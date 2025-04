José Miguel Campos: "Mi primera opción es seguir en el proyecto de La Unión"

José Miguel Campos (Puerto de Mazarrón, 12 de agosto de 1966) está a cinco partidos de sumar un nuevo ascenso a su trayectoria, que sería el cuarto en su carrera. Lo ha logrado ya con el Atlético Abarán a Tercera y tanto con el Baza como con el Real Murcia B a Segunda B. El técnico mazarronero podría lograr un nuevo éxito en La Unión Atlético, que ahora mismo ocupa la segunda posición en el grupo IV de Segunda Federación. Este domingo a las 12.30, su equipo visita al líder, el Juventud Torremolinos, que tiene un punto más, por lo que depende de sí mismo para conseguir el ascenso. El preparador del cuadro minero se muestra confiado porque su equipo ya ha demostrado que en el campo de los equipos de la parte alta siempre se han llevado los tres puntos. También ha demostrado estar agradecido a la actual directiva del club por haber apostado por él tras varios años fuera de los banquillos. Confirma además que está en conversaciones de cara a la próxima temporada.

¿Está siendo una semana más?

Sí, el secreto es la normalidad que le damos a las cosas. Estamos viviendo unas situaciones inesperadas a principio de temporada, pero ha sido fruto de nuestro trabajo y de la unión, como dice nuestro nombre, de todos. Nos tomamos el partido del domingo como un encuentro importante, porque quedan pocos enfrentamientos ya en liga, pero sin hacer nada especial.

¿El empate es bueno?

Tanto la victoria como el empate son psicológicamente buenos, porque el Torremolinos juega en casa y no vencer para ellos pienso que sería un jarro de agua fría. Nosotros vamos con la misma ilusión que hemos ido a otros campos de equipos de la parte alta y que hemos podido ganar. Está claro que si vencemos le adelantamos en la clasificación y sería importante, pero hay que valorar que un empate es sumar. Estoy confiado porque hemos demostrado que en estos escenarios no nos tiemblan las piernas.

Habéis hecho algo que es increíble, que es vencer en los campos del UCAM, Estepona, Antoniano, Almería B y Xerez CD, es decir, en los feudos de todos los equipos de la parte alta. ¿Hay algún patrón en estos triunfos que sirva de cara al domingo?

El patrón es lo que marcamos en pretemporada, donde solo encajamos dos goles en cinco partidos amistosos. En ese momento marcamos nuestro estilo donde demostramos que somos muy buenos defensivamente, muy solidarios. Hemos ido mejorando en la faceta ofensiva, en ataques en posición, pero creo que si somos lo que hemos sido siempre, tendremos muchas opciones el domingo.

Nadie hubiera imaginado a principio de temporada que el duelo Torremolinos-La Unión iba a ser decisivo para el ascenso directo.

Tengo un grupo que es muy inconformista. El pasado domingo empatamos, pero tuvimos una ocasión que se estrelló en el larguero y estuvimos cerca de volver a ganar en el descuento. Eso habla de la convicción y la constancia que hay tanto en el cuerpo técnico como en la plantilla. Estamos viviendo una temporada muy inesperada si recordamos lo que se pensaba en pretemporada.

¿Te da tiempo a disfrutar de lo que estáis haciendo?

Menos de lo que debería. Los días que ganas o sacas un resultado positivo lo celebras el domingo y tal vez nos permitimos el lunes para saborear la victoria con la familia, pero ya el martes estás concentrado al 100% en el siguiente partido. No estoy disfrutando como creo que se merece la temporada que estamos haciendo.

¿Ha cambiado el fútbol o la visión que tenías del mismo tras este paréntesis de cuatro años que has tenido de banquillos?

El fútbol no ha cambiado; ha cambiado la nomenclatura, las formas de expresar las cosas, pero el sentido del juego es el mismo. Estos cuatro años me han servido para reciclarme en muchos aspectos, sobre todo en el hecho de que ahora conozco a muchos más jugadores. A veces los parones vienen bien; no fue un parón buscado porque el fútbol es ingrato para los entrenadores, ya que hay pocos puestos para todos los que somos. Me siento mucho más maduro, más formado y más capacitado para entender todas las situaciones que ocurren durante una temporada.

Otro de los éxitos en esta temporada es el mercado invernal. Habéis mejorado la plantilla, pero prácticamente sin cambiar roles.

Es cierto. Era algo que tenía claro. No quería que hubiera muchos cambios porque, si traes muchos jugadores nuevos, necesitas un periodo de adaptación. En el capítulo de bajas teníamos claro que algunos futbolistas, sobre todo por el idioma, no entendían nuestro modelo de juego y tenían que salir.

Solo tres fichajes.

Si firmas mucho, rompes la normalidad, rompes la cohesión del grupo y, si son muchos, está claro que algunos no se van a adaptar. Francis Ferrón está teniendo más minutos, pero los otros dos, tanto Fabio Conte como Salguero, nos están dando minutos de calidad y están cumpliendo.

En este mano a mano con el Torremolinos, uno de ellos no podrá ascender directo. Si se da la circunstancia de que La Unión tiene que jugar el play off, ¿es clave que no se viva en el vestuario como una derrota?

Totalmente. Estaremos preparados tanto mental como físicamente para afrontar ese playoff si lo tuviéramos que jugar. Yo he ascendido como primero en un play off en Baza y también como tercero con el Real Murcia B. Hay diferentes caminos si estás convencido y si está para ti. Es cierto que el primer puesto ya te da el premio, pero estaremos preparados para todo.

No está pasando desapercibida tu temporada y seguro que el teléfono ha sonado desde diferentes lugares. ¿Tu idea es querer seguir en este proyecto, sea donde sea? ¿Has hablado ya con Julián Luna y Daniel Pastor?

Es normal que en el mundo del fútbol se hable de la ‘suspicacia’ y todo lo que se puede cocer fuera. Hay una realidad y es que el club está por la labor de dar continuidad a este proyecto, de seguir con gran parte de esta plantilla y cuerpo técnico, y estamos en ese proceso de cambiar impresiones, hablar y mejorar en todos los aspectos. Yo pienso que este proyecto está para crecer, es ilusionante y, indudablemente, la primera negociación o el primer trato va a ser con mi propio club, en el cual estoy muy contento y muy satisfecho, porque también hay que ser agradecido de esas personas que te dan esa oportunidad de volverte a meter en el fútbol después de cinco años sin entrenar.