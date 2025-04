Valencia Basket - UCAM Murcia: duelo de heridos en Europa

El UCAM Murcia CB regresa a uno de esos escenarios en los que hace prácticamente un año hizo historia. Será la primera vez que vuelva a una Fonteta que asaltó la temporada pasada hasta en dos ocasiones para acceder a las semifinales del play off de la Liga Endesa, pero su actual estado anímico y juego no se parecen a los de hace once meses. Llegará mañana el conjunto universitario a Valencia (20.45 horas, Movistar +) con la necesidad de dar carpetazo a sus dos últimas derrotas en el Palacio. La primera ante un Nymburk que le costó la eliminación en la Basketball Champions League, y la segunda ante un Morabanc Andorra que dejó en evidencia las dificultades que atraviesa este UCAM Murcia cuando juega en casa.

No pudo cerrar la herida de la competición europea la plantilla que dirige Sito Alonso con un triunfo ante sus aficionados la pasada semana, y precisamente eso es lo que buscará un Valencia Basket que debe ponerse en pie tras el chasco recibido en la EuroCup este miércoles, donde cayó eliminado en semifinales ante el Hapoel Tel Aviv.

Pedro Martínez, entrenador del Valencia Basket, en un tiempo muerto / ACB Photo - Mónica Arcay

El equipo taronja tenía las expectativas muy altas en esta competición, puesto que ganarla le otorgaba un billete hacia la Euroliga la próxima temporada, y se ha quedado a las puertas de un final en la que sí estará el Dreamland Gran Canaria. Regresar a la máxima competición europea era uno de los principales objetivos para inaugurar por todo lo alto el Roig Arena, la nueva sede donde disputará sus partidos a partir de la próxima campaña. Sin embargo, ahora tendrá que lidiar con la frustración en la recta final de una Liga Endesa en la que es el equipo que más brilla en ataque, pero donde quiere mostrarse todavía más sólido.

Los estados anímicos

Un estado anímico el que está atravesando el Valencia Basket que bien puede conocer el UCAM Murcia. Los universitarios también tenían puestas grandes expectativas en la competición europea esta temporada. Querían superarse a sí mismos y dar un paso más en busca de nuevo de una Final Four que incluso se planteó acoger como candidata la capital del Segura si no hubiera sido por la eliminación en el Top-16, donde encajó dos derrotas ante el Nymburk y otra frente al Nanterre 92, lo que impidió su pase a los cuartos de final por tercera campaña consecutiva.

Las cuentas para el play off parecen no estar tan claras esta campaña para un UCAM que se encuentra a dos victorias del octavo puesto. Sin embargo, su sangrante herida en el Palacio esta temporada, con 5 victorias en trece partidos, y su falta de frescura en el juego desplegado le impide estar más cerca a falta de nueve jornadas. No obstante, eso es lo que tratará de cambiar el equipo universitario a partir de este sábado, y sacar a relucir su versión más competitiva a domicilio, donde presenta un balance de seis victorias y seis derrotas hasta ahora.

A la plantilla de Sito Alonso no le queda otra que volver a creer en sus posibilidades y retomar la química y eficacia en su juego para optar al puesto más alto posible en la clasificación al término del curso. Ya no solo para repetir su presencia en el play off de la Liga Endesa, sino también para buscar alguna vía que le permita disputar la Champions League el próximo año.

Jugadores como Howard Sant-Roos no han evitado la autocrítica, al ser conscientes de que necesitan dar un paso adelante en su juego. «Estoy teniendo muchos altibajos. Pienso que físicamente no me encuentro en mi mejor momento en toda la temporada, con problemas de rodilla y tobillo, pero tratando de darlo todo. Sinceramente, no me gusta lo que estoy viendo de mí, del baloncesto que estoy jugando, y yo soy el primero que me critico mucho en el campo porque no estoy siendo el mismo jugador de la temporada pasada. Me gustaría dar más y no lo estoy haciendo», dijo el alero cubano antes de enfrentarse a uno de los equipos más poderosos en la faceta ofensiva de la competición y que domina las principales estadísticas en estos aspectos.