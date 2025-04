Fran Fernández: "No sé contra quién jugamos dentro de dos semanas"

De nada le vale al Real Murcia pensar en el partido del 12 de abril frente al Ceuta si los granas no ganan este domingo frente al Betis Deportivo. De ahí que Fran Fernández, manteniéndose más que nunca en el discurso que ha venido repitiendo desde que comenzase la liga, no esté dispuesto a que nadie se salte el guion del calendario. «No sé contra quién jugamos dentro de dos semanas», llegaba a decir ayer el técnico murcianista en rueda de prensa, insistiendo en que ahora mismo toda la atención está en la visita del domingo al campo del Betis Deportivo.

Aunque el duelo ante el Ceuta, líder actualmente con un solo punto de ventaja sobre el Real Murcia, determinará y mucho el devenir de los granas en este tramo final del campeonato, viendo la igualdad predominante en el Grupo II, la clave estará en fallar muy poco en las ocho jornadas que restan. Y antes de que el Ceuta llegue a Nueva Condomina, el Real Murcia tiene que superar el examen en territorio bético. «No vamos a dejar a nadie fuera ni a dosificar», comentaba Fran Fernández, negando que su once vaya a estar determinado por la cita de una semana después. «Vamos a intentar dar lo mejor de nosotros para este domingo para el Betis», continuaba el almeriense, que ha logrado reconducir la situación y, tras dos victorias y un empate, meter otra vez en la batalla por el liderato al cuadro murcianista.

La asignatura pendiente ahora es recuperar la mejor versión a domicilio. Después de una derrota y un empate -Atlético B y Real Madrid Castilla-, los granas tienen que volver a la senda de la victoria, y es que para Fran Fernández la única opción frente al Betis B es la victoria. Así lo decía ayer, elevando su ambición. «Tenemos que sacar nuestra mejor versión si queremos sumar y que nuestra intención, no es sólo sumar, sino hacerlo de tres en tres».

Alma, pasión e ilusión

«Vengo desde Navidad hablándole a la plantilla que un equipo tiene que tener más alma, pasión e ilusión. El fútbol no es nada sin esa pasión que nos transmite la gente de fuera y sin esa ilusión que tenemos nosotros desde dentro. Más ilusión que nosotros es muy difícil que tenga nadie. Creo que tenemos una masa social detrás que lleva muchísimo tiempo pasándolo mal y que esperan este sea un buen año. Pero que sobre todo sea una buena semana y podamos ganar al Real Betis», decía en su rueda de prensa semanal.

Los tres retos

Ahora toca dar el paso al frente definitivo, y para ello Fran Fernández se pone tres retos por delante. «El primero es ser mejores que la semana pasada, que ese lo tenemos cada semana. Segundo reto, ganarle a un equipo que nos gano aquí y que fue mejor que nosotros; y tercer reto, tres victorias seguidas. Creo que son tres retos lo suficientemente importantes como para estar centrados en ellos».

Por último, Fran Fernández habló del hecho de tener que desplazarse a diario para entrenar. «No es fácil el día a día, yo entiendo que las circunstancias son las que son. Ojalá cambien pronto y todo mejore, porque va a ser mucho más sencillo para el rendimiento de los futbolistas, que es lo más importante. Pero nosotros tenemos ahí un lema en el vestuario que es cero excusas. No tenemos ninguna excusa, si el campo está mejor o peor, si está regado o no, si tenemos desayuno o no, si el viaje es de una forma u otra…», concluyó.