Cuatro grandes plazas del fútbol español, pendientes del FC Cartagena

Cuando un equipo se queda sin objetivos antes de que finalice la temporada, se convierte de manera irremediable en juez de la competición. Es lo que le ocurre al Cartagena, que tiene mañana a las 18:30 una nueva jornada de liga ante el Eldense. El cuadro albinegro tiene como únicos retos de aquí a final de liga reencontrarse con la victoria en primer lugar, sumar el máximo número de puntos posteriormente e intentar evitar ser el colista de la liga cuando finalice la temporada allá por el mes de junio.

El Cartagena afronta esta semana el duelo liguero con algo más de confianza que en semanas anteriores. Hace dos semanas el objetivo era romper la racha interminable de derrotas de manera consecutiva; el pasado fin de semana ya se logró marcar como local. El siguiente e ineludible paso es reencontrarse con un triunfo que no se consigue desde el mes de diciembre. Demasiados partidos, demasiados meses, demasiadas oportunidades perdidas para una afición que difícilmente va a volver al Cartagonova. El feudo albinegro se ha vaciado por culpa de una mala comunicación y gestión de los de arriba y por una desastrosa racha de resultados por parte de los diferentes cuerpos técnicos y de la plantilla.

Mañana juegan el Cartagena y el Eldense en el Cartagonova, pero indirectamente también lo harán el Málaga, el Real Sporting, el Castellón y el Zaragoza. Estos cuatro equipos, cuatro grandes clubes históricos de nuestro país, pelean por no ser uno de los acompañantes del conjunto cartagenero en la Primera Federación la próxima campaña. Ahora mismo el Eldense es el equipo que ocupa puestos de descenso, pero está mostrando mejores sensaciones que sus rivales directos, por lo que tiene una gran oportunidad para acercarse a la ansiada cifra de 50 puntos que el equipo de Guillermo Fernández Romo dejó de mirar hace ya varias semanas. El Cartagena seguirá siendo juez de descenso porque también se debe medir al Zaragoza y al Sporting antes de que finalice la temporada.

Juanto Ortuño, la amenaza

Mañana se volverán a cruzar los hermanos Ortuño en un campo de fútbol. Se ha convertido en los últimos años en una tradición el doble duelo entre los hermanos naturales de Yecla y, en principio, ambos con muchas opciones de tener minutos. No tienen ninguno la seguridad de arrancar como titulares, aunque es cierto que, en el caso de Alfredo, ha empezado en el once en los últimos tres encuentros. No ha tenido suerte de ver puerta, por lo que veremos si sigue teniendo la confianza de Guillermo Fernández Romo. Enfrente estará Juanto Ortuño, que es sin duda la gran amenaza del Eldense, ya que el centrocampista azulgrana ha visto puerta en las dos visitas que ha realizado con el conjunto alicantino a la Región para medirse al cuadro de la trimilenaria. El curso pasado, en la primera jornada de liga, el Eldense se llevó los tres puntos del feudo albinegro al vencer 0-1, gracias al gol del hermano pequeño de los Ortuño. Este pasado verano en pretemporada, en un encuentro disputado en La Manga, el choque quedó 1-1-1 y Juanto Ortuño anotó el primer gol del encuentro.

El jugador yeclano Juanto Ortuño / L.,O.

Una de las pocas alegrías

No es que fuera un partido redondo el que jugó el Cartagena ante el Eldense en la primera vuelta en el Pepico Amat. Es más, en gran parte del encuentros el cuadro albinegro fue inferior a su rival y sufrió mucho. Ese día ya se confirmó que el club había acertado con la operación de Pablo Cuñat Campos, ya que el guardameta valenciano hizo un partido sobresaliente evitando goles cantados y sosteniendo a un equipo que no había comenzado bien el curso. Ese día, además, emergió la figura de ‘Pocho’ Román, que hizo un gran partido y metió un gran gol. Queda ya muy lejano ese día. y ahora la victoria se busca por orgullo.