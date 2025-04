Un Eldense en plena lucha visita el Cartagonova

En su lenta agonía hacia el descenso, el Fútbol Club Cartagena se ve las caras esta tarde (18.30, Movistar+) con un equipo que debería haber sido un rival directo, pero que no lo ha sido. El Eldense visita el Estadio Municipal Cartagonova inmerso en una lucha titánica por mantenerse en la categoría, algo que no han sabido hacer ni el Tenerife ni el Racing de Ferrol ni el propio Cartagena. De su desempeño en la ciudad trimilenaria dependen muchas de sus opciones de salvación, mientras que el cuadro albinegro ya no se juega nada más que el orgullo de ganar.

La trigésimo cuarta jornada de LaLiga Hypermotion trae para el Cartagena un duro golpe de realidad. Lo que pudo haber sido y no fue. El Eldense llega al Cartagonova abanderando la pelea por la salvación que el año pasado protagonizó el propio equipo cartagenero. Una pelea que no ha tenido este curso el conjunto de Romo. Ni con el madrileño en el banquillo ni con Jandro Castro ni con el ‘Pitu’ Abelardo.

Precisamente, Abelardo fue quien consiguió la primera victoria del curso en la tercera jornada frente al rival de esta tarde en Elda. Su apresurada marcha tras sólo seis partidos dio paso a un rendimiento insuficiente con Castro que no permitió al Cartagena engancharse a la liga. El intento a la desesperada con Romo ha terminado de separar dos realidades, la del Cartagena y el Eldense, que deberían estar más cerca por entidad, historia, masa social y capacidad económica.

Diecisiete puntos mantiene el Cartagena en un casillero muy pobre. Dos de ellos, logrados en las últimas dos jornadas después de nueve derrotas al hilo. Deportivo y Castellón no pasaron del empate contra los albinegros, los primeros por tener un jugador menos durante 85 minutos y los segundos por permitir una desventaja de dos goles que tuvieron que corregir.

«Nos falta aguantar más, proponer más y generar más para que pase lo que queremos», afirmó Guillermo Fernández Romo en la previa sobre las necesidades del equipo para conseguir su primera victoria al mando. Aunque los califica como «insuficiente», el técnico cartagenerista sigue valorando positivamente ambos empates. «Lo que en otro momento habría sido caer derrotados, fue conseguir algo positivo y que te da la posibilidad de encarar el siguiente partido con algo positivo.

Con ocho partidos por delante, los de Elda mantienen intactas sus posibilidades a un punto (36) de la salvación, aunque no dependen sólo de sí mismos, sino también del tramo final que consigan hacer el Real Zaragoza (37), Castellón (41), Real Sporting (41) o Málaga (42). Eibar, Cádiz y Deportivo, con 45, parecen más seguros.

Ha logrado el Eldense recortar uana diferencia que se situó, en su peor momento, en los seis puntos. Gran parte de culpa la tiene la llegada de José Luis Oltra al banquillo, quien encauzó el rumbo del equipo azulgrana después de una racha de ocho partidos sin ganar. En diez encuentros, Oltra ha firmado cuatro victorias, tres empates y sólo tres derrotas, un bagaje que apremió Romo. «Es un equipo muy competitivo. Está sacando puntos muy valiosos fuera de casa y resultados que están ahí. Lo están consiguiendo desde el juego y desde la emoción, por lo que espero un rival muy motivado que cree que se puede salvar. Ojalá pudieramos estar tan cerca de salvar la categoría», expresó el madrileño.

No obstante, no llega en su mejor momento el cuadro alicantino, ya que se le ha resistido la victoria en las últimas tres fechas. Empató en casa contra el Mirandés (2-2), perdió en Elche (2-0) y no fue capaz de ganar al Burgos en el Nuevo Pepico Amat (0-0). El encuentro en el Cartagonova se torna crucial en su persecución al Real Zaragoza, quien también se enfrentará al Cartagena en La Romareda en la recta final.

Romo llega con las únicas bajas de Gastón y Luis Muñoz. mientras que recupera a Jorge Moreno, Vukcevic y Sipcic. No estará, por primera vez, Damián Musto, de vuelta en su país. Arbitra el encuentro el colegiado madrileño debutante Manuel Ángel Pérez Hernández.