Sheldon, un perro que salva vidas en la Ruta de las Fortalezas

Sheldon no es un perro cualquiera. Es un canino adiestrado para dar asistencia sanitaria, para salvar vidas. Al igual que existen los perros guías para los invidentes, este Jack Russell de siete años propiedad del cartagenero Jorge Conesa, está preparado para detectar las variaciones de glucemia en los diabéticos, conocidas como hipoglucemias. Y lo hace con unos quince o veinte minutos de antelación que el medidor que lleva se lo indique. «A través del olor que desprendemos por el sudor, el isopreno, que huele más flojo o más fuerte, Sheldon está adiestrado a través de su olfato para detectar si vamos a sufrir una bajada de azúcar y avisa ladrando», explica Conesa, de 52 años y que hace siete creó el Sheldon Running Club para poner en valor a los perros de asistencia sanitaria.

Reconocido por ley

La Ley 4/2015 de 3 marzo de perros de asistencia para personas con discapacidad reconoce que los perros asistencia tienen libre acceso a lugares públicos y privados. Y este sábado, en la Ruta de las Fortalezas, Sheldon hará su estreno y será el primero que lo haga en la historia de la carrera. «A veces sí se ha autorizado en las marchas la presencia de los perros de asistencia sanitaria, pero nunca antes en una prueba deportiva», explica Jorge Conesa, quien ya ha reconocido con su perro los 53 kilómetros del recorrido que afrontarán.

Sheldon no va a realizar todo el trayecto por baterías de costa y lugares emblemáticos de la ciudad como la Ermita del Calvario, la Batería General Ordóñez, Cala Cortina, Batería de San Leandro, Muralla Púnica, Cerro de la Concepción, el Molinete, Mirador del Cariño, Batería de San Fulgencio, Castillo de Galeras, Cueva Pelayo y la Atalaya. «Sheldon hará conmigo unos 25 o 30 kilómetros en total. Su cuidadora va a estar desplazándose por todo el recorrido y también tendremos veterinarios en algunos tramos para tener asistencia de todo tipo ante cualquier contingencia. Después de estudiar el recorrido y realizarlo, Sheldon, sobre todo, me acompañará en los tramos donde me he percatado que puedo tener más problemas con la glucemia», explica Jorge Conesa, quien desde hace tiempo está en coordinación con la organización de la Ruta de las Fortalezas.

Jorge Conesa, con Sheldon en brazos / L.O.

Participar en una prueba deportiva es el segundo hito que ha logrado Conesa en los últimos años. El primero fue el reconocimiento a través de la ley, una batalla que inició hace años y para la que ha contado con el apoyo de muchos sectores, entre ellos los hospitales y los bares, centros donde llevó a cabo una campaña para dar visibilidad y relevancia a la importancia de estos animales en personas que como él sufren diabetes porque «un solo ladrido de Sheldon puede salvarme la vida», termina diciendo.

Transmisión por streaming

La Ruta de las Fortalezas 2025 se podrá seguir este año por streaming a través de YouTube. Una cámara drone, dos runner, una bike y tres fijas situadas en el recorrido mostraran imágenes de la carrera. Además, en meta la organización dispondrá de un camión podio equipado con dos pantallas led emitiendo en directo. También habrá dos pantallas de 75 pulgadas en la Plaza San Francisco y otra en el Icue con la emisión en directo.