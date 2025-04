El Odilo Cartagena no comparece ante un acertado Alicante

El HLA Alicante sonrió y salió vencedor de la batalla de triples ante el Odilo Cartagena en el Centre de Tecnificació Esportiva para hacerse con un triunfo más cómodo de lo esperado (110-70) en la vigésimo octava jornada de la Primera FEB. Los locales anotaron diecinueve triples y los visitantes nueve, pero los alicantinos se apoyaron en la intensidad defensiva, en un buen primer cuarto y en la anotación de King, que tuvo uno de sus días, con 28 puntos.

Los alicantinos no lastraron las malas sensaciones de su derrota de la semana pasada frente al Real Valladolid y salieron a comerse a un cuadro cartagenero que, se podría decir, que no compareció en el partido en ningún momento. El intercambio de canastas inicial puso el partido en el ritmo que buscaba el cuadro visitante, que anotaba con velocidad, mientras que el HLA Alicante perdonaba con varios tiros abiertos. Pero King entró en acción y comenzó a condicionar el juego junto a la dirección de Adrià Rodríguez. El base local anotó nueve puntos en seis minutos que abrieron la primera brecha.

Los cartageneros no encontraban el acierto en sus primeros lanzamientos exteriores y los locales subieron el ritmo para establecer un 37-21 al final del primer cuarto. Jordi Juste trataba de dar otro aire a la escuadra portuaria, pero el banquillo albinegro no carburaba y los entrenados por el técnico catalán no conseguían entrar en el partido.

Mientras, Larsen y King seguían a lo suyo. King ponía la chispa y el danés, la presencia física en la zona local, además el acierto desde la línea de tres permitía a los alicantinos mantener a raya a un Odilo que intentó subir la intensidad en su aro. El partido no cambió en ningún momento y si lo hizo fue a peor cuando Kacina entró en erupción. Dos triples suyos y otro más de Rodríguez ampliaba la renta, pero Hermannson anotó cinco puntos antes del entreacto para que el cuadro visitante se fuera con una desventaja en el marcador de veintidós puntos (60-38).

Los de Rubén Perelló dieron otro estirón en el marcador a base de buenas defensas con cambios automáticos y contragolpes que propiciaron un parcial de 10-0 en solo cuatro minutos. El intercambio de triples favorecía al HLA Alicante, que mantuvo el orden y la intensidad, cosa que el Odilo no conseguía. De hecho, los continuos despistes defensivos les costaron a los albinegros más puntos de los esperados.

Los locales anotaron cinco triples en el tercer periodo. Además, se encontraron con la mejor versión del omnipresente J. King, que cerró el tercer acto (84-52). Juste apostó por una defensa en zona para romper la dinámica alicantina pero el conjunto de Perelló encontró soluciones con relativa facilidad. Adrià Rodríguez se encontró cómodo y desequilibró las defensas de un Odilo que se fue hasta los 40 puntos de desventaja. Gabi Gil y Asier González intentaron maquillar el marcador, pero los locales no se relajaron en uno de los pocos epílogos cómodos que han tenido esta temporada (110-70).

Poco más que decir de un partido pésimo del cuadro cartagenero. Toca reponerse para afrontar el resto de los partidos que quedan y llegar con las mayores opciones posibles de hacer historia y no salvar únicamente la categoría, sino de disputar los play off de ascenso. Un objetivo bonito, pero no la obligación de un equipo que ha principio de temporada estaba diseñado para conservar la plaza en Primera FEB.

Ficha técnica

HLA Alicante: Moute (10), Rodríguez (12), King (28), Kacinas (14), Larsen (13) -cinco inicial-; López (7), Ali Rosa (3), Bressan (4), Nwema (10), Rosa, García (3) y Ceccardi (6).

Odilo Cartagena: Gil (11), González (8), Balastegui (3), Martín (6), Jordá (7) -cinco inicial-; Garuba (7), Hermannson (11), Ugochukwu (6), Van Eyck (9), Rogers (3) y Blat.

Marcador cada cuarto: 37-21, 60-38 (descanso); 84-52 y 110-70 (final).

Árbitros: Palanca Page, Caamaño Muñoz y López Lecuona.

Cancha: Centre de Tecnificació Esportiva d’Alacant.