funcionó en el play off la temporada pasada, plantando una zona cada vez que anotaba en ataque a un Valencia Basket que se atoró demasiado pronto, al no poder convertir desde el perímetro (2-14). El pívot sueco continuó sacando petróleo desde el poste bajo, y las dos faltas de Ennis fue lo único que modificó el plan antes de las rotaciones (8-18). Además, Radovic entró pronto en juego tras su exhibición ante el Morabanc Andorra, pero esta vez junto a Antetokounmpo en pista, en una segunda unidad que supo mantener la ventaja (9-21).

Se mantiene el plan

El UCAM supo aguantar el paso adelante del Valencia Basket en el inicio del segundo cuarto, al mantener su concentración atrás y un triple de Sant-Roos que dejó la renta como estaba (13-24). Sin embargo, Sito Alonso movió rápidamente ficha con la vuelta de Birgander a pista para buscar las sensaciones de los primeros minutos junto a Hakanson y Ennis. No obstante, fue el equipo taronja el que comenzó a desperezarse y Sito Alonso tuvo que pararlo tras un parcial de 8-3 en este cuarto (17-24). Respondieron los de Sito Alonso con un triple del base sueco, pero Costello comenzó a mandar en la pintura. Le sirvió al UCAM para recuperar los dobles dígitos en su distancia (19-29), pero en apenas un minuto, un parcial de 7-0, permitió al Valencia Basket cumplir su objetivo y abrir un nuevo partido (26-29). Irrumpió de nuevo un equipo murciano que comenzó a cargarse de faltas, con Ennis desde el triple, pero Sestina logró el primer lanzamiento exterior de un equipo taronja que comenzó desplegar su mejor juego (31-32). Volvió a salir el UCAM con buen pie tras el tiempo muerto, para volver a tomar oxígeno devolviendo el parcial con un triple de Gates y convirtiendo dos errores de su rival. Y eso fue lo que le impulsó a recuperar su ventaja al descanso ante un Valencia Basket con un 1/16 en triples (33-41).

Otro arreón tras el descanso

Logró mantener el guion el UCAM en otro brillante inicio de tercer cuarto que le permitió contar con quince puntos de ventaja (35-50). Empezó la segunda parte con un intercambio de canastas, pero que pronto se convirtió en la quinta marcha que metió un conjunto universitario para noquear otra vez a su rival con las canastas de Ennis, Birgander y un triple de Kurucs. Maniató y controló a un Valencia Basket que se empezaba a mostrar incómodo de verdad en su propia casa, sin capacidad de respuesta. Se volvió el partido un poco más alocado, en parte por un Valencia que se la tenía que jugar al intercambio de golpes porque nada la funcionaba. Y ahí continuó haciendo daño un UCAM que también supo adaptarse a cualquier tipo de circunstancias, aunque la tercera falta de Kurucs varió algo los planes (43-55). Volvió a tener que sufrir el equipo murciano en muchas situaciones del juego, y supo hacerlo, con un triple convertido por Radebaungh al que respondieron Badio y Ojeleye también desde fuera, por lo que tuvo que pararlo Sito Alonso (49-58). Sin embargo, otro buen momento del Valencia, le permitió acercarse con un triple de Jovic al término del tercer cuarto (56-62).

Un final cerrado

Al igual que hace un año en el play off, todos los focos volvieron a apuntar a Radebaugh en unos últimos diez minutos decisivos que abrió el escolta anotando un triple (58-65). El UCAM aceptó el duelo desde el perímetro tras un lanzamiento convertido por De Larrea que neutralizó Stephens para dejarlo todo como estaba y Sito Alonso apostó por su quinteto inicial a siete del final (61-68). Fue entonces cuando el equipo de Sito Alonso volvió a mostrar su solidez en la Fonteta, manteniéndose firme a su plan de partido, controlando el ritmo y tomando las mejores decisiones posibles. Desde la confianza pudo recuperar la máxima del partido, con dos triples de Ennis y Gates, dejando muy tocado definitivamente al Valencia Basket (64-78). Sestina, también desde el triple, buscó la última bala taronja a falta de dos minutos para colocarse a nueve puntos (71-80). Pero incluso en ese momento supo mantener la templanza el UCAM para no desviarse de su camino hasta el final (71-86).