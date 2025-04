El FC Cartagena vuelve a la senda de la derrota (0-1)

Después de dos empates consecutivos, el FC Cartagena vuelve a perder. Esta vez frente al Eldense, quien lucha por la permanencia y sale del descenso tras muchas jornadas. Un planteamiento pobre, de nuevo con cinco defensas, deja a los de Romo sin opciones en ataque y la debilidad defensiva permite el despliegue del conjunto de José Luis Oltra. Aunque se mantuvo con vida el cuadro local en el primer acto, el gol llegó tras la reanudación en una falta lejana que Marc Mateu centró con dirección a portería y que nadie tocó.

Comenzó lento el encuentro entre Cartagena y Eldense, con un juego trabado que no dejó a ninguno de los dos acercarse al área rival con peligro. Las imprecisiones y la lucha en la medular fueron protagonistas durante los primeros instantes hasta que el Eldense comenzó a mostrarse arriba.

Pasado el décimo minuto dio un paso adelante el Cartagena, se asentó en el partido y comenzó a amenazar. Una conducción de Nacho por la banda derecha generó espacios y Aguirregabiria dobló por fuera para recibir el pase adelantado. Disparó sin ángulo el lateral y se topó con una gran parada de Dani Martín.

Crecía el Cartagena y una jugada aislada pudo cambiar el partido negativamente. En un saque de esquina al primer palo, Víctor García disparó a portería para estrellar su chut en el brazo abierto de Alfredo Ortuño. No señaló nada Pérez Hernández, pero el VAR le avisó de la acción y, tras consultar el monitor, no lo dudó el colegiado y señaló la pena máxima. Por suerte para el Cartagena, Juanto Ortuño, hermano del punta albinegro, erró el tiro desde los once metros.

Los alicantinos siguieron encontrando ocasiones y, en los últimos minutos del primer acto, el Eldense hundió al Cartagena en su área. Asedió, aunque no pudo concretar. Estuvo cerca Víctor desde lejos. Finalmente, aguantó el cuadro portuario y se marchó a vestuarios con empate en el marcador y muchos aspectos a mejorar. Tanto fue así, que el entrenador realizó dos cambios en la reanudación. Vukcevic y Andy ocuparon los sitios de Nacho y Escriche para intentar mejorar el desempeño del equipo hasta el momento.

No dieron el resultado esperado.La primera fue para el Eldense y a la segunda llegó el primer gol. Marc Mateu sirvió una falta lateral con potencia y Juanto la dejó pasar en el primer palo consciente de la buena dirección del golpeo. Botó en el área pequeña y entró por la escuadra en el segundo palo, lejos de la estirada de Campos.

El FC Cartagena respondió y pudo empatar en una dejada de cabeza de Ndiaye que Luna echó fuera dentro del área pequeña. El Jebari, en su único destello del partido, golpeó al palo. Rafa Núñez y Álex Millán entraron en el tramo final, pero no tuvieron impacto alguno.

El Eldense se lleva del Cartagonova tres puntos vitales en su lucha por la permanencia y sale momentáneamente del descenso. El Cartagena, por su parte, vuelve a perder tras dos empates.